► Natali Broods stelt grenzen in ‘NonExistent’: ‘Eén op de twee vrouwen in de cultuursector is slachtoffer’

Zelden een trailer van een film gezien waarvan de titel zo naadloos de lading dekt als bij ‘NonExistent’. De nieuwste Hans Herbots, ­starring Wouter Hendrickx en ­Natali Broods, is immers een fictieve film, waarvan de trailer – gemaakt in opdracht van de Vlaamse Ombudsdienst – enkel bedoeld is om uw welwillende aandacht te vestigen op een helaas al te hardnekkig probleem: grensoverschrijdend gedrag in alle vormen en maten, met name in de cultuur- en media­sector, en het feit dat de slachtoffers nog altijd veel te weinig aan de bel trekken.

NATALI BROODS «#MeToo heeft iets in gang gezet dat mij, ondanks de uitwassen, in wezen positief lijkt. Het zou zonde zijn als het stof nu gewoon weer ging liggen: ik moest dus niet lang nadenken toen de ­Vlaamse Ombudsdienst me vroeg of ik me wilde engageren. Het blijft niet bij grensoverschrijdend gedrag op seksueel gebied: je hebt ook psychisch en verbaal wangedrag, of scheef zittende machtsverhoudingen in het algemeen.

»De bedoeling van de Ombuds­dienst is om een luisterend oor te bieden aan de slachtoffers, en eventueel gesprekken op poten te zetten tussen melder en pleger. Mij lijkt dat een goeie zaak, omdat niet alles wat onder de categorie ‘grensoverschrijdend’ valt per se de intentie heeft om iemand te schaden. Erover praten lijkt me vaak waardevoller dan meteen een klacht indienen of naar de rechtbank stappen, hoewel dat soms natuurlijk ook de enige mogelijkheid is.»

HUMO Volgens de Vlaamse Ombudsdienst werden in 2018 één op de twee vrouwen en één op de vijf mannen in de cultuur- en mediasector het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. Jijzelf ook?

BROODS «Nee. Ik zit nu al meer dan twintig jaar in de cultuurwereld, en schokkende zaken heb ik gelukkig nog nooit meegemaakt. Wat mijn mannelijke tegenspeler in een film of een serie betaald krijgt, wilde ik vroeger nooit weten – intussen is dat gelukkig al wat veranderd – maar verder heb ik me nog nooit slecht behandeld gevoeld.

»Goed, ook ik heb weleens een hand op mijn bil gevoeld die daar niet hoorde. Da’s natuurlijk nog geen verkrachting, maar het geeft je wel het gevoel: daar, in die hoek, zul je als vrouw altijd blijven zitten. Als tiener werd ik vaak genoeg geconfronteerd met mannen die hun broek naar beneden trokken, of zich aftrokken in een hoekje van de metro. Ik durfde dat thuis nooit te vertellen: een typisch Vlaams trekje, denk ik weleens. Zeer goed dat de Vlaamse Ombudsdienst daar iets aan wil doen.»

Grensoverschrijden gedrag melden kan via genderkamer@vlaamseombudsdienst.be