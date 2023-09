Nadia Naji, co-voorzitter van Groen: ‘Uit de regering stappen? Als we dat doen, is het op vlak van asiel alle remmen los’

Nadia Naji (31) is de enige vrouwelijke partijvoorzitter in Vlaanderen. Ze zit amper twee jaar in de politiek, maar haar guitige naturel en vurige debatskills – ze veegde zelfs de vloer aan met Georges-Louis Bouchez in ‘Terzake’ – bieden Groen hoop in bange dagen. De partij heeft het lastig in de regering-De Croo en de peilingen vallen tegen, maar Naji is strijdbaar. ‘Trollen, haters of mensen die niet in mij geloven: ik heb het allemaal al gehád. Bring it on!’

Om bij Nadia Naji thuis te raken moet ik, plattelandszoon, uitstappen in het Brusselse Noordstation en in lichte draf langs het Maximiliaanpark, de Kanaalzone en door hartje Molenbeek. Als je de kranten mag geloven, wordt dat een hachelijke slalom tussen drugsdealers, crackgebruikers, illegalen en daklozen. Het blijkt mee te vallen. Na een citytrip van een kwartier verwelkomt een stralende Nadia Naji me in haar flat.

NADiA NAJI «Ik heb drie jaar op de redactie van Bruzz gewerkt, en voor één van mijn eerste opdrachten mocht ik Brusselaars op straat interviewen over de grootste clichés over hun gemeente. Het was kort na de aanslagen van 2016 en ik was net naar Molenbeek verhuisd. Het trof me hoe gekwetst de mensen reageerden op die vooroordelen. Dit is een gemeente van honderdduizend inwoners, van wie de overgrote meerderheid brave mensen zijn die lijden onder de drugsoverlast, de verloedering en de criminaliteit.

»(Enthousiast) Die job was één van mijn tofste ervaringen! Ik had bewust gekozen voor een baan met veel druk, deadlines en variatie, want ik verveel me snel. Ik herinner me een reportage in een opvangtehuis voor vrouwelijke vluchtelingen: zij hadden de ergste dingen meegemaakt, maar stonden vrolijk met elkaar te koken, blij dat ze niet op straat moesten slapen. Zodra ik dieper groef, voelde ik de trauma’s die ze meedroegen. Daarna schotelden ze mij, een vegetariër, een gehaktschotel voor. Awkward! Uit respect wilde ik niks op mijn bord laten liggen. Ik at de rijst op en speelde het gehakt door aan onze cameravrouw (lacht).»

HUMO Triggerde die job u om in de politiek te stappen?

NAJI «Als kind droomde ik ervan om leerkracht te worden. Later werd dat ‘iets in de media’ en ‘iets in de politiek’. Op mijn 8ste zei mijn vriendinnetje dat ze geen vlees meer at, wegens het dierenleed. Sinds die dag besefte ik: niet alles hoeft te zijn zoals het is. Ik kwam thuis en zei dat ik ook vegetariër wilde worden, maar dat pakte niet. Pas op mijn 15de mocht het.

»Thuis aan de keukentafel voerden we altijd heftige discussies over maatschappelijke thema’s. Van mijn ouders moest ik vier journaals per dag bekijken: die van RTBF, RTL en TF1 en ’s avonds laat het Marokkaanse nieuws. De leuke shows waren voor vrijdagavond.»

HUMO Hoe was het om op te groeien in de Vlaamse Rand rond Brussel?

NAJI «In onze straat in Beersel waren wij het enige migrantengezin. Mijn vader is afkomstig uit Marokko, mijn moeder uit Algerije. Vanuit mijn slaapkamer keek ik uit op een koeienwei. Mijn ouders hielden van de rust, maar voor mij was het dorp te klein. De flikkerende logo’s van de Louizalaan waren meer mijn ding. Ik droomde ervan om uit te breken en de wereld te ontdekken. En van een zorgeloos leven, want we hadden het niet breed. Op mijn 13de droeg iedereen Kickers. Ik zeurde mijn ouders de oren van het hoofd, maar schoenen van 100 euro, dat gíng niet. Wij leefden van één inkomen, papa was lasser. Op een dag kreeg ik die schoenen toch! Ik voelde me zó schuldig dat ik ze amper heb gedragen (schatert). Dat gevoel heb ik nog altijd als ik iets duurs koop.

