Na corona voor Remco Evenepoel: hoe de angst voor hartklachten sterk leeft in het peloton

Wereldkampioen Remco Evenepoel moest zondagavond noodgedwongen opgeven in de Ronde van Italië. De rozetruidrager heeft corona. In de rest van de wereld lijkt het amper meer te spelen, maar in de Giro zijn al zeven renners als gevolg van corona naar huis. Zeven vragen en antwoorden over corona in het peloton.

Wat was er met Evenepoel aan de hand?

Remco Evenepoel vreesde zondag al een beetje voor corona toen hij aangaf dat hij afgelopen weekend niet op zijn best was. In de avond volgde een bericht via zijn sociale media. Met ‘pijn in het hart’ moest hij de Giro verlaten.

Evenepoel is de grootste naam die nu is weggevallen, en de zevende die deze Giro vanwege covid opgeeft. Eerder overkwam het ook onder meer Filippo Ganna en Rigoberto Urán. Evenepoel stond bovenaan in het klassement. De roze trui is nu voor Geraint Thomas.

In de rest van de wereld gaat het amper nog over corona. Heerst het virus nu alleen in het wielerpeloton?

Nee, dat is niet zo. Corona gaat nog steeds rond. Het verschil is dat in het peloton sommige teams nog uit voorzorg testen op corona, bij Jumbo-Visma bijvoorbeeld dagelijks. Overigens doen niet alle ploegen dat. Trek-Segafredo bijvoorbeeld test alleen bij klachten.

Zijn de regels in de Giro strenger dan in de rest van de samenleving?

Nee. Ook in de Giro is corona geen noodsituatie meer. Er werd ook amper rekening mee gehouden. De persdag vlak voor de Giro vond plaats in een bedampt hok en vrijdag moesten de renners tussen de fans afdalen in een kleine gondel Evenepoel koos toen overigens voor een helikoptervlucht.

Maandag werden de regels wel aangescherpt: mensen die in contact komen met renners, zoals staf en pers, moeten een mondmasker opzetten. Er zijn testen beschikbaar voor teams. Wedstrijddirecteur Mauro Vegni: ‘Hadden we dit eerder moeten doen? Waarschijnlijk wel.’

Had Evenepoel dan in de Giro kunnen blijven?

Hij had gewoon door kunnen fietsen, omdat ook de quarantaineregels niet meer gelden en de organisatie renners niet uit koers haalt. Maar Evenepoel volgt het protocol dat binnen de ploeg is opgesteld. Wie positief test, moet naar huis. Vanwege de gezondheid van die renner, zoals ook ploegbaas Patrick Lefevere op sociale media liet weten: ‘Je weet nooit wat er onderhuids gebeurt. Het is geen ‘negen-tot-vijfjob’. Geen enkel risico.’

Ja Raymond. Je weet nooit wat er onderhuids gebeurt. Het is geen 9-5 job. Geen enkel risico https://t.co/xKug7qf0mB — Patrick Lefevere (@PatLefevere) 14 mei 2023

Welk effect heeft corona op een wielrenner?

Dat is per renner anders, maar zeker is dat wielrenners die langdurig grote inspanningen moeten leveren goed ziek kunnen worden. Daarom wordt juist in het wielrennen zo streng gecontroleerd. De langetermijneffecten van corona op wielrenners zijn bovendien nog onduidelijk. Binnen het peloton is vooral angst voor mogelijke hartklachten. Over het algemeen geldt dat artsen iedereen met een infectie afraden om te sporten. En ook met griep rijden profrenners niet door.

Wat corona kan betekenen voor een wielrenner in een grote ronde bleek vorig jaar toen Magnus Cort Nielsen in de Tour positief testte aan het eind van de tweede week. Zijn herstelvermogen was even daarvoor al drastisch gedaald, zijn lichaamstemperatuur steeg met twee graden, zijn hartslag versnelde in rust gigantisch en zijn ademhalingsfrequentie nam flink toe. Het lichaam was flink bezig de infectie tegen te gaan. Cort gaf op. In zijn eigen woorden: ‘Ik voel me gebruikt.’

Waarom is er nu een coronagolf?

Corona waarde al wat langer dan alleen deze Giro rond in het peloton. Het begon al in de Ronde van Romandië, een week voor de Ronde van Italië. Bovendien reden de renners vorige week dagenlang door de regen en in de kou. Niet fijn voor een lijf dat zo licht mogelijk moet zijn, waardoor het vetpercentage heel laag is. Meerdere renners kregen al koorts. Evenepoel had het er zondag zelf na zijn tijdrit ook over: ‘Ik ben vatbaar voor ziekte.’

Wat betekent het uitvallen van Evenepoel voor de rest van de favorieten?

Dat zij voorzichtig moeten blijven. Thomas en Hart zagen teamgenoot Ganna met een coronabesmetting de Giro verlaten. De kans is aanwezig dat ook bij Ineos de virusdeeltjes in de ploegbus ronddwalen.

Over Primoz Roglic ging de afgelopen dagen het gerucht dat hij corona had, iets wat hij volgens Thomas zelf had verteld. De ploegleiding van Jumbo-Visma sprak dat tegen in De Telegraaf . Roglic zei dat hij er verder weinig aan kan doen, behalve dan de maatregelen volgen die zijn ploeg heeft ingesteld: mondmaskers op en goed de handen ontsmetten. De Sloveen gaf het voor de Giro al aan: “Als je ziek bent, kan je geen topprestatie leveren. En dan heb je een probleem.”

(Trouw)