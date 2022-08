‘Na zijn scheve schaats heb ik me niet onmiddellijk weer in zijn armen gegooid’: tien openhartige gesprekken met partners van BV’s

Marlies Blockx, de partner van Stig Broeckx: ‘Ik heb lang gedacht dat ik mijn plaats naast Stig niet verdien, omdat ik er niet was bij het ongeluk’

Het uitzonderlijke leven van Stig Broeckx heeft net nog wat meer glans gekregen. De voormalige profwielrenner kon in mei met veel blijdschap aankondigden dat hij en zijn partner Marlies Blockx hun eerste kindje verwachten. Heel heuglijk nieuws, niet in het minst omdat Broeckx na een val maandenlang in een coma lag en het lang leek dat hij zelfs niet meer zou kunnen stappen, maar ook omdat het koppel in 2021 twee keer een miskraam had. Humo sprak Blockx na dat bewogen jaar: ‘De grond was onder mijn voeten weggeslagen, ik moest tijd nemen om daarvan te bekomen.’

Antony Van der Wee, de man van Karen Damen: ‘Mensen die het niet hebben meegemaakt, beseffen niet hoe hard een miskraam kan aankomen’

Achter iedere mooie vrouw staat een sterke man. Of is het omgekeerd? In het geval van Karen Damen gaat het in beide richtingen op: sinds 2016 is ze getrouwd met Antony Van der Wee, drummer van de band Morse. Hij weet dat hij haar altijd zal moeten delen met televisiekijkend Vlaanderen: ‘Mensen zíén dat Karen niet fake is: ze laat zich zonder gêne filmen als ze ’s morgens zonder schmink uit bed komt en ze toont dat ook zij vetrolletjes heeft.’

Ellen Callebout, de vrouw van Gert Verhulst: ‘Na zijn scheve schaats heb ik me niet onmiddellijk weer in zijn armen gegooid’

Voorzag Gertje jarenlang van zijn met bladgoud belegde lunchpakket voor hij weer een uur naast een pratende hond moest gaan staan: Ellen Callebout. Humo sprak haar drie jaar geleden, toen ze nog niet de ‘vrouw van’ maar gewoon de ‘vriendin van’ was. ‘Een partner die geen roste frank heeft lijkt me onaantrekkelijk.’

Els Van Doesburg (32), Antwerps N-VA-schepen en vrouw van politicus Peter De Roover (59): ‘Ik heb hém verleid, hij dacht dat het een grap was’

Ja, ze is 27 jaar jonger dan haar man, en ja, dat vindt ze zelf ook ‘extraordinair’. Maar Els van Doesburg is meer dan het jonge blondje aan de arm van N-VA-oppositieleider Peter De Roover. Ze is al een halfjaar schepen in Antwerpen, wordt de nieuwe postergirl van het conservatisme genoemd en koppelt een voorliefde voor literatuur en politieke filosofie aan een gezonde portie Hollandse branie. ‘Peter zegt altijd dat ik knap genoeg ben voor ons allebei.’

Mathieu Terryn en Marie Wynants Beeld Lalo+Eva

Marie Wynants, de vrouw van Mathieu Terryn: ‘Als Mathieu en ik geen scheve schaats kunnen overleven, dan kan niemand het’

Het succes kwam uit het niets voor Mathieu Terryn van Bazart. In 2016 zong iederéén plotsklaps ‘Liever snel naar de hel dan traag naar de hemel’ mee en zorgde monsterhit ‘Goud’ voor volle zalen. Met de liefde ging het op dezelfde manier: totaal onverwacht en allesoverheersend. Marie Wynants heet de gelukkige: fotografe, voormalige danseres én Mathieus beste vriendin sinds mensenheugenis. ‘Hij zat in een dip. Ik wilde hem gewoon troosten.’

Frank Van de Casteele, de man van Delphine Lecompte: ‘Dat ik 36 Cara’s drink voor ik ga slapen, is niet waar. Het is maar de helft’

Met bonzend hart staan we voor de deur van de voormalige vrachtwagenchauffeur, alias Frank Van de Casteele. Pas als we doorhebben dat de bel het niet doet en we aankloppen, gaat de krakende deur open en staan we oog in oog met de man van de-vrouw-met-het-hoge-libido, de Geniale Dichteres Delphine Lecompte, voor wie hij op leven en dood heeft gevochten met de oude kruisboogschutter. Als hij even later vertelt over hun eerste avond samen, spat de liefde ervan af. ‘Ze stuurde me een sms: ‘Ik voel me een beetje misantropisch’ en toen stuurde ik terug: ‘Ik ook een beetje’.’

Annick Mastbooms, de vriendin van Maarten Vangramberen: ‘We deelden af en toe de lakens voor we een koppel werden, daarom dat we geen officiële startdatum hebben’

Wekenlang achtervolgde Maarten Vangramberen wielerpelotons in de hoop als God in Frankrijk te kunnen leven. Spoiler: het is hem nét niet gelukt. Maar niet getreurd, want thuis wordt hij getroost door zijn vriendin Annick Mastbooms. In 2017 sprak Humo met haar: ‘Hij is een superpapa, maar hij doet graag alsof hij een kluns is: dan zal een ander het wel oplossen voor hem.’ Maar nog altijd dikke liefde!

Griet Van Damme en Jeroen Perceval Beeld Filip Van Roe

Griet Van Damme, de vriendin van Jeroen Perceval: ‘Je kan ze op één hand tellen, de mensen die zo diep zaten als Jeroen en toch uit hun dal zijn geklauterd’

Het kronkelende parcours van Griet Van Damme leidde langs een balletschool in Las Vegas, een filmset van Paul ‘Taxi Driver’ Schrader en een platenhoes van Das Pop. De eindbestemming werd zes jaar geleden nietsvermoedend ingetoetst: een felroze liefdeswolk gedeeld met Jeroen Perceval, rapper, topacteur en regisseur van het fantastische ‘Dealer’. Er kwam al een dochter van, en nu is er net een tweeling bijgekomen. Een reisverslag van een rumoerige liefde: ‘Als wij afspraken, dronk hij niet: dat was de eerste aanleiding.’

Lisse Habraken, de vrouw van Tijs Vanneste: ‘We gingen samen op café, en na een tijd vroeg hij of hij me mocht kussen. Zo beleefd, dat had ik nog nooit meegemaakt’

Naast leraar ad interim in ‘Meneer Vanneste’ was/is Tijs Vanneste ook al tattoo-artiest, muzikant en Kemping-baas. Het contrast met zijn vrouw is groot. Lisse Habraken blijft waar ze het liefst is: thuis, tussen haar spuitbussen en schilderdoeken, met kinderen Cis en Cas. ‘We hebben keihard moeten vechten om kinderen te krijgen.’

Otto-Jan Ham en Iris Nechelput Beeld Johan Jacobs

Iris Nechelput, de vriendin van Otto-Jan Ham: ‘Zonder hem is het soms makkelijker, het is altijd even wennen als Otto-Jan weer thuis is’

Otto-Jan Ham oversteeg in september 2021 zichzelf op het WK tijdrijden, en vertrok kort daarna met Jani Kazaltzis naar Griekenland voor ‘Viva la feta’, waar ze passages van Bart De Wever, Martin Meiland én Victor en Marie Verhulst trotseerden. Maar hij is wel een uitdaging gewend: hij leeft samen met drie dochters en een vriendin, Iris Nechelput. Al ziet zij óók af: ‘Na ‘Hotel Römantiek’ ben ik gecrasht: toen heb ik drie maanden thuisgezeten.’