»Op de lagere school in Halle was ik één van de enige kinderen met migratieroots. Wij werden thuis islamitisch opgevoed, maar mijn ouders deden veel moeite om ons te integreren: ze lieten ons naar Ketnet kijken en plaatsten zelfs een kerstboom. Als kleuter merkte ik niet dat ik anders was, maar vanaf het eerste leerjaar werd ik gepest. Thuis zweeg ik daarover, waardoor ik me lang eenzaam heb gevoeld. Mijn zus viel uit de lucht toen ik er vorig jaar voor het eerst over vertelde in een interview. Ze had na mij hetzelfde meegemaakt. In het eerste middelbaar werd ze zwaar gepest en ik heb die twee bully’s na school opgewacht om hen de mantel uit te vegen, zonder geweld. Daarna is het gestopt.»

HUMO Hebt u zelf geweld ervaren?

NAJI «Nee, maar wel dagelijkse spot over mijn krullen en mijn huidskleur. Die shit krijg ik nu van trollen. Toen ik net partijvoorzitter was, werd ik vergeleken met Sihame El Kaouakibi. ‘De volgende sjoemelpoedel!’ What the fuck? Alleen mijn kapsel lijkt een beetje op dat van haar. Het is alsof je om het even welke blondine zou associëren met Angèle.»

HUMO Weigert u daarom ook Vlaams Belangers de hand te schudden?

NAJI «Tom Van Grieken klaagt daarover in interviews, maar zijn partij spuwt op mensen zoals ik. Waarom zou ik hem dan een hand geven? Dat is een kwestie van zelfrespect. Als er thuis een Vlaams Belang-folder in de bus zat, werd het muisstil aan tafel. Toen ik in Ruisbroek een grote advertentie met die bokshandschoen zag hangen, begreep ik: dat is tegen míj gericht. Als je op school ook wordt uitgelachen, komt dat dubbel zo hard binnen. Dan denk je bij elk contact: aanvaardt die mij wel? Stemt hij ook voor Vlaams Belang? In mijn puberteit leidde dat tot een identiteitscrisis. Als we naar het oudercontact gingen, wilde ik niet dat mijn ouders Arabisch spraken. ‘Sssjt, dat mag hier niet!’ Nu vind ik dat belachelijk, maar ik schaamde me daarvoor. Op vakantie in Marokko voelde ik me nooit thuis. Mijn neven en nichten zagen mij als Belg en ik sprak te weinig Arabisch om vlot met hen te kunnen communiceren. Nu vind ik het jammer dat ik dat stuk van mijn identiteit heb weggeduwd. Ik heb zelfs Arabische lessen gevolgd om mijn accent te verbeteren.»

HUMO Wanneer kwam die klik?

NAJI «Bij Bruzz. Daar voelde ik voor het eerst dat ik mezelf mocht zijn. De eerste week had ik nog steil haar, daarna niet meer. Vroeger schaamde ik me kapot voor mijn krullen. Thuis werd ons ingepeperd dat het niet netjes was om met losse krullen naar school te gaan. Een staart was het minimum, en voor de klasfoto moesten we ons haar steilen.»

HUMO U ging als Franstalig kind naar een Nederlandstalige basisschool. Wat vindt u ervan dat de N-VA en Vooruit het belang van het Nederlands zo sterk benadrukken?

NAJI «Ben Weyts wil dat scholen alle andere talen verbieden in de klas en op de speelplaats. Gaat hij de taalpolitie op pad sturen? De N-VA wil ook bepalen wat jongeren dragen en naar welke tv-programma’s ze thuis kijken. En als hun Nederlands niet goed is, pakken ze het kindergeld van de ouders af. Ik walg van die autoritaire aanpak. Bij mij op de lagere school was het ook verboden Frans te spreken, maar met mijn Franstalige vriendinnen sprak ik toch een mix van Frans en Nederlands. Op de middelbare school was dat verbod er niet en spraken we vaker Nederlands, omdat het niet moest. Door er zo krampachtig over te doen geef je anderstalige kinderen het gevoel dat ze een stuk van hun identiteit moeten onderdrukken. Ben Weyts heeft een lerarentekort van hier tot in China, steeds meer kinderen vinden zelfs geen school meer in hun buurt. Pak dát dan aan, in plaats van anderstalige kinderen te viseren die toch zullen uitgroeien tot perfect tweetalige volwassenen. Die tweetaligheid is altijd mijn troef geweest. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt keer op keer dat een openheid tegenover andere talen kinderen helpt om beter Nederlands te leren.»

HUMO Hoe verliep uw schoolparcours?

NAJI «Ik heb het typische watervalsysteem doorgemaakt: begonnen in de Latijnse en geëindigd in een technische richting. Ik was sterk in talen, maar niet in wiskunde. Mijn leerkrachten vonden het aso te hoog gegrepen. ‘Je moet toerisme volgen, want je kunt goed Frans,’ zei een leerkracht in het derde middelbaar. Ik zag dat niet zitten, waarna zij boos werd: ‘Voel je je daar te goed voor?’ Helemaal niet, tso en bso zijn evenwaardig, maar het was gewoon niks voor mij. Ik studeerde met de vingers in de neus af in de richting sociaal-technische wetenschappen. De cursus Nederlands had ik in één dag helemaal ingevuld. Toch adviseerde de school me om voor sociaal werker te gaan: ‘Die sector zul jij wel kennen.’ Lees: met mijn migratieachtergrond. Toen ik zei dat ik communicatiewetenschappen wilde studeren, was het antwoord: ‘How-how, voetjes op de grond!’ Dat heeft me diep geraakt. Ik ben toch aan die opleiding begonnen, weliswaar aan de hogeschool, en ik heb drie jaar lang als gek gestudeerd. Zelfs op oudejaarsavond zat ik achter mijn boeken. Gelukkig geloofden de docenten daar wel in mij: ik had geen enkel herexamen. Daarna heb ik alsnog communicatiewetenschappen gestudeerd aan de UA. Toen ik was afgestudeerd, liet ik een abstracte wereldbol op mijn enkel tatoeëren: niet om mijn voeten op de grond te houden, maar omdat de wereld aan mijn voeten ligt (lacht).»

HUMO Moest u uw studie zelf betalen?

NAJI «Ja. Vanaf mijn 16de werkte ik aan de kassa van de Delhaize om mijn schoolboeken en -facturen te kunnen betalen. Op mijn 21ste ging ik op kot in Antwerpen en combineerde ik mijn studie en mijn job bij Delhaize met opdrachten als communicatieconsultant. Zo verdiende ik 900 euro per maand. Na de huur van mijn kot bleef er nog 450 euro over. Het was knokken om te overleven. Soms stond ik om vijf uur op om een vroege shift te draaien en daarna voor een examen te studeren. Pas na mijn studie ontdekte ik dat er zoiets als vakantie en vrije tijd bestond. Voor het eerst kon ik op reis gaan! (lacht) Dat waren mijn mooiste jaren. Ik verhuisde naar Molenbeek en nam de tijd om Brussel te ontdekken.»

‘In de studio van ‘Terzake’ vóélde ik het dedain van Bouchez. Hij zou dat groentje weleens tussen zijn boterham leggen.’ Beeld VRT

ZOOM IN HET MUSEUM

HUMO Waarom hebt u tweeënhalf jaar geleden voor Groen gekozen?

NAJI «Ik wilde vechten voor het klimaat, dierenrechten, sociale gelijkheid en voor het recht van vrouwen om zélf te bepalen wat ze dragen. Ik ben begonnen als parlementair medewerker in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, daarna werkte ik op het kabinet van Elke Van den Brandt (Brusselse minister van Mobiliteit, red.). Toen Meyrem Almaci besliste om te stoppen als partijvoorzitter, kwam de kans om de partij in handen te nemen, samen met Jeremie (Vaneeckhout, red.).»

HUMO De politiek is beenhard. Bent u beter gewapend tegen haters door wat u op school hebt meegemaakt? Of rijten zij oude wonden open?

NAJI «Het heeft me weerbaarder gemaakt. Trollen, haters of mensen die niet in mij geloven: ik heb het allemaal al gehád. Bring it on! Sommigen zeggen dat ik ervaring mis. Maar rondkomen met 900 euro en twee jobs combineren met een universitaire studie: is dat geen ervaring? Ik heb mijn strijd al achter de rug, nu wil ik voor anderen vechten.»

HUMO Eind vorig jaar ging u in ‘Terzake’ stevig in de clinch met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez over de kerncentrales en het Brusselse mobiliteitsplan Good Move.

NAJI «Hij hakte al twee jaar op ons in. Eerst probeer je zo’n bully te negeren, maar als het blijft duren, moet je terugbijten. ‘Terzake’ belde ’s middags en op vraag van Bouchez vonden de opnames al om halfvier plaats. Het was mijn eerste echte debat en ik kon me amper voorbereiden. Maar misschien was dat mijn geluk: ik sprak vanuit een oprechte verontwaardiging over de leugens die hij vertelde. Hij had me vóór dat debat al boos gemaakt door een halfuur te laat te komen en zelfs geen goeiendag te zeggen. In de studio vóélde ik het dedain: hij zou dat groentje weleens tussen zijn boterham leggen. Ik ben normaal heel energiek, maar als ik kwaad ben, kan ik dat heel rustig uiten. Dat apprecieerde de kijker meer dan de agressieve stijl van Bouchez.

»Hij draaide zijn klassieke riedeltje af over de groenen die de CO2-uitstoot vergroten door kerncentrales te sluiten en twee gascentrales te openen. Ik antwoordde dat zijn partij de kernuitstap in de vorige regering had bevestigd en dat zíjn minister Marie-Christine Marghem negen gascentrales had gepland, maar niks had voorbereid. Dat vond hij niet leuk. Hij probeerde me te overschreeuwen, daarom stopte ik met praten en gebaarde ik: rustig, rustig (lacht).»

HUMO In De Standaard zei u wel dat u een psycholoog hebt ingeschakeld omdat uw job zo heftig is.

NAJI «Ik heb vanavond mijn eerste afspraak. Ik ga vooral preventief, want ik doe mijn job dolgraag en wil ze kunnen volhouden.»

HUMO Zuhal Demir vertelde dat haar therapeut aanraadt om haar baan als minister op te zeggen, omdat de politiek zo’n toxische omgeving is.

NAJI «Voor haar is het nog zwaarder omdat ze een kind heeft. Maar de manier waarop politici met elkaar omgaan, is niet fijn: dat constante steekspel, het machogedrag, de weigering om samen te werken... Maar het moeilijkste vind ik om de knop uit te zetten. Als ik met mijn man naar een serie kijk, dwalen mijn gedachten af en weet ik achteraf niks meer van die aflevering. Mijn telefoon ligt ’s nachts naast me en staat nooit uit. Als ik wakker lig en een idee krijg, noteer ik dat . Zelfs op vakantie kan ik het niet loslaten. Twee weken geleden had ik tijdens een wandeling in de Ardennen even geen bereik. Paniek! (lacht) Afschakelen bezorgt me meer stress. Ik heb geen énkele ongelezen mail in mijn inbox. Onlangs deed ik nog een dringende Zoom-call vanuit een museum in Londen, terwijl mijn man rondstruinde.»

‘Toen ik was afgestudeerd, liet ik een wereldbol op mijn enkel tatoeëren: niet om mijn voeten op de grond te houden, maar omdat de wereld aan mijn voeten ligt (lacht).’ Beeld Geert Van de Velde

DRUGS OP STRAAT

HUMO Onlangs riepen veertig buurtcomités de politiek op om de onveiligheid in Brussel aan te pakken. Ze hebben het over zichtbaar crackgebruik, openbaar dealen, buren die worden aangevallen en incidenten met messen en bijlen. Ze durven hun hond niet meer uit te laten en hun kinderen niet meer met de metro naar school te sturen.

NAJI «Ook in mijn buurt zie ik meer druggebruikers en daklozen in de metro. Met razzia’s in het Zuidstation alleen los je dat niet op.»

HUMO Durft u de metro nog te nemen?

NAJI «Ja, maar ik wil niet dat kinderen zulke toestanden moeten zien. Dit vraagt om nultolerantie en meer politie. Helaas zijn de federale politie en de spoorwegpolitie onderbemand. Maar repressie alleen zal niet volstaan. Die crackgebruikers zijn dakloos en hebben psychosociale problemen. Als je hen wegjaagt, verplaats je het probleem naar het volgende kruispunt. Je moet die mensen begeleiden en van hun verslaving afhelpen. De Brusselse regering belooft een nieuwe gebruikersruimte tegen 2027, maar die moet er volgende wéék al komen.»

HUMO Tv-maker Eric Goens heeft de Brusselse politie gevolgd voor zijn programma ‘Niveau 4’ en spreekt van een uitzichtloze situatie en totale straffeloosheid: ‘Links heeft jarenlang de kop in het zand gestoken.’

