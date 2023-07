Nederlandse grensgemeente sluit zwembaden voor ‘vervelend volk uit België’: ‘Soms komen ze helemaal uit Brussel’

Wie niet uit de buurt komt, is vanaf komend weekend niet meer welkom in de zwembaden van de Nederlandse grensgemeente Terneuzen. Het gemeentebestuur nam die beslissing nadat de plaatselijke zwembaden veel last kregen van ‘vervelend volk uit België’.

‘Veertienhonderd bezoekers op een dag, het zwembad in Sas van Gent wordt momenteel gewoon overlopen’, zegt Terneuzense schepen van Sport Laszlo van de Voorde. ‘Mensen staan drie kwartier in de wachtrij voor ze naar binnen kunnen.’ Volgens de schepen wordt de overlast veroorzaakt door groepen die in Belgische zwembaden worden uitgesloten.

‘Het betreft badgasten vanuit België die vaak in de eigen zwembaden niet meer welkom zijn. In België lopen ze vooruit in de ontwikkeling. Daar hebben ze al langer een identificatieplicht en een ticketsysteem. Als je je misdraagt kom je daar de zwembaden niet meer in. Ze komen soms helemaal vanuit Brussel, komen er dan in zwembad Puyenbroeck in Wachtebeke niet in en rijden dan maar door naar Nederland. Het is warm, je hebt te maken met heetgebakerde types en daar komen opstootjes van.’

Vanwege de soms grimmige sfeer is al weken beveiliging bij de ingang van het bad aanwezig. Het zwembad in Koewacht, een andere Nederlandse grensgemeente had enkele jaren geleden ook hinder van vervelende Belgische bezoekers. Bij dat bad moest beveiligers een oogje in het zeil houden en werd personeel uitgerust met bodycams, dat zou nu ook in Terneuzen gebeuren.

‘We willen niet dat door dit soort toestanden de mensen uit onze eigen gemeenten niet meer in onze zwembaden terecht kunnen,’ zegt Van de Voorde. ‘Daarom voeren we een identificatieplicht in. Mensen moeten voortaan kunnen aantonen dat ze in de regio wonen. Dat houdt in: Terneuzen, onze buurgemeenten Sluis en Hulst en de Vlaamse gemeenten net over de grens. Mensen uit Zelzate blijven gewoon welkom want dat zien we als gewoon grensverkeer. Of we op termijn ook een ticketsysteem invoeren zijn we nu nog aan het overwegen. Dat kost meer tijd.’

Benjamin Dalle

‘Dit gaat heel ver,’ reageert Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) in ‘De ochtend’ op Radio 1. ‘Ik vind het disproportionele, overdreven en niet gerichte maatregelen. Het is waarschijnlijk goed bedoeld, maar dit lijkt me toch echt de verkeerde aanpak.’

‘Mensen weigeren op basis van woonplaats is sowieso een heel fout principe. Je kunt wel modaliteiten voorzien: zo moeten niet-Gentenaars in de Blaarmeersen bijvoorbeeld een klein bedrag betalen en online reserveren. Dat is een betere oplossing.’

‘Ik zie ook praktische problemen: wat als je bijvoorbeeld met vakantie bent in de buurt? Wat als grootouders uit de gemeente met hun kleinkinderen komen, die op bezoek zijn? Wat met nieuw samengestelde gezinnen? Wat met jongeren uit de buurt die vrienden hebben van elders?’

Ook over de bodycams is Dalle kritisch: ‘Waar gaat het eindigen als je zelfs voortdurend gefilmd wordt op een terrein waar je in badkledij rondloopt. Voor politiediensten kan dat natuurlijk wel: zij kunnen pv’s opmaken. Maar hier gaat het over redders die geen bevoegdheid hebben op vlak van controle en naleving.’

‘Ik hoop dus dat het gemeentebestuur die maatregel zo snel mogelijk herziet. Zij hebben ook zelf aangegeven dat ze willen werken met een online reservatiesysteem. Ik begrijp dat dat niet op 1 dag geregeld is. Maar ik zou hen willen vragen om dat met spoed te bekijken, omdat er echt wel betere oplossingen zijn dan deze.’

