‘Nacht op klaarlichte dag’ is de perfecte introductie tot het werk van Caroline Lamarche

‘Ik weet niets meer van mijn kindertijd,’ zegt de naamloze verteller, behalve dat ene moment waarop ze door de dienstmeid gered werd uit een kluwen van lakens. Die herinnering is de opmaat voor een heel precies geformuleerd verslag van een levensveranderende ontmoeting. Na een droom waarin ‘een onbekende man me met geweld overmeesterde’ besluit de ik-figuur, die een vriend heeft en werk en van goede komaf is, in te gaan op een contactadvertentie. Tot driemaal toe spreekt ze met ‘de rosse man’ af in rendez-voushotels, waar hij haar met ‘de blik van een paardenkoopman’ bekijkt en haar pijn doet. Ze vindt bij hem wat ze bij haar vriend niet vindt: ‘geweld zonder liefde’. Dagen na de ontmoeting bloedt ze nog. Maar ze draagt haar pijn, die haar genot is, trots, ‘als een zwangere vrouw haar buik’.

‘La nuit l’après-midi’, waarvan dit de eerste Nederlandse vertaling is, was in 1995 het debuut van de Franstalige Belgische schrijfster Caroline Lamarche, die sindsdien publiceert bij de grootste Parijse uitgevers, en is een perfecte introductie op haar oeuvre. Om die genadeloze mix van geweld en erotiek misschien, die wellicht niet elke lezer zal prikkelen, en zeker om de stilistische vaardigheid waarmee ze zorgvuldig woorden geeft aan de diepste verlangens en intenste waarnemingen.