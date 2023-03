Monnik Giel: ‘Ik kan me de laatste keer dat ik een mug doodsloeg niet herinneren’

Is de deuger verdwenen of wordt er in stilte nog volop gedeugd? Humo zoekt en onderzoekt de gutmensch in bekende medemensen. Deze week: Ngawang Lobsang Choekyi Nyima, ofwel Monnik Giel (25).

MONNIK GIEL «In het boeddhisme geloven we dat elk levend wezen een innerlijke goedheid bezit. Het probleem is dat bovenop die goedheid een dikke laag ligt van egoïsme, kleingeestigheid, angst, stress en andere emoties, waardoor mensen soms óók slechte dingen doen. Iedereen kent die innerlijke tweestrijd: je weet vaak wel wat de beste manier is, maar kiest toch voor de weg van de minste weerstand, voor snel en makkelijk resultaat.

»Een boeddhist leert om minder te leunen op zijn emoties bij het nemen van beslissingen, maar te vertrekken vanuit wijsheid en mededogen. Je denkt goed na over de gevolgen van je daden en probeert al het vermijdbaar lijden te vermijden.»

HUMO Ik parafraseer even: goede intenties zijn niet voldoende.

MONNIK GIEL «Sommige mensen voeren hun hond uit liefde te veel eten. Als die hond vervolgens diabetes krijgt, komt zijn lijden voort uit goede bedoelingen. Nog zoiets: je kunt vanuit de beste intenties een trui van gerecycleerde petflessen dragen, maar dat heeft als gevolg dat er nog meer microplastics in de natuur terechtkomen, waardoor je het milieu juist schade toebrengt.»

HUMO Je bent erg bezig met het milieu.

MONNIK GIEL «Ook daar probeer ik het vermijdbare lijden te vermijden. We hebben eten nodig, dus moeten we groenten telen, maar dat kan ook biologisch. Sommige mensen willen vlees eten, maar dat hoeft niet in megastallen geproduceerd te worden, waar de varkens op betonvloeren slapen. Koop als consument met wijsheid en mededogen: betaal liever iets meer en koop niet alles wat je aanspreekt, maar enkel wat je nodig hebt.»

HUMO Je hebt zelf ecologische gebedsvlaggetjes ontwikkeld.

MONNIK GIEL «Sommige boeddhisten houden zich liever niet te veel bezig met wetenschap en materialisme, maar ik stelde vast dat goedkoop geproduceerde vlaggetjes slecht zijn voor het milieu.»

HUMO Is dat ook niet een beetje eigen aan het boeddhisme: de wijsheid in jezelf vinden en je daarmee afsluiten van de problemen in de wereld?

MONNIK GIEL «Dat idee leeft sterk in het Westen. Ik krijg vaak berichten van mensen: waar kan ik in retraite gaan, waar kan ik ontsnappen aan de dagelijkse rush? Dat is niet waar het in de kern om gaat.

»Mediteren kun je vergelijken met leren fietsen: eerst doe je het in afzondering, op een rustige plaats waar geen auto’s zijn, maar als je het eenmaal kunt, dan rij je de wijde wereld in. Mediteren begint op de yogamat, maar uiteindelijk moet je die mat verkopen op tweedehands.be, en moet je het boeddhisme integreren in elke beslissing die je neemt in het dagelijkse leven, moet je boeddhisme gebruiken om anderen te helpen.»

HUMO Er is niet echt gelijkheid van mannen en vrouwen in het Tibetaanse boeddhisme. Een non staat onder een monnik. Wringt dat niet?

MONNIK GIEL «Er is een verschil tussen boeddhisme en de cultuur van een land. Sommige monniken vinden inderdaad dat vrouwen bepaalde diploma’s niet mogen halen, maar dat is iets uit hun cultuur, Boeddha heeft zoiets nooit gezegd. Boeddha sprak enkel over de essentie: de goedheid in ieder levend wezen en het trainen van je geest. Uiteindelijk heeft een vrouw evenveel goedheid als een man, en evenveel als een mug.»

HUMO Een goede monnik slaat geen muggen dood?

MONNIK GIEL «Ik kan me de laatste keer dat ik een mug doodsloeg alleszins niet herinneren. Een mug vangen is niet moeilijk, hoor.

»Op deze planeet leven zonder ooit iets te doden, is onmogelijk. Soms veroorzaken we lijden om onze gezondheid te waarborgen.Toen de monniken in mijn klooster last hadden van kleerluizen, hebben we hun kleren gewoon op 60 graden gewassen.»

HUMO Ik zal proberen wijsheid én mededogen te gebruiken bij het berekenen van je score. Zelf een voorstel?

MONNIK GIEL «Op sommige momenten zou ik mezelf een negen op tien geven, op andere momenten een één. Eigenlijk ben je als boeddhist absoluut niet tevreden totdat je alle goedheid hebt bevrijd en je tien op tien haalt. Tot die tijd kun je me net zo goed een nul geven.»

HUMO Duidelijk!

Deugscore: 0/100