Naar deze vijf (opvallende) landen kan je deze zomer nog zorgeloos op vakantie

Nu het zuiden van Europa rood kleurt, regent het annulaties van bezorgde reizigers. Maar wie verder kijkt dan een mediterraans vakantiegenot, vindt een heel scala aan reisbestemmingen waar het wél nog veilig en gemakkelijk reizen is. Vijf bestemmingen voor een zorgeloze zomer.

Duitsland

Een testcentrum in luchthaven Berlin-Schönefeld. Beeld AFP

Vergeet de route du soleil, want wie de E40 volgt vindt met Duitsland een waardig vakantiealternatief. Op de Europese reiskaarten kleurt de Bondsrepubliek als een van de enige landen nog volledig groen: van Berlijn, naar het Zwarte Woud tot hoog in de Beierse bergen.

Vanaf vandaag gelden in Duitsland wel nieuwe inreisregels, nu het aantal coronabesmettingen met een weekgemiddelde van 2.687 positieve gevallen weer traag toeneemt. Duitsland kom je in principe zonder problemen binnen zolang je bij binnenkomst een bewijs van vaccinatie, herstel van het coronavirus of een negatieve PCR-test kan voorleggen om een quarantaine van 10 dagen te vermijden. Duitsland vraagt voor reizigers ook een registratie. Die regels gelden ook voor wie de grens oversteekt met de wagen.

In het land zelf zijn de regels globaal genomen nog vrij streng. Er is een mondmaskerverplichting in winkels, op het openbaar vervoer en overal waar de afstand van 1,5 meter niet kan gegarandeerd worden. Privé-bijeenkomsten zijn gelimiteerd tot 5, met uitzondering van de gezinsbubbel. Horeca, pretparken, musea en natuurgebieden zijn open maar de specifieke regels verschillen per deelstaat. In de meeste gevallen volgen zij regels die vergelijkbaar zijn met die van België, al zal je in Duitsland nog geen grote evenementen of festivals zien.

Zweden

Terrasjes in Stockholm. Sinds 1 juli geldt geen sluitingsuur meer voor de horeca in Zweden. Beeld AFP

Europese ‘coronarebel’ Zweden doet het momenteel goed in de strijd tegen het virus en dat vertaalt zich ook in de regels ter plaatse. De Zweden hanteren op dit moment één centraal principe: social distancing. Zowat alle activiteiten zijn toegestaan zolang die afstand van 1,5 meter behouden blijft. Een mondmaskerverplichting is er niet. De grens oversteken doe je met verwachte vereisten: vaccinatie, bewijs van herstel of een PCR-test die niet ouder is dan 72 uur.

Is dat veilig? Vast staat dat Zweden sinds sinds de invoering van de regels nog geen echte stijging in besmettingen heeft gezien. De infecties schommelen de laatste weken rond de 300 positieve gevallen per dag. Zo’n 200 daarvan zijn wel terug te brengen tot hoofdstad Stockholm, niet toevallig het enige gebied van het land dat op de kaart van het European Centre for Disease Prevention and Control oranje kleurt.

Slovakije

Het Slovaakse muziekfestival Pahoda hield een corona-editie met 1000 festivalgangers. Beeld Getty Images

Slovakije, het klinkt niet meteen als Walhalla voor de vakantieganger. Maar het Midden-Europese EU-lid is een natuurparadijs met toegankelijke bergtoppen, sprookjesachtige kastelen en unieke ijsgrotten. Grootste troef voor deze zomer zijn de uitzonderlijk lage besmettingscijfers, nog zo’n 40 per dag. Een tweede voordeel: er zijn haast geen andere toeristen.

Dat kan te verklaren zijn door de ietwat onconventionele grensregels van de Slovaken. Enkel wie volledig gevaccineerd is komt het land binnen zonder quarantaine, een negatieve PCR-test is daarbij niet van tel. De overheid vraagt ook een registratieformulier in te vullen.

In het land zelf zijn de meeste activiteiten geregeld via een kleurcodesysteem dat elk district van het land indeelt in zes categorieën. Omdat alle districten al een hele zomer op groen staan kunnen de meeste activiteiten zonder grote belemmeringen doorgaan. Een mondmasker is wel verplicht.

Voor wie het oosten van Europa wil bezoeken lijkt het deze zomer overigens een ideaal moment. Ook in Polen, Tsjechië en de Baltische staten reis je zonder grote problemen door het lage aantal besmettingen. Op de Tsjechische hoofdstad Praag, Estland en het zuiden van Kroatië na, kleurt de hele regio groen.

Hongarije

Hongaarse fans moedigen het nationaal elftal aan in Boedapest. In Hongarije gelden al langer nog amper maatregels tegen het coronavirus. Beeld Pool via REUTERS

Nog zo’n groen land is Hongarije. Het land met prachtige hoofdstad Boedapest kent niet echt beperkingen meer in de strijd tegen het coronavirus. Mondmaskers heb je niet nodig, afstand houden moet ook niet. Er zijn geen beperkingen in de horeca en wie wil kan er zelfs een trouwfeest organiseren met 400 gasten.

Naar Hongarije reizen vereist overigens weinig moeite. De Hongaarse grensbewaking laat alle toeristen met een Europees digitaal COVID-certificaat toe, ook degenen die slechts eenmaal zijn gevaccineerd. Hongarije heeft ook een eigen certificaat en wie geen van beide heeft kan nog altijd creatief gebruik maken van enkele uitzonderingen, zoals deelname aan een ‘religieus evenement van bijzonder belang’ of een familie-evenement in het land. Reken overigens niet te veel op de Europese kleurcodekaart, die gebruiken ze in Hongarije niet.

Maar opnieuw: ook in Hongarije ligt het aantal besmettingen met gemiddeld 57 gevallen laag. Met een volledige vaccinatiegraad van 55,6% is het land ook een koploper in (Oost-)Europa.

Albanië

Kinderen zoeken afkoeling in Tirana, de hoofdstad van Albanië. De temperatuur steeg gisteren tot 39°C. Beeld AFP

Wie zon, zee en strand zoekt, kan dan weer in Albanië terecht. In het Balkanland waren vorige week gemiddeld 20 positieve gevallen van het coronavirus, een peulenschil vergeleken met de 1.112 besmettingen die het land begin februari opschrikten. Het gevolg van de daling is dat de Albanese grens sinds mei gewoon terug open is, zonder enige bijkomende sanitaire vereisten. En ook Europa aanvaardt reizen van en naar Albanië opnieuw.

In Albanië zijn wel nog enkele belangrijke coronamaatregelen. Mondmaskers zijn binnen verplicht en er is nog steeds een avondklok tussen 23 en 6 uur. Ook evenementen zijn nog steeds begrensd tot 50 deelnemers.

(DM)