‘Niemand heeft er wat aan als Club Brugge nog eens tien keer kampioen wordt’

Mathematisch kan alles nog, twee speeldagen ver in het nieuwe voetbalseizoen. Dus legde Humo de trainers uit de hoogste voetbalklasse op de rooster. Wie wordt kampioen? Alweer Club Brugge, of toch iemand anders? Wie is de beste transfer? En wie wordt topschutter? Nu al zeker: alles wordt anders, met drie dalers en een wereldkampioenschap pal in het midden van het seizoen. ‘We gaan paniekvoetbal zien. Het wordt een gekkenhuis tijdens de wintermercato, en trainers zullen en masse de laan uitvliegen.’

WIE WORDT KAMPIOEN? 1. Club Brugge (13)

2. Racing Genk (1)

3. Geen antwoord (1)

Eén discussie hoeft alvast niet gevoerd te worden. Vier titels in vijf jaar, waarvan de laatste drie mooi op een rijtje. Meer dan ooit is Club Brugge dé maatstaf in de Jupiler Pro League.

‘Als je een kampioen móét aanduiden, begrijp ik dat je bij Club Brugge uitkomt.’ Beeld Photo News

VINCENT MANNAERT (algemeen manager Club Brugge) «Als je ons parcours van de laatste jaren ziet, is het niet verwonderlijk dat de trainers zich afvragen wie het beter zal doen dan Club. En tóch zou een nieuwe titel uitzonderlijk zijn. Het zou nog maar de tweede keer zijn sinds de Tweede Wereldoorlog dat zoiets gebeurt: het Anderlecht van de jaren 60 speelde, onder meer onder leiding van Pierre Sinibaldi, vijf keer op een rij kampioen. Vergeet ook niet dat we de laatste twee keer weinig overschot hadden. Telkens heeft het tot de voorlaatste speeldag geduurd voor de buit binnen was. Bovendien is het goed mogelijk dat we tegen het einde van deze transferperiode afscheid hebben moeten nemen van sterkhouders Charles De Ketelaere, Noa Lang en Ruud Vormer – die laatste is toch hét symbool van ons succes van de voorbije jaren. We hebben veel nieuwe spelers en een nieuwe staf. We zullen tijd nodig hebben om op kruissnelheid te komen.»

HUMO Jullie hebben Carl Hoefkens tot hoofdcoach gepromoveerd. Dat hebben jullie met Philippe Clement destijds niet gedurfd: hij heeft eerst een omweg via Beveren en Genk moeten maken.

MANNAERT «De fundamenten zijn nu steviger. Daardoor voelen we ons beter gewapend om aan het seizoen te beginnen met een onbeslagen coach. Voor de jonge spelers is de figuur van Carl erg belangrijk: hij werkt al jaren met hen samen bij de jeugdelftallen. Maar goed, het belangrijkste is natuurlijk dat we geloven in zijn kwaliteiten als hoofdcoach.»

HUMO Het is vast ook makkelijker om hem in de hand te houden dan de ervaren Alfred Schreuder.

MANNAERT «Goh, wij geven graag onze mening, dat klopt. Maar de sportieve knopen worden altijd doorgehakt door de trainer: hij bepaalt de opstelling. Carl heeft voldoende persoonlijkheid om zijn eigen keuzes te maken.

»Vergeet ook niet dat Alfred Schreuder de eerste trainer sinds Michel Preud’homme was die hier tijdens het seizoen is aangekomen. Dan duurt het een tijdje voor je elkaar vindt. Naar het einde verliep dat steeds beter: zijn vertrek naar Ajax is in een prima verstandhouding verlopen.»

HUMO Schreuder kwam halverwege het seizoen de naar Monaco vertrokken Philippe Clement vervangen. Was zijn komst cruciaal voor het behalen van de titel? Simon Mignolet zei onlangs in Humo dat er sleet zat op de relatie met Clement, en dat Club met hem wellicht geen kampioen zou zijn geworden.

MANNAERT «Zo scherp als Simon wil ik het niet stellen. Ik heb wel vastgesteld dat de komst van Schreuder een verfrissend effect heeft gehad op de groep. Dat heeft niets te maken met iemands kwaliteiten of gebreken, maar alles met het ontstaan van een nieuwe dynamiek. Philippe heeft tweeënhalf jaar met dezelfde spelersgroep gewerkt. Dat is lang.»

Vincent Mannaert: 'Niemand durft te beweren dat wij onaantastbaar zijn, dat zeggen wij zelf ook niet.' Beeld Photo News

HUMO Antwerp trok met Mark van Bommel een grote naam aan als coach. En met Toby Alderweireld en Vincent Janssen twee internationals met Premier League-ervaring en een naar Belgische normen duizelingwekkend loon. Toch schuift geen enkele trainer hen als titelfavoriet naar voor.