NAJI «Ik voel me niet aangesproken, ik ben nog maar twee jaar bezig. Maar er wordt te veel op korte termijn gedacht. Kraakpanden sluiten, sweepings in het Zuidstation: oké, maar hoe zorg je ervoor dat het probleem over vijf jaar niet meer bestaat? Daarvoor moet iedereen samenwerken.»

HUMO De meeste crackgebruikers zijn sans-papiers. Denkt u dat er een link is tussen de onveiligheid in Brussel en de grote instroom van asielzoekers?

NAJI «Er is vooral een link met de opvangcrisis. Door het plaatsgebrek in de asielcentra komen asielzoekers in de Brusselse daklozenopvang terecht, maar die zit ook barstensvol.»

HUMO De druk zal nog toenemen nu staatssecretaris voor Asiel Nicole de Moor (CD&V) heeft aangekondigd dat alleenstaande mannen geen plaats meer krijgen in de asielopvang. Zo wil ze vermijden dat gezinnen met kinderen op straat moeten slapen.

NAJI «Dat is onaanvaardbaar en onwettelijk. Elke asielzoeker heeft recht op opvang. Nicole de Moor is al zevenduizend keer veroordeeld tot dwangsommen.»

HUMO Die ze niet betaalt.

NAJI «Maar je kunt de rechtsstaat niet aan je laars lappen. Ik begrijp dat het moeilijk is, maar dat is geen reden om alleenstaande mannen aan hun lot over te laten. Dat zijn ook mensen, hè. De minister mag haar verantwoordelijkheid niet doorschuiven, ze moet dringend extra opvang creëren. Wij vragen al lang een spreidingsplan over alle gemeenten. De Moor pleit voor een spreidingsplan over alle Europese lidstaten, maar in België houdt ze die eerlijke spreiding tegen. Sorry, zo gaat dat niet. Toen wij in maart het migratieakkoord sloten, heeft ze zich geëngageerd om extra opvangplekken te creëren en de dossiers sneller te verwerken.»

HUMO In de vorige regering schreeuwden Groen en CD&V moord en brand, toen Theo Francken maximaal vijftig nieuwe asielzoekers per dag wilde opvangen. Onlangs triomfeerde hij in Het Laatste Nieuws: ‘Het ‘humane’ asielverhaal van Vivaldi is uitgemond in duizenden veroordelingen, tientallen kraakpanden, hallucinante dwangsommen en een wachtlijst van hier tot in Tokio. Wat een pijnlijke mislukking.’

NAJI «Maar wie heeft de opvangplaatsen en het personeelsbestand afgebouwd? Theo Francken!»

HUMO Het aantal opvangplaatsen en het budget voor asielopvang zitten op recordhoogten. De rechtse partijen, inclusief CD&V, noemen de instroom onhoudbaar en willen die beperken. U ook?

NAJI «Mensen hebben het recht om asiel aan te vragen. Dat is vastgelegd in internationale verdragen. Wij geven geen duimbreed toe op de mensenrechten. Ik wil deze winter geen tentenkampen of kraakpanden meer zien. Wij gaan niet akkoord met voorstellen om het aantal asielaanvragen te beperken zolang de asielopvang niet in orde is.»

HUMO Overweegt u om de regering te verlaten als er weer tentenkampen opduiken?

NAJI «Als ik zie welke voorstellen wij nu achter de schermen tegenhouden, weet ik: het is alle remmen los zodra wij opstappen. In heel Europa schuiven de grenzen op. Uitspraken als ‘Vol is vol’ hoorde je vroeger alleen van extreemrechts. Nu zeggen regeringspartijen dat ook.»

HUMO Vorig jaar ving België 100.000 nieuwkomers op, waarvan 37.000 asielzoekers en meer dan 60.000 Oekraïense vluchtelingen. Volgens prognoses van het kabinet-De Moor zullen we dit jaar stranden tussen 30.000 en 40.000 asielaanvragen. U gelooft niet dat de bevolking dat beu is?

NAJI «Ik kan niet geloven dat er geen draagvlak is voor solidariteit met mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en ellende. Maar die solidariteit moet er ook zijn binnen Europa. Sommige landen vangen bijna géén asielzoekers op.»

