Na de vrijspraak van ‘moordtiener’ Kyle Rittenhouse: waar ligt in Amerika de grens tussen zelfverdediging en geweld?

Nu de Amerikaanse tiener Kyle Rittenhouse, die twee mensen doodschoot tijdens een Black Lives Matter-demonstratie, is vrijgesproken, dringt de vraag zich op: waar houdt in het van wapens wemelende Amerika zelfverdediging op en begint agressie of strafbare roekeloosheid?

In twee plaatsen in de VS, Brunswick in Georgia en Kenosha in Wisconsin, stond die vraag de afgelopen dagen centraal in twee rechtszaken. In één daarvan is hij vrijdagavond beantwoord. Een jury in Kenosha sprak de 18-jarige Kyle Rittenhouse vrij.

Rittenhouse was in augustus vorig jaar naar een demonstratie gegaan tegen politiegeweld jegens zwarten. Niet omdat hij, zoals veel mensen, woedend was over het lot van Jacob Blake. Die zwarte inwoner van de stad had zich verzet tegen zijn arrestatie. Terwijl hij in zijn auto probeerde te stappen om te vluchten, werd Blake zeven keer door een politieagent in de rug en zij geschoten.

Rittenhouse ging naar Kenosha, gewapend met een AR15-geweer, omdat elke avond aan het eind van de demonstraties geweld en vernielingen uitbraken. Hij voelde zich verplicht, zei hij, om inwoners en winkeliers te beschermen. Toen hij werd aangevallen door demonstranten, schoot hij er één dood. Hij sloeg op de vlucht werd ingehaald en schoot opnieuw één van zijn belagers dood toen die hem zijn geweer wilde afpakken – een ander, die op hem wilde schieten, raakte gewond.

‘Het systeem werkt’

Bescherming van hun gemeenschap was ook het motief van drie witte mannen, vader en zoon Greg and Travis McMichael en hun buurtgenoot William Bryan, in Georgia om achter een jogger aan te gaan. Ahmaud Arbery, een zwarte man, hadden ze een paar keer in een huis in aanbouw zien binnengaan. Ze verdachten hem van inbraken en diefstallen in hun wijk. Bij de confrontatie werd hij door Travis McMichael doodgeschoten. Volgens de schutter omdat hij probeerde zijn geweer af te pakken.

De twee zaken zijn verschillend, en de wetten in de twee staten waar de daders terechtstaan zijn dat ook. In Wisconsin concludeerde de jury dat Rittenhouse, of het nu verstandig was of niet om met een wapen naar een conflictzone toe gaan, op het moment dat hij schoot voor zijn leven kon vrezen, en dus onschuldig was. In Georgia is het proces nog niet afgelopen.

Na de uitspraak van de jury riepen president Joe Biden en gouverneur van Wisconsin Tony Evers op tot kalmte en aanvaarding van de uitspraak. ‘Het systeem werkt,’ zei Biden. Maar verder spleet Amerika langs vertrouwde lijnen.

Republikeinen juichten de uitspraak toe. Een lid van het Huis van Afgevaardigden van die partij, Matt Gaetz, zelf in opspraak vanwege mogelijke seks met een minderjarige, had Rittenhouse in geval van vrijspraak een stage bij het Congres aangeboden.

Aan de andere kant van het politieke spectrum twitterde de linkse Democratische afgevaardigde Alexandria Ocasio-Cortez dat ‘het systeem werkt op de manier waarop het ontworpen is, en de mensen beschermt die het moest beschermen.’

‘Cultuur van witte overheersing’

De organisatie March for our Lives, opgericht door scholieren na de moordpartij in 2018 op een school in Parkland, vatte goed samen hoe in de twee rechtszaken twee bronnen van spanning en onenigheid elkaar ontmoeten: ‘Het is overduidelijk dat Kyle Rittenhouse de belichaming is van een giftig mengsel van een cultuur van witte overheersing die eigendom belangrijker vindt dan menselijk leven, en de brede verspreiding van krachtige vuurwapens, met minder beperkingen dan een rijbewijs.’

In Kenosha besloot een jury van twaalf burgers dat het vuurwapen dat Kyle Rittenhouse bij zich droeg hem niet automatisch schuldig maakte aan wat de kogels eruit aanrichtten. In Brunswick mag een jury van twaalf burgers – waarvan er maar één zwart is – bedenken of diezelfde redenering opgaat voor drie mensen die gewapend in hun auto stapten om hun buurt te ‘beveiligen’ tegen één ongewapende zwarte man. Het is nu al te voorspellen dat hun uitspraak volkomen terecht zal zijn – in de ogen van het halve land.

(Trouw)