MANNAERT «Ze mogen maar één naam noemen, dan begrijp ik dat ze bij Club Brugge uitkomen. Mocht je hen vragen het in percentages uit te drukken, weet ik zeker dat velen ook Antwerp – of zelfs andere clubs – titelkansen zouden toedichten. Niemand durft te beweren dat wij onaantastbaar zijn. Voor alle duidelijkheid: dat zeggen wij zelf ook niet.»

HUMO Hoe kijk jij naar de machtsontplooiing in Antwerpen?

MANNAERT «Voorzitter Paul Gheysens spaart kosten noch moeite om zijn ambitie waar te maken: kampioen worden en Champions League spelen. Het verschil met Club is dat dat proces bij ons geleidelijk is gegaan. De eerste jaren hebben we wat moeten zoeken, pas daarna zijn we naar ons sportieve succes gegroeid. Maar vanaf het prille begin zijn we nooit uit de top drie gevallen én hebben we altijd winst gemaakt. Die twéé ambities samen – sportief én financieel succes boeken – zijn altijd onze rode draad geweest.»

HUMO Antwerp probeert succes te kópen: is dat het verschil?

MANNAERT «Die uitspraak mag je mij niet in mijn mond leggen. Ik voel me niet geroepen om me over de keuzes van de conculega’s uit te spreken. Ik stel alleen vast dat Paul Gheysens veel ambitie heeft en bereid is daar zwaar voor te investeren. Het zal ongetwijfeld ook zijn bedoeling zijn om op zeker ogenblik een omslag te maken en zelfbedruipend en winstgevend te worden.»

HUMO Club-voorzitter Bart Verhaeghe noemde Union na het behalen van de titel smalend Brighton. Is Paul Gheysens voor Antwerp niet wat Brighton is voor Union: een oom met diepe zakken?

MANNAERT «Het verschil is dat de meerderheidsaandeelhouder van Antwerp zowat dagelijks op de club is en nauw betrokken is bij het beleid. Dat is met Tony Bloom (de voorzitter van Brighton en eigenaar van Union, red.) niet het geval: hij delegeert.

»Maar goed: Belg of buitenlander, beide constructies maken je kwetsbaar. Daarom sta ik absoluut achter de maatregelen van Lorin Parys (de nieuwe CEO van de Pro League, red.) om naar een structureel gezonder Belgisch voetbal te gaan. We moeten af van de grote financiële verliezen bij sommige clubs. Die leiden onvermijdelijk tot faillissementen, en brengen de competitie uit evenwicht. Daar moeten we komaf mee maken.

»Weet je, de play-offs zijn een groot probleem. Die hebben geen goed gedaan aan de financiële gezondheid van ons voetbal. Waar sommige kleinere clubs vroeger weinig meer ambieerden dan een rustig seizoen in de middenmoot, dromen ze nu van play-off 1. Om dat doel te behalen, zijn ze tot veel bereid: dat heeft tot een financiële wedloop geleid. Nu eens was Zulte Waregem de gelukkige, dan weer versierde Kortrijk of STVV een plaatsje in play-off 1. Maar de overinvesteringen en daaruit voortvloeiende ontsporingen waren legio.»

HUMO Club Brugge is een notoir tegenstander van de play-offs. Dat het zwaartepunt op het einde van het kampioenschap ligt, hypothekeert de Belgische kansen in Europa. En laat Europa nu net het podium zijn waar Club zijn inkomsten haalt.

MANNAERT «Wij zijn inderdaad voor een klassiek format zonder play-offs, daar hebben we nooit een geheim van gemaakt. Door een aantrekkelijke play-off te creëren, heeft men alles in de aanloop daarnaartoe onaantrekkelijk gemaakt.»

HUMO Leiden de opeenvolgende deelnames van Club Brugge aan de Champions League ook niet tot een verstoring van de Belgische voetbalmarkt?

MANNAERT «Is het niet betreurenswaardig dat er met een beschuldigende vinger naar de marktleider wordt gewezen? Het succes van Club zou juist een stimulans moeten zijn voor de anderen. De avond van de Supercup ontving ik een bericht van Michel Louwagie (manager van AA Gent, red.): ‘Proficiat met de eerste trofee van het seizoen, maar je bent nog niet van ons af.’ Die spirit juich ik toe! Michel is duidelijk nog niet aan het uitbollen (lachje). Uiteindelijk is dat waar alles om draait: winnen. In het begin hebben ook wij vergissingen begaan. Maar we hebben eruit geleerd en zijn harder gaan werken. Anderen kunnen dat ook.»

HUMO Club zwemt een beetje tussen België en Europa. Te groot voor het kinderbadje, te klein voor het diepe.

MANNAERT «Dat is zo. En door de hervorming van de Champions League zal het voor de Belgische clubs nóg moeilijker worden om tot de groepsfase door te dringen. Onze internationale coëfficiënt is alarmerend. En ons competitieformat is nefast: veertig speeldagen is véél te veel. Als we zo doorgaan, betekenen we weldra niks meer in Europa. Vandaar ons pleidooi voor een Beneliga (een competitie met de sterkste Belgische en Nederlandse clubs, red.). Maar goed, dat is intussen van de baan.»

