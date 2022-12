N-VA-voorzitter Bart De Wever: ‘Ik zal u eens iets opbiechten: de regering-Michel is niet gevallen over het Marrakech-pact, maar over Kris Peeters’

Na zijn dubbelinterview met Ahmed Aboutaleb over de georganiseerde drugsmisdaad nam N-VA-voorzitter Bart De Wever nog enkele andere heikele thema’s op de slof: de gemiste kansen van de regering-Michel, de dramatische financiële situatie van België, de verruwing van de politiek, de One Love-hetze op het WK in Qatar en, uiteraard, woke. ‘Bouchez? Negeer hem gewoon. Dat is de ergste straf voor een klein kind.’

Volgens sommige journalisten bent u verantwoordelijk voor de verruwing van de politiek.

DE WEVER (rolt met de ogen) «Ja, de intoxicatie is bij mij begonnen. Georges-Louis Bouchez doet mij na, Sammy Mahdi doet Bouchez na, en daarom kan Vivaldi niet besturen. Pff, wie dat schrijft, kent zijn geschiedenis niet. De politiek is zachter dan ooit, maar de publieke opinie is veel gevoeliger geworden. Zoek eens op wat de socialistische pers over Leopold II schreef. In de jaren 60 werden de leden van de Volksunie uitgescholden voor nazi’s, collaborateurs en moordenaars. Tweeduizend jaar geleden werden in Pompeï de huizen van politici al bekrast met beledigingen. Politiek is altijd een bikkelharde stiel geweest, met veel polarisering en slagen onder de gordel. Het grote verschil zijn de sociale media, waar je ziet wat mensen aan de toog over je zeggen en waar die hatelijkheden viraal gaan. Dát is veranderd, maar wij zijn softer dan ooit.»

HUMO In de oppositie tegen Vivaldi krijgt u de laatste tijd versterking van enkele regeringspartijen. CD&V-voorzitter Sammy Mahdi uitte kritiek op de methode van de premier en de MR zocht steun bij de N-VA om de kernuitstap terug te draaien.

DE WEVER «Het is de totale kladderadatsch en ik word daar niet vrolijk van. Er worden in een ongezien tempo putten gegraven. Het begrotingstekort is groter dan de werkingsuitgaven van justitie, politie, defensie en de NMBS bij elkaar. De federale overheid is failliet en in Brussel en Wallonië is het nog erger: daar wil het Rekenhof zelfs de rekeningen niet meer goedkeuren. En premier De Croo? Die trekt elke dag een blaadje van zijn scheurkalender: ‘Weer een dag premier.’ Ik voorspel u: het begrotingstekort zal volgend jaar nog veel slechter zijn dan 6 procent. Dat durf ik hier in bloed te tekenen. Zelfs de begroting van staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD), die ontslag moest nemen omdat ze de zaken nog een béétje eerlijk wilde voorstellen, was fake.»

HUMO ‘De begroting leeft niet aan Franstalige kant,’ zei journalist Christophe Deborsu in ‘De afspraak’. Hij gaf ook toe dat hij daar zelden vragen over stelt.

DE WEVER «Dat is hallucinant en logisch tegelijk. Schulden zijn alleen een probleem voor mensen die werken en geld hebben.

»Wij hebben de slechtste begroting van heel Europa, maar we hebben ook de hoogste belastingen: 55 procent van de Belgische loonmassa gaat naar de fiscus. Met de indirecte belastingen erbij begint de gemiddelde Belg pas in oktober voor zichzelf te werken. Wat is dan nog de oplossing? (Op dreef) Maar laten we vooral nog enkele tweets van Bouchez lezen. Ik geef Vivaldi één tip: negeer hem in plaats van te gaan lopen alsof je een pak in je broek hebt, zoals Egbert Lachaert (Open VLD-voorzitter, red.). Bouchez is een klein kind, zoals Alexia Bertrand (staatssecretaris van Begroting, red.) op het VLD-partijbureau heeft gezegd. De ergste straf voor een kind is dat het geen aandacht krijgt. Laat hem maar provoceren. Zeg gewoon: ‘Wij lezen dat niet, Bouchez is onbelangrijk.’ Wat gaat hij dan doen? De regering laten vallen? Niks van.»

HUMO Hebt u in de vorige regering geen enorme kans laten liggen om grote hervormingen door te voeren?

DE WEVER «Dat is een halve waarheid. Wij hebben de taxshift en de taxcut ingevoerd en de vennootschapsbelasting verlaagd. Voor de eerste keer dáálde het overheidsbeslag en het leverde massa’s jobs op.»

HUMO Econoom Ive Marx van de Universiteit Antwerpen noemt die belastingverlagingen ‘mazout gieten op een bosbrand’. We hebben niet te weinig jobs, maar te weinig volk om ze in te vullen.

DE WEVER «Mijn stad telt nog altijd 11 procent werklozen: die moeten gemotiveerd worden om te gaan werken of een opleiding te volgen. Dat lukt niet als je eeuwig werkloos kunt zijn en de stap van een uitkering naar een laag loon zo klein is. De wortel van de lastenverlaging werkt, maar de stok ontbreekt. Daarin heeft de regering-Michel gefaald. Ik zal u iets opbiechten: die regering is niet gevallen over het Marrakechpact, maar over de sabotage van Kris Peeters (toen CD&V-minister van Werk, red.). Als het de moeite was, hadden we dat pact nog kunnen doorslikken, maar op onze partijvergadering was iedereen ervan overtuigd dat Kris Peeters de arbeidsdeal nooit zou afwerken. Ook de MR was al teruggekrabbeld, uit angst voor de Franstalige oppositie. De begroting ging naar een evenwicht, maar zonder de arbeidsdeal zou die weer de foute kant opgaan. Wat hadden we dan nog aan de kiezer te melden? We kregen Marrakech door onze strot geduwd en daarna nog een jaar stilstand! Toen hebben we beslist om niet te plooien.»

Zeven vinkjes

HUMO De Vlaamse regering wandelt ook niet over rozen. Het lerarentekort in het onderwijs en de crisis in de kinderopvang zijn schrijnend.

DE WEVER «Elke regering heeft moeilijke dossiers en krijgt kritiek omdat ze die niet snel genoeg aanpakt, maar Vlaanderen is wel kerngezond: wij hebben een hoge werkzaamheidsgraad en een begroting die structureel naar een evenwicht gaat. Daarmee heb je je hoofdplicht aan je gemeenschap vervuld.»

HUMO Zijn onderwijs en kinderopvang geen hoofdplichten?

DE WEVER «Wij doen er alles aan om die problemen aan te pakken, maar als je je boekhouding niet op orde hebt en structureel op de poef leeft, kun je hogere uitgaven voor onderwijs en kinderopvang op termijn ook vergeten.»

HUMO U bent een tournee gestart om Vlaanderen te waarschuwen voor het gevaar van woke.

DE WEVER (snel) «Daar moet u niks over vragen. Ik heb al dertig linkse opiniestukken gelezen waarin staat dat die nergens over gaat.»

HUMO Waarom vindt u woke een bedreiging voor onze cultuur?

DE WEVER «Omdat het de pensée unique is in de aula’s en de cultuurwereld, bij kranten, opiniemakers en politiek links. Woke deelt onze samenleving op in daders – vooral witte mannen met zeven vinkjes – en een hoop slachtoffergroepen die nu geknuffeld moeten worden en genoegdoening mogen eisen. Ons hele verleden wordt gecriminaliseerd: wij zijn racisten, seksisten, kolonialisten, imperialisten en slavenhandelaars die ons nog drieduizend jaar moeten excuseren, zoals FIFA-baas Gianni Infantino zei. Dat er ook Arabische en Afrikaanse slavenhandel heeft bestaan, dat moeten we vergeten, net als de goeie dingen die wij hebben gedaan. Helden worden van hun voetstuk gehaald, zelfs de beelden van Winston Churchill, die ons van de nazi’s heeft bevrijd, en van Voltaire, de stamvader van de verlichting, worden weggehaald, omdat ze ooit eens een foute uitspraak hebben gedaan. We mogen niet meer trots zijn op onze identiteit, die stoelt op de verlichting. We moeten allemaal kosmopolitische individuen worden die ongeremd zichzelf kunnen zijn, het liefst in een safe space, zonder de oordelen van anderen, want die ervaren we als gewelddadig. ‘Zeg niet ‘vrouw’ tegen een mens met de capaciteit om zwanger te worden, want dat is gewelddadig,’ zei een Amerikaanse professor op een hoorzitting in het parlement. Als de ideeën zo fout zijn, gaat de geschiedenis ook de foute kant uit.»

HUMO Wat vond u van de One Love-hetze op het WK in Qatar?

DE WEVER «Hypocriet, hè. In Europa gaan we allemaal moedig op de knietjes om het westerse racisme aan te klagen, terwijl het moediger zou zijn om daar niet aan mee te doen. Maar een onnozele regenboogband dragen in Qatar, dat durven we niet. Voor mij hoeft het niet, hoor. Maar als je dan toch symbolische acties wilt ondernemen om je geweten te sussen, wees dan consequent. De FIFA dreigde één keer met een gele kaart en we kropen in onze schulp. En niemand zei: ‘De boom in met jullie corrupte circus, wij gaan naar huis.’ Nee, De Morgen gaf Infantino nog gelijk. Die drieduizend jaar excuses, daar had hij toch een punt.

»Op mijn laatste lezing heb ik enkel voorbeelden gebruikt van de laatste vijf dagen, en ik heb twéé uur gesproken. Maar woke gaat nergens over, hoor. ‘Het is een rechts verzinsel om het niet over de echte problemen te hebben.’ Eerlijk: er zit zelfs geen strategie achter mijn lezingen. Nul! Ik ben het gewoon kotsbeu en dan wil ik daar iets aan doen. Op de dag van mijn eerste lezing schreef De Morgen dat het een flop zou worden, maar de grootste zaal van Leuven zat bomvol. Idem in Kortrijk. Ik werk nu zelfs aan een boek.»

HUMO Hebt u ook genoten van de recente mediaoptredens van Sihame El Kaouakibi? ‘Ik zal mij altijd verzetten tegen trial by media, maar het is helaas vaak zo dat een vrouw of iemand van kleur op deze manier wordt behandeld.’

DE WEVER «Dat krijg je als je constant tegen mensen zegt dat ze het slachtoffer zijn. Dan hoeft iemand met weinig vinkjes maar één kaart te trekken om haar straf te ontlopen: ‘Ik ben vrouw, allochtoon en lesbisch, ik mag de gevangenis verlaten zonder te betalen!’»