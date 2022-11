Niemand bij Jumbo riep ‘stop’, ‘what the fuck’ of desnoods ‘allememachies’ voordat de WK-spot met de blije bouwvakkers het scherm haalde

Als je de afgevoerde reclamespot van Jumbo met de bouwvakkerspolonaise bekijkt, kun je alleen maar denken: wie heeft dit gezien en wie had hier nee op moeten zeggen?

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Supermarktketen Jumbo lanceert een spot met bouwvakkers die de polonaise doen rond het WK Voetbal in Qatar. Waar? Op de Nederlandse tv. Waarom is het opvallend? Het WK in Qatar ligt al lang onder vuur, onder meer door de slechte omstandigheden waarin arbeiders aan de nieuwe stadions moesten bouwen.

Jordi, een marketeer met het juiste vlokje cappuccinoschuim in de baard, had het niet door toen hij die dinsdagnamiddag ‘bouwvakkers', ‘authenticiteit’ en ‘gezelligheid’ op een whiteboard kribbelde.

Matteo, de baas van Jordi, had het niet door toen hij bij de vrijdagmiddagborrel zijn duim opstak.

Frits, de CEO die Matteo had ingehuurd, had het niet door toen hij zijn handtekening zette.

Donnie, de volkszanger, had het niet door toen hij met een troep bouwvakkers in zijn nek over de stellingen hoste.

Tine, de chef van de tv, had het niet door toen ze het spotje zag dat op haar zender zou verschijnen.

De voornamen zijn op die van Donnie en Frits na verzonnen, de werkelijkheid is dat helaas niet: niemand binnen of buiten Jumbo riep ‘stop!’, ‘what the fuck!’ of desnoods ‘allememachies!’ voordat een reclamespot vol bouwvakkers, gekoppeld aan het met arbeidersbloed besmeurde WK in Qatar, het scherm haalde. Nog diezelfde dag trok de supermarktketen zijn campagne terug: “We realiseren ons dat hierin een link te maken is naar de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Qatar en dat is nooit onze bedoeling geweest.” Dat het de bedoeling was geweest: alleen dat had heel deze zaak nog toondover gemaakt.