HUMO Slechts één op de vijf afgewezen asielzoekers keert terug. Professor Marc Bossuyt, ex-commissaris-generaal voor de vluchtelingen, zei in Humo: ‘Als je mensen wilt uitwijzen, moet je de politie toelaten om woonstbetredingen te doen en afgewezen asielzoekers op te pakken. Dan moet je die mensen kunnen vastzetten in afwachting van hun verwijdering. Ook gezinnen met kinderen.’

NAJI «Sorry, dat blijven rode lijnen. We gaan toch geen heksenjachten organiseren en kinderen opsluiten? Voor ons blijft vrijwillige terugkeer de basis, gedwongen als het moet.»

HUMO U weet toch dat gezinnen met kinderen systematisch onderduiken vlak vóór hun geplande uitwijzing? In 2022 keerden 3.000 mensen gedwongen terug tegenover 98 vrijwillig.

NAJI «Dan moeten we bekijken hoe de begeleiding beter kan en wat we die mensen in hun thuisland kunnen bieden.»

HUMO Minstens 100.000 illegalen zwerven rond in Brussel, onder wie veel crackgebruikers. Zij hebben ooit het bevel gekregen om het land te verlaten. Waarom laat u de politie niet toe om hen actief op te sporen en te arresteren, zodat ze uitgewezen kunnen worden?

NAJI «Waarom wel?»

HUMO Omdat je anders illegaliteit gedoogt en bijna elke asielaanvraag een toelatingsticket wordt om hier te blijven rondhangen.

NAJI «Niemand zegt dat je uitgeprocedeerde asielzoekers niet moet uitwijzen, maar dat lukt niet zonder een akkoord met de thuislanden. Marokko en veel andere landen weigeren om mensen terug te nemen. Repressie alleen werkt ook niet. Onder Theo Francken waren de uitwijzingscijfers amper beter. Wat baat het om mensen gedwongen op het vliegtuig te zetten, als ze daarna opnieuw proberen om in Europa te raken? Het terugkeerbeleid moet vooral menselijker worden.»

HUMO Vlak vóór de zomer sloot Europa een migratieakkoord dat staatssecretaris De Moor revolutionair noemde. Er komen gesloten opvangkampen aan de Europese buitengrenzen waar elke asielaanvraag binnen de zes weken wordt behandeld. Uw vicepremier Petra De Sutter noemde dat ‘een extreemrechts akkoord’.

NAJI «In die kampen dreigen ook gezinnen met kinderen opgesloten te worden. We evolueren naar een Fort Europa met grenshekken, muren en pushbacks. Dat is het model van Donald Trump. Zeven jaar geleden was iedereen daar tegen. Sammy Mahdi zei: ‘Wij bouwen hier geen muren, maar bruggen.’ Ook kopstukken van Vooruit en Open VLD verwierpen de muur van Trump. Nu pleiten ze voor een muur rond Europa. Dan weet je dat extreemrechts heeft gewonnen in het asieldebat. Maar die muren werken niet. Migranten zoeken gewoon andere routes.»

‘We willen een positief verhaal brengen: vliegen kan, maar met groene brandstof. En iedereen moet een elektrische wagenkunnen betalen.' Beeld Geert Van de Velde

HOGERE UITKERINGEN

HUMO Schuiven centrumpartijen niet naar rechts op uit vrees dat extreemrechts in heel Europa aan de macht komt?

NAJI «Daardoor maken ze die partijen nog acceptabeler. Ook op andere vlakken schuift het discours op naar extreemrechts. Nu pleit zelfs premier De Croo voor de pauzeknop in het klimaatbeleid. Samen met CD&V en de N-VA probeerden de liberalen op Europees niveau de natuurherstelwet tegen te houden. Ze zijn misschien geen klimaatontkenners, maar wel klimaattreuzelaars. Van CD&V had ik dat verwacht, maar van Open VLD verbaast me dat.»

HUMO De blauw-groene as, het cement van de Vivaldi-regering, ligt aan diggelen.

NAJI (onverstoorbaar) «Ik vind die strategie om extreemrechts achterna te hollen onbegrijpelijk. Zíén zij al die extreme weersfenomenen dan niet? Zonder het herstel van onze natuur is het onmogelijk de klimaatcrisis te bedwingen. In Vlaanderen is 93 procent van de natuur er slecht aan toe. Herstel die dan! Dat is één van de makkelijkste oplossingen. Het tegenargument is dat de economie en de industrie dat misschien niet tof vinden. Maar dan verschijnt er een open brief van tientallen multinationals – Coca-Cola, Nestlé, IKEA... – die schrijven dat de natuurherstelwet onmisbaar is.»

