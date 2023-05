Na de racistische spreekkoren over Vinícius hoort Valencia mét zijn supporters thuis in vierde provinciale

Net als voetbal, is racisme overal. Alweer een racistisch incident in een voetbalstadion, alweer het slachtoffer dat nog eens extra gestraft wordt. Real Madrid-speler Vinícius kreeg voor de zoveelste keer racistische spreekkoren naar het hoofd geslingerd en ging ziedend de confrontatie aan met de fans. De ref weigerde echter in te grijpen en duwde de Braziliaan bij een opstootje later in de wedstrijd ook eens als enige een rode kaart onder de neus. Doe beter, voetbalwereld!

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Real Madrid-speler Vinícius werd racistisch bejegend tijdens Valencia - Real-madrid Waar? Eleven Sports Waarom is het opvallend? In plaats van in te grijpen liet de scheidsrechter begaan en stuurde Vinícius zelfs met rood van het veld.

😔︱Vini Jr. is opnieuw het slachtoffer van racisme en moet later in de match zélf van het veld. ❌ #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/lFP0LgdQRQ — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) 21 mei 2023

Nieuw incident, hetzelfde riedeltje: één malloot heft aan en voor je het weet scandeert een compleet supportersvak ‘Mono, mono, mono’, Spaans voor ‘aap’, richting de tegenstander. ‘Al na 20 minuten weerklonken er apengeluiden,’ vertelde keeper Thibaut Courtois na de match. De zwarte speler aan wie de racistisch bagger onmiskenbaar gericht is, reageert terecht woedend en wijst de scheidsrechter aan wie, wat en waar er geroepen werd. Maar in plaats dat de scheidsrechter ingrijpt en de hufters het zwijgen oplegt en uit het stadion laat gooien, laat hij de ‘fans’ vrolijk gedijen en roept de speler zélf op het matje. Vraag maar na bij Romelu Lukaku, Raheem Sterling, Kylian Mbappe of élke andere zwarte speler die ooit een voetbalstadion betrad.

Maar minstens even kwalijk als het schorem op de tribune, waren de spelers op het veld. Door niet te reageren op zulke spreekkoren van je eigen achterban, stem je stilzwijgend in met hun boodschap. ‘Ironisch genoeg klaagde enkele jaren geleden een Valencia-speler een tegenstander aan wegens racistische uitspattingen,’ zei Courtois teleurgesteld na de match. ‘Say no to racism’, maar toch enkel als het richting jóúw team gericht is.

Valencia fans chanting “Mono” (monkey) towards Vinicius. This is La Liga pic.twitter.com/prgxtPo7yS — S (@14ucIs) 21 mei 2023

De Valencia-spelers gingen zelfs nog een stap verder, de hele match lang bleven ze een briesende Vinícius opjutten. In de laatste minuten van de match leek Valencia-doelman Mamardahvili de spreekkoren kracht te willen bijzetten en hij stormde op de Braziliaan af. In het opstootje dat ontstond werd Vinícius langdurig in een wurggreep genomen waar zelfs Dirk Van Tichelt van zou staan kijken, en bij het loswrikken plantte hij zijn hand in het gezicht van dader Hugo Duro plaatste, waarop hij prompt een rode kaart onder de neus geschoven kreeg. Geen impulsieve beslissing van ellendige scheidsrechter Ricardo de Burgos, nee, die kaart kwam er na een grondige analyse van de situatie door de VAR. Hoewel ‘grondig’ niet het woord is dat we zouden hanteren. Of ‘analyse’.

Giorgi Mamardashvili en Vinícius Beeld Getty Images

‘Vini wilde blijven voetballen, dus bleven we voetballen,’ zei Courtois die meteen naar de rode kaart naar Vinícius snelde. ‘Als hij had willen stoppen, dan waren we met z’n allen van het veld gestapt.’ Komaan Thibaut, dit is het moment dat je je verantwoordelijkheid opneemt, niet als voetballer, maar als mens. Handschoenen uit, een schop tegen de schenen van Duro en De Burgos en vrolijk douchen. En dat met beide teams. Wat maakt voetbal op zo’n moment nog uit?

‘Het was niet de eerste keer, niet de tweede keer, niet de derde keer. Racisme is normaal in La Liga. De competitie vindt het normaal, de bond ook en de tegenstanders moedigen het zelfs aan,’ kaartte Vinícius het incident op Instagram na de match aan. ‘De competitie die ooit van Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi was, is vandaag van de racist. Het spijt me voor de Spanjaarden die het er niet mee eens zijn, maar vandaag staat Spanje bekend als een land van racisten.’

‘Het is ongelooflijk dat racisme nog steeds een opmars maakt in de 21ste eeuw,’ reageerde zelfs Braziliaans presisdent Lula op het incident. ‘Het is niet rechtvaardig dat een jongen die zich in het leven heeft opgewerkt, wordt beledigd in elk stadion waar hij komt. La Liga én de FIFA moeten hier drastische maatregelen tegen nemen. We mogen racisme en fascisme niet toelaten binnen de muren van het voetbalstadion.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr) op 22 May 2023 om 2:29 PDT

Terwijl Vinícius na zijn uitsluiting richting spelerstunnel wandelde stak hij, cynisch lachend met de absurde situatie, twee vingers de lucht in, doelend op de mogelijke degradatie van Valencia naar tweede klasse. Het zou nog niet genoeg zijn, na een avond als deze is hun plaats in Vierde Provinciale, dat is alleszins het niveau waarop zij én hun fans gisteren al speelden.