Moeten we de smartphones van Huawei en Xiaomi wantrouwen? ‘Ja, ik zou er zelf nooit een kopen’

De Staatsveiligheid waarschuwt voor smartphones van Chinese merken zoals Huawei en Xiaomi. De kans bestaat dat de Chinese overheid meekijkt. Eddy Willems, beveiligingsexpert bij G Data: ‘De vraag is eerder: zijn er vandaag nog smartphones waarmee je níét bespioneerd kan worden?’

- Hoe bezorgd moeten we zijn?

EDDY WILLEMS «Paniek is nergens voor nodig. Helemaal niet. Wie een Chinees toestel heeft, moet dat niet weggooien. (lacht) Maar even nadenken bij je volgende aankoop kan zeker geen kwaad. Ik zou zelf nooit een smartphone van een Chinees merk kopen.»

»Staalharde bewijzen zijn er niet voor spionage. Dat blijft altijd het probleem. Maar bij Huawei zijn er wel aanwijzingen. Vooral de Amerikanen zijn daar erg van overtuigd.»

Lees ook ‘We zijn niet alleen onethisch bezig, we zijn ook ronduit naïef.’ Hoe gevaarlijk zijn Chinese camera’s in ziekenhuizen en scholen?

Het regime in Peking kijkt mee?

WILLEMS «Tja. Zou ons dat nog mogen verrassen? In China gaat men héél anders om met privacy dan hier. Er is wetgeving die elk privébedrijf verplicht om samen te werken met de overheid. En we weten hoever Peking wil gaan in de uitbouw van een surveillancestaat.»

»Ik heb in China eens het legermuseum bezocht. Toen ik er binnenstapte, moest ik als enige mijn paspoort niet laten zien en stond er al een televisieploeg klaar. Ze wisten blijkbaar dat ik kwam… Van zodra je in China van het vliegtuig stapt, staan er overal camera’s.»

- Ben je als consument dan beter af met een ‘westerse’ smartphone, van merken zoals Samsung of Apple?

WILLEMS «Wie vandaag een smartphone koopt, kan kiezen tussen de Chinese toestellen, de Zuid-Koreaanse of de Amerikaanse. Je moet dan vooral eens nadenken over de vraag: waar wil je dat je data – in het slechtste geval – terechtkomen? Ik heb het dan nog liever bij een bondgenoot als de Verenigde Staten dan bij de Chinezen.»

»Zijn er smartphones waarmee je niet kan bespioneerd worden? Ik vrees van niet. Zo is gebleken dat iPhones kwetsbaarder zijn voor de spionagesoftware Pegasus (onder meer de Hongaarse overheid zou deze spionagesoftware gebruikt hebben om journalisten, activisten en advocaten in de gaten te houden, JVH).»

- De Chinese smartphonemerken ontkennen alle beschuldigingen.

WILLEMS «De Chinezen doen ontzettend veel moeite om ‘geliket’ te worden in het Westen. Ze zoeken bijvoorbeeld managers die een goede naam hebben in Europa.»

»Ze zijn bij mij en mijn collega’s ook al langs geweest. Mensen met een betrouwbare reputatie die dan als uithangbord kunnen dienen voor hun merk op de Europese markt. Ik ben daar niet op ingegaan.»

Eddy Willems. Beeld Sander de Wilde

- Wat kan je als consument doen om je data beter te beschermen?

WILLEMS «Je hebt nog altijd veel zelf in de hand. Hoe meer je van jezelf toont online, hoe meer anderen van je kunnen weten. Ik denk dat de meeste mensen dat intussen beseffen. Al zie ik op sociale media soms nog posts waarvan ik denk: waarom deel je zoiets?»

»Technologie heeft grote voor- en nadelen. Je komt thuis en je speakers beginnen automatisch te spelen. Prachtig toch?! Al weet iemand met slechte bedoelingen dan misschien ook wanneer je thuiskomt.»

- We zijn naïef?

WILLEMS «Ach, iedereen doet waar hij zelf zin in heeft natuurlijk. Ik ga daar niet over oordelen. Ik vind het soms wel interessant om een keer alle apps en gps-tracking van mijn smartphone uit te schakelen. Want dan merk je dat je veel zaken niet nodig hebt. En je bespaart batterij.» (lacht)

»Een Europees cyberveiligheidslabel voor smartphones kan helpen. (Groen-minister van Telecom Petra De Sutter pleit hiervoor, JVH) Ik denk dan vooral aan een soort keurmerk ‘Made in Europe’. Europa had al veel langer werk moeten maken van eigen smartphones.»

(DM)