Naaktmodel trekt samen met CM ten strijde tegen desinformatie op OnlyFans: ‘Nee, in mijn branche krijg je niet gauw een ‘belletje’ van christelijke organisaties’

De Christelijke Mutualiteit (CM) en semipornosite OnlyFans, niet meteen een combinatie die we zagen aankomen. Influencer en (naakt)model Veerle Peeters maakt er samen met de mutualiteit educatieve videos om seksuele mythes de wereld uit te helpen: ‘Voor de CM-video’s zie je mij nooit naakt.’

- Hoe moeten we ons deze niet voor de hand liggende samenwerking voorstellen?

PEETERS «We willen informatieve video’s maken gericht op jongeren tussen de 16 en 25 jaar. Op dat OnlyFans-kanaal bieden we gratis factchecks aan die mythes op een leuke, speelse manier aankaarten. Denk aan onderwerpen als ‘Is het condoom het beste voorbehoedsmiddel?’ of ‘Is de vagina de enige erogene zone?’»

«Zo’n kanaal waar jongeren terechtkunnen voor juiste info rond seks en gezondheid is zinvol, want er staat zoveel desinformatie online. We kozen OnlyFans als platform omdat we daar dingen kunnen zeggen en beelden kunnen tonen die andere platformen als TikTok en Instagram blokkeren.»

- Je moet nochtans 18 zijn om een OnlyFans-profiel aan te maken. En de promovideo kreeg op YouTube al een leeftijdsrestrictie wegens te uitdagend.

PEETERS «Dat klopt, 43 procent van de OnlyFans-gebruikers is tussen de 19 en 24 jaar. De 16- tot 18-jarigen uit onze doelgroep vallen daar dus buiten. Al kan het natuurlijk dat zij, ondanks de restricties, als niet-betalende gebruiker op de website terechtkomen. Iedereen die we kunnen helpen, is meegenomen.»

- Wat is het verschil tussen uw persoonlijke pagina en die van de CM?

PEETERS «In mijn video’s voor de Christelijke Mutualiteit geef ik enkel en alleen advies aan jongeren. Mijn persoonlijke pagina is toch een stuk erotischer. Voor alles wat niet op Instagram mag, kan je op mijn persoonlijke OnlyFans-pagina terecht. Je zou dat dus pornografisch of adult entertainment kunnen noemen. Voor de CM-video’s zie je mij nooit naakt, al zijn de video’s wel sensueel en speels.»

- Schrok u niet van het telefoontje?

PEETERS «In mijn branche krijg je niet gauw een ‘belletje’ van christelijke organisaties. (lacht) Maar eens mijn verbazing wegebde, zag ik het zitten. Ik was wel bezorgd dat mijn persoonlijke fans zouden afhaken, maar ik krijg zeer positieve reacties.

«Naast een gezamenlijke missie, zie ik het ook als een persoonlijke roeping. De CM gaf me de plaats en ruimte om jongeren te helpen en te waarschuwen voor OnlyFans. Het is zeer laagdrempelig geworden om een video te plaatsen en geld te verdienen. Daar wil ik iedereen voor waarschuwen, je moet goed nadenken over die stap. Ook jongeren die enkel kijken, moeten beseffen dat de site soms een verborgen luik voor prostitutie kan zijn.»

Beeld uit een van de video's van CM op OnlyFans. Beeld CM Gezondheidsfonds

- Samen nemen jullie het onder meer op tegen foute lichaamsbeelden. Door jongeren naar OnlyFans te leiden, zullen ze dat beeld toch net makkelijker krijgen?

PEETERS «Ze zullen inderdaad in contact komen met pornografisch materiaal en foute lichaamsbeelden. Maar de leeftijdscategorie waarop we mikken, kent die beelden al langer, hoor. Online is alles fake: afgetrainde lichamen, supersmalle tailles,... het is allemaal Photoshop of plastische chirurgie. Wie geen ‘perfecte’ vormen heeft, voelt zich snel onzeker. Wie ermee opgroeit, krijgt vaak een vertekend beeld over seks.»

- Draagt u daar zelf niet toe bij, door online ook aan dat ideaalbeeld te beantwoorden?

PEETERS «Ik heb inderdaad grote, valse borsten en heb ook het perfecte lijntje. Maar ik toon mijn volgers dat ik vaak sport en bewerk daarnaast bijna niets. Mij zul je nooit betrappen op een versmalde taille.»

«Ik denk niet dat jongeren door deze video’s er zoals ik willen uitzien. Net zoals ik geloof dat het geen effect zal hebben op hoe 16- tot 24-jarigen naar een vrouwenlichaam kijken. Ik hoop zelfs dat onze boodschap dat net tegengaat.»

- Qua belangstelling voor de CM is de missie alvast geslaagd. Hoelang gaan jullie nog samen door?

PEETERS «We publiceerden nu drie video’s. Binnenkort evalueren we de reacties en het bereik. Misschien verwijderen ze de pagina wel gewoon, alles is nog een groot vraagteken.»

(DM)