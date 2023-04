Na de grote explosie in Antwerpen: ‘We zíjn nog geen narcostaat, maar we zitten op een gevaarlijk kantelpunt’

In de Antwerpse Osystraat vond gisteren een zware ontploffing plaats waarbij twintig huizen schade opliepen. Het incident wordt opnieuw aan het drugsmilieu gelinkt: dit keer werd het ouderlijke huis van Xavier P. geviseerd, een verdachte in een groot drugsdossier. De explosie is de krachtigste aanslag sinds de start van het drugsgeweld, waaraan er nog lang geen einde lijkt te komen.

Drugsgeweld teistert Antwerpen al maanden, met verschillende gelijkaardige aanslagen op woningen van mensen die gelinkt worden het drugsmilieu. Experts vrezen na deze aanslag voor verdere escalatie van het geweld. Humo publiceerde de afgelopen tijd verschillende artikelen die meer inzicht geven in de drugsoorlog.

Kenners over de drugsoorlog: ‘We zíjn nog geen narcostaat, maar we zitten op een gevaarlijk kantelpunt’

Joris Van der Aa en Paul Vugts Beeld Wim Van Cappellen

Misdaadjournalisten Joris van der Aa (49) en Paul Vugts (48) zitten al twintig jaar met hun neus tegen de beduimelde vitrine van de onderwereld en zien het geweld van de cocaïnemaffia driester worden, tot afgehakte hoofden en martelingen toe. ‘De tijd dat parketmagistraten en rechters onbekommerd door de stad fietsten, is voorbij.’

De laatste twee jaar staat de teller van het aantal drugsgerelateerde aanslagen op meer dan 150, in de meest geviseerde wijken durven buurtbewoners ’s avonds niet meer de straat op.

HUMO Wat is er aan de hand?

JORIS VAN DER AA (Gazet van Antwerpen) «Er zijn duidelijk weer een aantal conflicten. Die ontploffende brievenbussen maakten al veel indruk, maar je ziet het: als het echt serieus is, rollen er koppen.»

PAUL VUGTS (Het Parool) «In Amsterdam heb je ook zulke aanslagen. Vorige week heeft de burgemeester nog twee clubs gesloten die waren aangevallen met granaten.»

VAN DER AA «Ah, dan is de stand 2–3! Bart De Wever deed hetzelfde met drie geviseerde handelszaken, waaronder dat pannenkoekenhuis. Dat is ook het doel van de criminelen: met hun bommetjes plaatsen ze die families in de spotlights van de politie, die zich afvraagt waarom zij worden aangevallen.»

VUGTS «Vaak weten de geviseerde families uit welke hoek de aanvallen komen, maar de uitvoerders hebben daar niet per se iets mee te maken: dat zijn jongetjes van zeventien die snel geld willen verdienen.»

Lees het volledige artikel hier



Burgemeesters Bart De Wever (Antwerpen) en Ahmed Aboutaleb (Rotterdam): ‘In mijn eigen straat zijn drie gastjes opgepakt met kalasjnikovs. Ze waren 19, 17 en 16 jaar’

Ahmed Aboutaleb en Bart De Wever Beeld Aurélie Geurts

Bart De Wever (51) en Ahmed Aboutaleb (61) bestieren als burgemeesters van Antwerpen en Rotterdam allebei een havenstad die de favoriete speeltuin van de georganiseerde drugsmisdaad is.

HUMO Over naar een harde zekerheid: sinds 1 juli vonden er in Antwerpen al veertig aanslagen plaats in het drugsmilieu. Ook in Rotterdam regent het gewelddadige afrekeningen en schietpartijen. Hoe is het zover kunnen komen?

DE WEVER «Alles is ­begonnen bij de ziekelijke Europese drugsconsumptie, en de landen die daaraan hebben toegegeven door het spul te legaliseren. Zo heeft Nederland criminele cannabismiljonairs gecreëerd, die sinds de eeuwwisseling ook in coke begonnen te doen. Eerst in Rotterdam, later ook in Antwerpen. Ik wil de grens tussen onze landen graag zien ­verdwijnen, maar voor de criminelen bestaat die al lang niet meer. Van de aanslagen die de laatste maanden zijn gebeurd, hebben we vrijwel alle ­daders gepakt: ze komen bijna allemaal uit Nederland en de meesten zijn piepjong. In mijn eigen straat zijn drie gastjes opgepakt met kalasjnikovs en brandbommen. Ze waren 19, 17 en 16 jaar. Die 19-jarige hadden ze nodig om met de auto te rijden, dat konden ze moeilijk aan hun mama vragen. Die jongens worden gestuurd door untouchables die op een strand in Dubai of ­Marokko hun orders versturen via cryptofoons. En het gaat om steeds meer geld. Toen ik tien jaar geleden burgemeester werd, namen we 5 ton coke in beslag, vorig jaar 90 ton, dit jaar gaan we boven de 100 ton.»

ABOUTALEB «We hebben het probleem te lang genegeerd. Gelukkig krijg ik van de Nederlandse regering 16,5 miljoen euro per jaar voor de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Dat geld gaat naar extra capaciteit bij politie, parket en douane, en naar scanners en helikopters.»

