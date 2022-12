Net wanneer je dacht dat Trump zichzelf niet nóg meer kon vernederen is er zijn Grote Belangrijke Aankondiging

Wie nog op zoek is naar een last-minute kerstcadeau dat even nutteloos als duur is, en een duidelijke ‘ik schat je intellectueel ongeveer even hoog in als de gemiddelde bestormer van het Capitool’-boodschap geeft, kan zich in de handjes wrijven bij de nieuwste commerciële stunt van Donald Trump. De voormalige Oppermandarijn van de Verenigde Staten deed gisteren immers een Grote Belangrijke Aankondiging waar werkelijk niémand op zat te wachten, maar iedereen wel heel hard om moet lachen.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Donald Trump deed gisteren een Grote Aankondiging. Waar? Truth Social, een sociaal netwerk dat hij mee heeft opgericht. Waarom is het opvallend? Fans verwachtten een aankondiging over zijn verkiezingscampagne, maar kregen in plaats daarvan een reclamespot voor het zoveelste staaltje Trump-merchandise.

Trump-fans zaten klaar voor een ‘grote aankondiging’ van hun oranje held, op het door hem mee opgerichte platform Truth Social. De verwachtingen waren hooggespannen, want vorige maand kondigde hij al aan dat hij in 2024 opnieuw kandidaat zal zijn voor het presidentschap. Zou hij misschien al zijn running mate aankondigen? Zou hij Nancy Pelosi willen opvolgen als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden? Of zou hij een baanbrekend partijprogramma ontvouwen, dat de sociaal-economische malaise in zijn land in één klap oplost?

De nieuwe aankondiging was niks van dat alles. Met veel bombarie presenteerde Trump een filmpje dat op het eerste zicht pure parodie lijkt, maar toch echt bloedserieus is bedoeld. De Verenigde Staten worstelen met de nasleep van de (door Trump historisch slecht aangepakte) coronacrisis, een torenhoge inflatie, wapengeweld, onbetaalbare gezondheidszorg, een fragiele democratie en extremere polarisatie dan ooit, maar voormalig president Donald Trump weet wat het Amerikaanse volk écht nodig heeft: een superheld.

En daarmee bedoelt hij zichzelf. Letterlijk. Op ruilkaarten. Afgebeeld als gespierde superheld met laserogen, heldhaftige astronaut, stoere sheriff of als rechtstreeks uit ‘Top Gun’ weggelopen gevechtspiloot. De officiële Donald Trump Digital Trading Cards zijn volgens de presidentskandidaat ‘ongelofelijke kunstwerken’ die ‘een beeld scheppen van zijn leven en carrière’. Bovendien zijn ze ‘een geweldig kerstcadeau, voor slechts 99 dollar per stuk’.

I’m ACTUALLY speechless.



Trump trading cards for $99.



He HAS to be broke.



pic.twitter.com/BKDMBnuHns — Malynda Hale (@MalyndaHale) 15 december 2022

Maar dan heb je ook wat, of toch tenminste op je computerscherm. Voor die waanzinnige prijs krijgen devote fans immers geen échte, tastbare ruilkaarten in handen: het gaat om NFT’s, oftewel digitale afbeeldingen. Gelukkig kan iedereen die zo’n fictieve kaart koopt ook leuke prijzen winnen in de echte wereld, zoals een diner, een Zoom-gesprek of een partijtje golf met Trump zelf. ‘Wacht niet om ze te kopen’, zei hij er nog bij, ‘want ze zullen heel snel uitverkocht zijn.’

Gelukkig voor Trump laat zijn goedgelovige aanhang de ‘mainstream leugenpers’ consequent links liggen, en weten ze dus waarschijnlijk ook niet dat de opbrengst van al die merchandische niet voor zijn verkiezingscampagne bedoeld is, maar de kosten moet dekken van de tientallen rechtszaken die tegen hem worden gevoerd voor onder meer verkrachting en grootschalige belastingfraude.

In de VS en ver daarbuiten wordt spottend gereageerd op de aankondiging van Trump. ‘ Net wanneer je dacht dat deze oplichter zichzelf niet nog meer kon vernederen, doet hij dit’, schrijft John Kiriakou, CIA-klokkenluider en auteur. ‘Hij is het noorden helemaal kwijt’, schrijft The Washington Post. ‘De grote aankondiging van Donald Trump blijkt te zijn dat hij nog altijd gelooft dat mensen hem 99 dollar gaan geven wanneer hij daarom vraagt’, klinkt het bij NBC.

Just when you thought this grifter couldn't humiliate himself any more than he already has, there's this. THIS is what the big announcement was. pic.twitter.com/npsjPNYpBA — John Kiriakou (@JohnKiriakou) 15 december 2022

Ook Joe Biden reageerde inmiddels - soort van - op de Grote Aankondiging.

I had some MAJOR ANNOUNCEMENTS the last couple of weeks, too…



✔️ Inflation’s easing

✔️ I just signed the Respect for Marriage Act

✔️ We brought Brittney Griner home

✔️ Gas prices are lower than a year ago

✔️ 10,000 new high-paying jobs in Arizona — Joe Biden (@JoeBiden) 15 december 2022

UPDATE: Volgens het officiële Twitteraccount van de ruilkaarten is de volledige collectie al uitverkocht. Because ‘Murica.