Moeten mondmaskers weer verplicht worden nu de coronacijfers stijgen? En zal u het nu al vrijwillig dragen? Laat het ons weten

Nu het aantal coronabesmettingen weer sterk stijgt en meer en meer ziekenhuisbedden gaan naar - veelal ongevaccineerde - coronapatiënten, is het niet de vraag wanneer de vierde coronagolf ons zal bereiken, maar hoe hard hij zal toeslaan. Maar hoe kan je de verspreiding van het virus beperken in een omgeving met zo goed als geen sociale beperkingen? Moeten we in bepaalde plaatsen weer overschakelen op mondmaskerplicht? Of is het draagvlak daarvoor voorgoed verdwenen? Laat het ons weten.