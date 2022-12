Na gewapende overvallen, een kogel in zijn been en een celstraf gaat Disney-ster viraal op TikTok met rapnummer

‘Okay, it’s Wen and I’m heaven-sent, music like a veteran. Renegade, lemonade, use it in my medicine.’ Elke zichzelf respecterende Gen Z’er zag ooit ‘Lemonade mouth’ en kan ‘Determinate’ nog steeds volledig meerappen, mét bijhorende danspasjes. Wie zich afvraagt waar de sterren vandaag uithangen, zal zich bij Adam ‘Wen’ Hicks wellicht even verslikken. Hij dook uit het niets op op TikTok met een verhaal hoe hij vier jaar in de cel doorbracht wegens gewapende overvallen en jaagt tegenwoordig op een rapcarrière. Wij zeggen het voor u: huh?

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Verdwenen Disney-ster Adam Hicks keer terug met een verhaal over zijn tijd in de gevangenis en een nieuw rapnummer. Waar? Zijn TikTok-account. Waarom is het opvallend? Hicks kampte met mentale stoornissen en is er naar eigen zeggen weer volledig bovenop. Zijn nieuwe nummer is alvast niet zo slecht als u denkt.

Disney-sterren staan erom bekend na hun vertrek een vreemde afslag in het leven te nemen, maar het verhaal van Hicks is nog vele malen straffer dan Miley Cyrus of Demi Lovato. Nadat hij de rol van Wen vertolkte in het succesvolle ‘Lemonade Mouth’ kreeg hij een hoofdrol in de serie ‘Zeke and Luther’, maar daarna ging het helaas bergaf voor de acteur. Hij werd tweemaal gearresteerd, één keer nadat hij zichzelf in zijn been schoot en iets later voor een ruzie met zijn vriendin, actrice Danni Tamburro. In 2018 bereikte hij een dieptepunt en werd hij samen met Tamburro opgepakt voor een reeks gewapende overvallen. Het duo beroofde ouderen op straat met een pistool.

Na zijn tijd in de cel dook Hicks vorige maand plots op in verschillende TikTok-video’s die al miljoenen keren werden bekeken. Hij vertelde over zijn tijd in de gevangenis, zijn mentale problemen die daaraan vooraf gingen - waar hij nu trouwens hard aan werkt, en dat hij zijn vier jaar in de bajes nuttig besteedde met dromen over een muziekcarrière

Vier jaar werk resulteerde al in een eerste single: ‘Chosen one’, die verrassend rauwer en beter is dan je zou verwachten van een Disney-ster. Hicks negeert zijn geschiedenis niet en gebruikt zijn Disney-verleden, zijn veroordeling en mentale problemen in teksten en de video. Wie verkocht is: vrijdag komt ook single nummer twee ‘Famous' uit.

Zijn nieuwe werk staat op Spotify een tikkeltje lullig tussen de soundtrack van ‘Lemonade Mouth’, maar de rapper schaamt zich allerminst voor zijn vroegere werk, laat hij weten op TikTok. Weetje voor een quizvraag die nooit gesteld zal worden: Hicks schreef zijn rapstrofes in de film zelf. Maar speciaal voor u, nog een laatste keer puur uit nostalgie: