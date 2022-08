▶ ‘Nee, het ontbijt overslaan is geen goed idee.’ Experts fileren ‘intermittent fasting’

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Over eten’ vanavond op Eén draait het om het ontbijt. Wat is het beste ontbijt en wat doet ontbijten met uw lichaam? Heel wat bekende en minder bekende Vlamingen besloten de afgelopen jaren echter het ontbijt volledig over te slaan omdat ze meededen aan de dieethype intermittent fasting. Humo vroeg eerder aan experts over dat wel een goed idee is: Is vasten echt de beste manier om overtollige kilo’s te verliezen? Of kan het zelfs schadelijk zijn voor je lichaam? ‘Je kan je relatie met voeding grondig verstoren.’

In de aflevering van ‘FAQ Humo’ hieronder spraken we met Michaël Sels, hoofddiëtist in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, en Rosa Luyten, stafmedewerker gezonde voeding bij het Vlaams Instituut Gezond Leven.