HUMO Heeft Groen in deze regering genoeg gedaan voor het klimaat?

NAJI «Met de hefbomen die wij hebben, is er veel gebeurd: grote investeringen in de NMBS, de verviervoudiging van windenergie op zee, de vergroening van het wagenpark, waardoor alleen nog elektrische wagens fiscale voordelen genieten.»

HUMO Dat zal de kiezer volgend jaar nog niet zien.

NAJI «Klopt, maar wij zijn de partij van de lange termijn. Zonder ons waren er trouwens ook geen hogere pensioenen en uitkeringen. En tijdens de energiecrisis heeft onze uitbreiding van het sociaal tarief veel mensen gered.»

HUMO Uw ‘groenste regering ooit’ besteedt jaarlijks nog 13 miljard euro aan subsidies voor fossiele brandstoffen.

NAJI «Als het een volledig groene regering was geweest, zou dat anders zijn. Maar de transitie moet er nu snel komen.»

HUMO In Azië komen er elke week steenkoolcentrales bij. Oliegigant Shell heeft zijn klimaatplannen opgeborgen: de nieuwe CEO wil zich weer focussen op gas en olie. En de Britse regering kondigde honderd nieuwe licenties aan voor olieboringen op de Noordzee. Hoe houdt u de moed erin?

NAJI «Met een psycholoog en online yogalessen! (lacht) Nee, die voorbeelden maken mij nog strijdbaarder. Alleen de groenen maken van klimaat een prioriteit, de rest kiest telkens voor de status quo. Wij willen een klimaatpact sluiten met de industrie. Het voorbije jaar heb ik veel grote vervuilers bezocht. Die bedrijven weten dat ze fossiele brandstoffen moeten afzweren, maar vragen duidelijke richtlijnen en een perspectief. Daarom begrijp ik niet waarom de Vlaamse regering plat op de buik gaat voor INEOS. Bart De Wever zegt dat zij in Antwerpen de properste ethaankraker ter wereld bouwen, maar er is niet eens een recyclageverplichting!»

HUMO De EU is verantwoordelijk voor 8 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. De rechts-conservatieven vragen zich af: waarom zouden wij onze productie, consumptie en mobiliteit kapotbelasten, terwijl de rest van de wereld rustig voortdoet?

NAJI «Maar die is óók aan het omschakelen. Europa moet ervoor zorgen dat het niet achterblijft, want de transitie zal massa’s jobs creëren. Ik snap dat de mensen de crisissen beu zijn. Wij moeten een positief verhaal brengen. Ik ga mensen niet vertellen dat ze niet meer mogen vliegen, de luchtvaartbedrijven moeten groene brandstoffen gebruiken. Ik ga ook niet vertellen dat ze niet meer met de auto mogen rijden, we moeten ervoor zorgen dat ze een elektrische wagen kunnen betalen.»

HUMO Gaan jullie volgend jaar voor Vivaldi II?

NAJI «De inzet van de verkiezingen wordt een eerlijk klimaatbeleid waarin iedereen meekan. De regering die daar werk van wil maken, heeft onze voorkeur.»

HUMO Bij de verkiezingen van 2019 haalde Groen 10,1 procent, nu nog 7,9 procent in de peilingen. Vreest u een herhaling van 2003, toen jullie regeringsdeelname uitmondde in een verkiezingsnederlaag?

NAJI «Als ik zie wat er leeft op straat, zullen wij beter scoren dan in de peilingen. Linkse kiezers zien ook dat Vooruit opschuift naar rechts. Zo wordt het nog duidelijker dat wij als enigen garant staan voor een echt progressief beleid.»

HUMO Het is toch geen goed teken dat kopstukken als Kristof Calvo, Björn Rzoska en Elisabeth Meuleman niet meer willen opkomen?

NAJI «U doet nu alsof zij het opgeven, maar bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober zullen ze lijsttrekker zijn in Mechelen, Lokeren en Oudenaarde. Op lokaal vlak zijn we al sterk gegroeid en dat willen we doortrekken. Over een gebrek aan nationale kopstukken maak ik me geen zorgen. We hebben Petra, Elke, Jeremie, Tinne... En er staan nieuwe gezichten klaar. Twee jaar geleden kende niemand mij en nu sta ik in Humo! (lacht)»