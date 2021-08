Nederland begint met coronacontroles aan Belgische grens: wat zijn de regels? En wat met de boete?

Vanaf zondag begint Nederland met controles aan de Belgische grens. Reizigers die Nederland in willen zullen dan een coronapass moeten kunnen tonen. Maar wat zijn de precieze regels? En hoeveel bedraagt de boete? Een overzicht.

Welke regels gelden er om naar Nederland te reizen?

Reizigers die vanaf zondag naar Nederland willen uit een oranje zone, zullen een geldige coronapas moeten voorlegen aan de Belgisch-Nederlandse grens. Dat zegt een woordvoerder van de Nederlandse Koninklijke Marechaussee, een tak van de militaire politie.

Een volledig vaccinatiebewijs, een bewijs van herstel of een negatieve PCR-test die minder dan 48 uur oud is volstaat om het land binnen te mogen. Een sneltest of zelftest kan ook, als die 24 uur voor het vertrek is afgenomen.

Deze regels gelden voor iedereen vanaf 12 jaar.

Hoe zal Nederland controleren en eventuele inbreuken bestraffen?

Er komen geen fysieke controleposten aan de Belgische grens, maar mobiele teams zullen steekproefgewijs controles uitvoeren.

Heb je geen coronabewijs, en wel de pech om gecontroleerd te worden? Dan krijg je een boete van 96 euro. Het is niet mogelijk om ter plekke toch nog een test af te nemen; je krijgt direct de boete. Daarna mag je wel doorrijden.

Wat moet ik doen als mijn test positief blijkt?

Mensen die positief testen in het buitenland, mogen niet terugreizen naar Nederland. Doe je dat toch, en word je gecontroleerd? Dan word je weliswaar niet teruggestuurd, maar je krijgt wel een boete. Het is de bedoeling dat je daar in quarantaine gaat en de lokale adviezen opvolgt.

Uitgeziekt? Dan kan je in alle EU-landen een herstelbewijs krijgen: een positieve PCR-test, afgenomen in de EU, van minimaal 11 en maximaal 180 dagen oud. Daarnaast moet je maximaal 24 uur voor aankomst bij de grens een negatieve sneltest laten afnemen – géén zelftest.

Zal Nederland ook elders controleren?

Aan de Nederlandse grens met Duitsland komen er geen controles. De Europese risicogebieden bevinden zich voornamelijk in het zuiden, nu Spanje en Portugal bijna volldig rood of oranje kleuren, net als Zuid-Frankrijk en de Italiaanse eilanden Sicilië en Sardinië.

Nederland is niet het eerste land dat begint met coronacontroles, eerder kondigde onder andere Frankrijk en Duitsland aan inkomende reizigers te controleren op hun coronacertificaten. Ook de Belgische politie voerde de voorbije maand steekproefgewijs controles uit aan de grens.

Wat zijn de regels voor wie van Nederland naar België reist?

Momenteel kleurt Nederland rood. Dat betekent dat er een hoog risico op besmetting is. Belgische reizigers die terugkeren uit een rode zone in de Europese Unie én een vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat hebben, moeten niet in quarantaine en moeten zich ook niet laten testen.

Wie niet over zo’n certificaat beschikt, en ook geen recente negatieve PCR-test van maximum 72 uur oud heeft, moet zich laten testen op dag 1 of 2 na aankomst in België, en in quarantaine blijven tot de uitslag bekend is. Bij een negatief resultaat eindigt de quarantaine. Bij een positieve test volgt isolatie.

