Nadia Naji: ‘Ik ben vegetariër, maar ik heb nog nooit naar iemand geroepen: ‘Stop met vlees eten!’’

Humo zoekt en onderzoekt de gutmensch in bekende medemensen. Deze week: Nadia Naji (30), covoorzitster van Groen.

NADIA NAJI «We hadden het vroeger niet breed thuis, maar we probeerden toch altijd om anderen te steunen. Eén van de vijf pilaren van de islam is de zakat, wat betekent dat je vrijgevig moet zijn, en dat is echt een deel van mezelf geworden. Het zit in het vrijwilligerswerk dat ik doe, in mijn steun aan diverse organisaties en in de manier waarop ik naar de maatschappij kijk. Ik vertrek vanuit het goede in de samenleving, vanuit het idee dat de meeste mensen deugen, dat onze maatschappij deugt.»

HUMO En dat wereldbeeld deelt u met de partij?

NAJI «Ja, het idee dat de meeste mensen deugen zit in het DNA van Groen. Wij focussen niet op hoe we mensen kunnen straffen, maar denken na over hoe we hen kunnen versterken. Ik ben er oprecht van overtuigd dat de meeste mensen de intentie hebben om iets bij te dragen aan de samenleving, maar niet iedereen krijgt de kans om zich te ontplooien.»

HUMO U bent nu een half jaar partijvoorzitter: probeert u nog altijd vooral de samenleving beter te maken, of hebt u meer oog voor het partijbelang?

NAJI «Natuurlijk wil ik dat Groen het goed doet, want hoe beter de partij het doet, hoe meer ik voor de samenleving kan doen.»

HUMO Ik bedoel: verliest u niet ontzettend veel tijd aan beeldvorming, politieke spelletjes en profilering?

NAJI «Ik ga daar niet flauw over doen: de politiek is een heel competitieve omgeving. Het is een dunne grens: ben je bezig met de inhoud, of alleen nog met het spel, met het winnen van de paardenrace?

»Tijdens de voorzittersverkiezing vroegen Jeremie (Vaneeckhout, red.) en ik aan alle aanwezigen: ‘Denk eens na, waarom ben je ooit lid van deze partij geworden? Waarschijnlijk omdat je vond dat er iets moest gebeuren in de samenleving en dat Groen het beste antwoord bood.’ Dat is waar politiek om moet draaien: een partij is een middel om dingen te bereiken en mag nooit het einddoel zijn.»

HUMO Ik zie dat u zich in interviews en op sociale media voortdurend moet verantwoorden omdat u als Groen-politica autorijdt of het vliegtuig neemt.

NAJI «Onlangs was iemand door mijn Instagram-account gegaan en die had screenshots genomen om te bewijzen dat ik vaak het vliegtuig neem. Het ironische was dat hij locaties had gekozen waar ik níét met het vliegtuig naartoe ben gegaan.

»We moeten met structurele oplossingen komen, niet op de individuele deugdzaamheid wijzen.»

HUMO De drang is groot om hypocrisie te ontmaskeren.

NAJI «Veel mensen komen waarschijnlijk met dat soort kritiek omdat ze vinden dat wij bij Groen moraalridders zijn. Maar ik ben geen ridder, en al helemaal geen moraalridder. Ik ben bijvoorbeeld vegetariër en geef elke maand geld aan ProVeg, omdat ik ervan overtuigd ben dat we minder vlees moeten consumeren, maar ik heb nog nooit naar iemand geroepen: ‘Stop met vlees eten!’ Mijn vriend eet soms vlees op restaurant en ik ga hem niet vertellen dat hij dat niet meer mag doen. Ik wil vooral alternatieven voor vlees promoten.»

HUMO Je hebt Marokkaans-Algerijnse roots. Heb je voor Marokko gejuicht tijdens het WK?

NAJI «Ik heb weinig tijd om naar het voetbal te kijken, maar toen de Rode Duivels eruit lagen, is er thuis hard gejuicht voor Marokko (lacht).»

HUMO Op Twitter veroordeelde je de rellen na de wedstrijden, maar het regende meteen commentaren van mensen die schreven: ‘Benoem dat het Marokkanen zijn.’

NAJI «Ik spreek niet in naam van de Marokkaanse gemeenschap, alleen in naam van mezelf. Ik heb ondubbelzinnig gezegd dat ik de rellen absoluut niet oké vond. Een kleine minderheid heeft het verpest met de schade die ze hebben aangericht, en ze hebben mensen angst aangejaagd.

»Maar goed, hoe rechtse politici die rellen recupereren voor hun eigen gewin, dat deugt óók niet.»

HUMO We zijn rond!

NAJI «Deze rubriek is altijd zo kort! Kan het mijn score nog beïnvloeden als ik zeg dat ik als kind nog stiften voor de Damiaanactie heb verkocht?»

HUMO Absoluut, nu wordt het een topscore.

NAJI «All right!»

Deugscore: 93