Lees het volledige artikel hier

‘Niets schrikt hen af, dat is wel duidelijk’: bijna wekelijks wordt deze familie door drugskartels bestookt

Politie bij de geviseerde woning in de Deken de Winterstraat in Berchem. Beeld Marc De Roeck

Er staan er nu al zeker drie in verder erg vreedzaam ogende woonwijken aan de rand van Antwerpen. Granaatcamera’s. De politie plaatst ze voor woningen waarvan ze denkt dat drugskartels die gaan bestoken. En de politie denkt goed. Het overkomt de familie E.H. bijna wekelijks.

‘Hij staat er sinds twee weken’, vertellen de overbuurvrouw en haar net op bezoek zijnde dochter, kijkend naar het gigantische ding. ‘Je zou denken dat een bewakingscamera het vooral moet hebben van discretie. In onze straat gelden andere regels.’

De mensen in de Deken De Winterstraat gaan verbazingwekkend mild met de situatie om. Ze nemen de politie of het stadsbestuur niks kwalijk. ‘Het gaat om heel veel geld en het speelt zich ver boven onze hoofden af, en ook boven dat van Bart De Wever’, zegt de overbuurvrouw. ‘Dit wordt aangestuurd vanuit Dubai, dat weet iedereen. Natuurlijk is het niet fijn, twee serieuze explosies in goed twee weken tijd, maar we hebben regelmatig contact met de politie. We hebben nummers die we te allen tijde kunnen bellen. We kregen instructies over wat te doen als we een onbekende wagen met Nederlandse nummerplaat opmerken. We bellen de info altijd meteen door. Meestal zijn dat dan enkel de verkenners. Het zijn altijd heel jonge kereltjes.’

Lees het volledige artikel hier



De wapens van de Belgische drugsmaffia: ‘Een handgranaat heb je al voor 25 euro, kalasjnikovs koop je voor 2.000 euro’

Nils Duquet Beeld Humo

Nils Duquet volgt de situatie in Antwerpen al jaren op de voet en is niet verbaasd over de zoveelste ontploffing of afrekening met vuurwapens. Dat zag hij eerder in Nederland gebeuren, en daarvoor in Zweden.

NILS DUQUET «In Nederland hebben een aantal fout afgelopen drugsdeals enkele jaren geleden tot een vicieuze cirkel van schietpartijen en aanslagen geleid. Het Nederlandse drugsmilieu is erg verstrengeld met dat in Antwerpen, en dus zie je nu hetzelfde in de Scheldestad: drugscriminelen schieten op gevels en gooien granaten of brandbommen om hun doelwit te intimideren. De speurders hebben Sky ECC kunnen kraken, de versleutelde communicatiedienst die de drugscriminelen gebruikten. Door de arrestaties die daar het gevolg van zijn, zijn er grote gaten gevallen in de logistieke keten en de hiërarchie van die drugsbendes. Die gaten moeten worden opgevuld en dat gaat gepaard met veel machtsvertoon.»

HUMO Het regent nu handgranaten in Antwerpen.

DUQUET «Die werden enkele jaren geleden voor het eerst in die context gebruikt in Zweden. Daarna waren er granaataanslagen in Nederland en nu, met enige vertraging, in Antwerpen. Je ziet wel vaker dat criminelen elkaar nadoen. Maar het is vooral pure intimidatie: ‘Kijk, wij hebben connecties om aan handgranaten te raken.’»

HUMO Vanwaar komen die?

DUQUET «In Zweden bleek dat ze werden meegeleverd met gesmokkelde wapens uit het voormalige Joegoslavië, als een soort extraatje. Ze zijn ook relatief goedkoop: voor 25 euro heb je er al één.»

Lees het volledige artikel hier

De drugsmaffia werkt steeds meer met tieners: ‘Ik heb mijn eigen familie verklikt omdat ze mijn zoon kapotmaakten’

Beeld Sjoukje Bierma

Drugsjochies worden ze genoemd, maar wat ze doen, is geen kinderspel. In Antwerpen werden de voorbije maanden tientallen jonge Nederlandse drugscriminelen opgepakt, onder wie een hele rist minderjarigen. Tieners – de jongste is 15 – worden als kamikazes ingezet om cocaïne uit de haven te halen en aanslagen te plegen. Terwijl de drugsoorlog verhardt, leveren steeds meer ouders hun eigen stille gevecht om hun kinderen uit het milieu te halen. Humo sprak met vaders en moeders van drugsjochies uit Antwerpen en Amsterdam.

Voor ons zitten Carl en Indra*, de Amsterdamse ouders van Orlando*, die op een nacht in de haven van Antwerpen is opgepakt. De jongen, een tiener nog, werd samen met een groep Nederlandse twintigers op de kaaien gesnapt met sportzakken, gevuld met kniptangen en koevoeten – ze wilden cocaïne uit een container halen. Zijn ouders in Amsterdam hadden geen idee waar hun zoon uithing.

CARL «Toen we telefoon kregen van een Belgische jeugdgevangenis met het nieuws dat Orlando daar vastzat voor het uithalen van cocaïne, was het alsof de hemel op ons hoofd viel.»

HUMO Jullie zoon weet niet dat jullie vandaag met ons praten.

CARL «Nee, en het is voor ons heel moeilijk om dit interview te geven. We leven al maanden in de grootste achterdocht. We willen niet dat ons verhaal naar hem of naar ons gezin kan leiden. Maar we willen toch dat het bekend wordt: misschien kunnen we er zo voor zorgen dat andere jonge snaken níét verblind worden door het geld en het avontuur van die gewelddadige drugswereld.»

Lees het volledige artikel hier