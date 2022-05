‘Na zijn scheve schaats heb ik me niet direct weer in zijn armen gegooid’: de 10 meest gelezen stukken van de week

Op Humo.be was u vorige week volledig in de ban van de ontboezemingen van Lidewij Nuitten en Ellen Callebout, oftewel mevrouw Gert Verhulst. Daarnaast konden ook Arnon Grunbergs brief aan Johnny Depp, de prostaatraad van uroloog Piet Hoebeke en ons huiselijke immodebat met Béa ‘Blind Gekocht’ Vandendael, Hadisa ‘Huis Gemaakt’ Suleyman en Philippe Janssens u bekoren.

1. Lidewij Nuitten: ‘Als ik ‘anale seks’ hoor, gaat er in mijn hoofd een alarmbelletje af’

Beeld Saskia Vanderstichele

VRT-reporter Lidewij Nuitten (30) dacht dat ze voor haar nieuwe documentairereeks ‘We Are Family’ op zoek ging naar haar stamboom, tot ze zich realiseerde dat ze liever contact zocht met twee uit het oog verloren takken: haar broers, met wie ze een jeugd lang littekens heeft verzameld. En of ze daar stilaan niet iets aan wilde doen. Rijkelijk laat, maar goed: traagheid is nu eenmaal één van de 7 Hoofdzonden. ‘Had je mij vroeger gevraagd of ik nooit meer seks wilde of nooit meer frieten, dan stond hier nu een kleintje met mammoetsaus.’

2. Ellen Callebout, de vrouw van Gert Verhulst: ‘Een partner die geen roste frank heeft lijkt me onaantrekkelijk’

Beeld Koen Bauters

Net toen we dachten weer een jaar van ‘De Verhulstjes’ af te zijn, zond Play4 een extra, speciale aflevering uit. Daarin kregen we een blik achter de schermen van de afscheidsshow van Gert, die de Samson-fakkel doorgeeft aan dochter Marie. Voorzag Gertje jarenlang van zijn met bladgoud belegde lunchpakket voor hij weer een uur naast een pratende hond moest gaan staan: Ellen Callebout. Humo sprak haar drie jaar geleden, toen ze nog niet de ‘vrouw van’ maar gewoon de ‘vriendin van’ was. ‘Na zijn scheve schaats heb ik me niet onmiddellijk weer in zijn armen gegooid.’

3. Arnon Grunberg: ‘Van Johnny Depp leren we: niet mishandelen, nooit mishandelen, gewoon op het hoofdkussen van de partner poepen’

Beeld HUMO

Humo-columnist Arnon Grunberg richt zich in een brief tot Johnny Depp, die dezer dagen verwikkeld is in een sensationele rechtszaak tegen zijn ex Amber Heard: ‘Een tv-recensent noteerde details die mij waren ontgaan, bijvoorbeeld dat jullie op elkaars bed poepten. Althans, de ene poepte op de helft waar de ander sliep en vice versa, als ik het goed begrepen heb. Hier begint een Gesamtkunstwerk, met alle respect.’

4. Kan Adriaan Van den Hoof zijn tv-carrière nog redden? ‘Bekende mensen vinden het vaak moeilijk om ‘sorry’ te zeggen’

Beeld Johan Jacobs

Presentator Adriaan Van den Hoof is er zeker van dat hij in het najaar weer de draad kan oppikken van zijn tv-carrière, na beschuldigingen over stalking en fysiek geweld. Maar is die doorstart wel realistisch? ‘Mensen aanvaarden heus wel dat helden een menselijke kant hebben. Maar ze moeten die wel tonen.’

5. Misschien moet Patje die koptelefoon ook eens óp zijn oren zetten: de drie beste en slechtste covers uit ‘Liefde voor muziek’

Beeld VTM

Vorige week kon u kijken naar de traditionele terugblik-aflevering van ‘Liefde voor muziek’. Wij hebben voor u alvast alle gebrachte nummers op een ladder gezet en presenteren de hoogste en laagste drie sporten: ‘Soms brengt ambitie op, soms creëert het ‘Cowboys’ van 2Fabiola’

6. In een special die moest gaan over hoe Gert de scepter doorgaf aan Marie, ging opvallend genoeg een ander Verhulstje met de hoofdrol lopen

Beeld SBS

De Verhulstjes, en het programma dat hun naam draagt, hebben iets met belangrijke momenten. De ooglidcorrectie van Gert. Die keer dat er geen eieren meer waren. Het definitieve afscheid van Gert en Samson.

7. ‘Veel jongeren beseffen pas op hun 35ste dat ze niet genoeg hebben gespaard om een huis te kopen’

Beeld Joris Casaer

Het succes van programma’s als ‘Huis gemaakt’ en ‘Blind gekocht’ bewijst dat de Vlaming nog lang niet af is van zijn voorliefde voor bakstenen, al liggen die hem steeds zwaarder op de maag. De huizenmarkt blijft immers zo verhitten dat een eigendom voor steeds meer jonge mensen simpelweg onbetaalbaar wordt, dat vastgoedspeculanten almaar driester te werk gaan, en dat een huizenjacht vaak een epische onderneming wordt. Hoe is dat zo gekomen en, vooral, waar moet dat heen? Humo bracht met Hadisa Suleyman (33), Béa Vandendael (58) en vastgoedexpert Philippe Janssens (73) drie generaties huizenkenners samen onder één dak.

8. ‘Hoe meer zaadlozingen tussen je twintigste en je veertigste, hoe beter’

Beeld Illias Teirlinck

Zelf had hij er nog geen last van, maar een kwart van de mannen wel: hun prostaat. In zijn nieuwe boek ‘De staat van de prostaat’ legt uroloog Piet Hoebeke (59) op vermakelijke wijze het orgaan bloot dat voor zovelen een raadsel is. ‘Oudere mannen die een kaartje leggen op café weten al snel wat er scheelt als een kameraad lang wegblijft in het toilet: ‘Oei, dat zal iets met zijn prostaat zijn.’’

9. Nora Monsecour stond model voor Lara in ‘Girl’: ‘Waarom kunnen mensen gewoon aanvaarden dat ik vroeger een piemel had en nu niet meer?’

Nora Monsecour, Lukas Dhont en Victor Polster Beeld BELGA

Met een virtuositeit die we in België alleen nog maar bij de gebroeders Dardenne gezien hebben, penseelde debutant Lukas Dhont - sinds afgelopen weekend in Cannes weer een belangrijke filmprijs rijker - het aangrijpende maar nooit sentimentele verhaal van de 15-jarige Lara, een transgendermeisje met een ballerinadroom. De film werd terecht bedolven onder internationale lof. Humo sprak een paar jaar geleden met Nora Monsecour, die model stond voor Lara in de film: ‘Ik ben apetrots op ‘Girl’, dus dan moet ik eigenlijk ook trots zijn op mezelf, niet?’

10. ‘Op Instagram ben ik helemaal niet de Sarah van Ketnet. Daar sturen de papa’s me berichtjes’

Beeld Thomas Sweertvaegher

Al acht jaar lang is ze bijna dagelijks op tv te zien. Ze entertaint uw kinderen als geen ander en toch is de kans groot dat u, tenzij u ‘De slimste mens’ volgde, haar nooit eerder zag. En daar zou Ketnet-wrapper Sarah Mouhamou (26) graag verandering in brengen. ‘Ik wil programma’s voor volwassenen gaan maken. De ouders heb ik al mee.’