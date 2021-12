Mohamed Ridouani: ‘Michel Wuyts die in zijn thuisstad zijn laatste WK becommentarieerde was het beste op televisie’

HUMO Hoe heeft u het voorbije coronajaar beleefd en welke trend of evolutie is u opgevallen?

MOHAMED RIDOUANI «Het begon als een jaar van hoop, mede dankzij een uitstekende vaccinatiecampagne. Met het WK Wielrennen hadden we in Leuven zelfs een glorieus volksfeest. Helaas sluiten we af met veel corona-déjà vu en moedeloosheid. De mensen zijn ‘kort van stof’, zei één van mijn buurtwerkers onlangs.»

HUMO Wat vond u het afgelopen jaar het beste en het slechtste op radio, tv en sociale media?

RIDOUANI «Beste tv: het WK Wielrennen in Leuven op Sporza, met in het bijzonder Michel Wuyts die in zijn thuisstad zijn laatste WK becommentarieerde. Film: ‘The Power of the Dog’. Docu: ‘Don’t F**k with Cats’: seriemoordenaar wordt ontmaskerd door Jan Modaal. Muziek: The Weeknd met ‘Save your tears’.»

HUMO Welke boeken, films en muziek hebben u dit jaar het meest bekoord?

RIDOUANI «Boek: ‘Peters keizerin’ van Kristina Sabaliauskaité. Van boerendochter tot keizerin van Rusland: het onwaarschijnlijke verhaal van Catharina I.»

HUMO Wie wenst u wat toe voor 2022 (ten goede of ten kwade)?

RIDOUANI «Dat elk van ons grote of kleine dromen in vervulling mag zien gaan.