HUMO In het najaar zal de competitie onderbroken worden voor het WK in Qatar. Vreest u de gevolgen?

MANNAERT «Ja. Het wordt iets unieks, zo’n WK midden in het seizoen. Maar daar zal het ook bij blijven: één keer en nooit meer, vang ik op bij de FIFA.

»Ik zie het met een mix van nieuwsgierigheid en bezorgdheid tegemoet. Nogal wat spelers zullen met dat WK in het achterhoofd zitten. Sommigen zullen er alles aan doen om bij de selectie te raken, terwijl spelers die zeker zijn van hun plek dan weer niet het risico willen lopen op een blessure. Maar hoe doe je dat? Alle Europese groepswedstrijden worden voor het WK afgewerkt. Dat zijn nu net de wedstrijden waarin je je niet kunt inhouden. En wat na het WK? Normaal volgt er dan vakantie en een rustige opbouw naar het nieuwe seizoen. Nu niet: de spelers zullen direct weer aan de bak moeten. In winterse omstandigheden, terwijl ze net uit de warmte van Qatar komen. Geloof me, het wordt een uiterst belastend jaar. Ik hoop dat de schade zal meevallen.»

'Toby Alderweireld ís Antwerpen, hij spreekt al jaren over een terugkeer. Dat zijn nieuw gebouwde huis in Antwerpen ondertussen zo goed als klaar is, heeft zeker geholpen.' Beeld BELGA

WIE IS DE BESTE ZOMERTRANSFER? 1. Toby Alderweireld (Antwerp) (5)

2. Casper Nielsen (Club Brugge) (3)

3. Hugo Cuypers (AA Gent) en Sebastiano Esposito (Anderlecht) (2)

4. Simon Adingra (Union), Fábio Silva (Anderlecht) en Nicolas Rommens (Zulte Waregem) (1)

In ’t Stad mag het allemaal wat grootser dan op de parking: begin deze mercato kondigde Antwerp triomfantelijk de komst van Toby Alderweireld aan. Na een rijke carrière bij Ajax, Atlético Madrid, Southampton, Tottenham Hotspur en Al-Duhail is de Rode Duivel – eindelijk – terug thuis. Dé transfer van deze zomer in vele trainersogen.

SVEN JAECQUES (general manager Antwerp) «Terecht, het ís een stunt. Toby is nog steeds Rode Duivel. Dan ben je niet zomaar een speler.

»Aan deze transfer is anderhalf jaar werk voorafgegaan. Toby speelde nog bij Tottenham, twee seizoenen geleden, toen we zijn makelaar voorzichtig een eerste keer hebben gepolst. Ook onze voorzitter en zijn vrouw hebben toen contact gelegd. Samen met zijn dochter heeft Paul Gheysens (naast voorzitter van Antwerp ook CEO van bouwfirma Ghelamco, red.) een kantoor in Londen. Daar zijn ze minstens één keer per week, voor business. We speelden dat seizoen Europees tegen Tottenham, en toen zijn zij hem er toevallig tegen het lijf gelopen. Op het eind van dat seizoen hebben we geprobeerd om een transfer op poten te zetten. We voelden bij Toby en zijn vrouw een grote wil om naar België terug te keren. Toby zou voor het eerst voor een Belgische club spelen, daar keek hij erg naar uit. Maar goed, je hebt natuurlijk ook de economische realiteit.»

HUMO De transferprijs vormde het struikelblok, met de speler zelf waren jullie eruit.

JAECQUES (knikt) «We zaten dicht bij elkaar. Maar de transfersom was onbetaalbaar.»

HUMO Tottenham vroeg vorige zomer 10 miljoen euro, het Qatarese Al-Duhail één jaar later slechts de helft. Dat gaf jullie wat meer ruimte om Alderweireld een stevig loon te bieden: hij is nu de best betaalde speler uit de Jupiler Pro League.

JAECQUES (lachje) «Zijn transfer was nog altijd pittig, maar wel haalbaar – al zijn de bedragen die u noemt niet correct.

»Het was al heel lang duidelijk dat Toby ooit naar Antwerpen zou terugkeren. Toby ís Antwerpen, hij spreekt al jaren over een terugkeer. We zijn altijd in contact gebleven en in maart is technisch directeur Marc Overmars bij ons gestart, die hem nog kende van bij Ajax. Maar als Toby geen inspanning had willen doen, was het nooit gelukt. Dat zijn nieuw gebouwde huis in Antwerpen ondertussen zo goed als klaar is, heeft zeker geholpen. Maar voor een profvoetballer is ook het financiële belangrijk, zeker op zijn leeftijd.»

HUMO Met de transfer van Radja Nainggolan vorig seizoen laadde Paul Gheysens al de verdenking op zich een gekke voorzitter te zijn die graag uitpakt met grote namen. Pas nu Marc Overmars de sportieve lijnen uitzet, lijkt er een plan achter te zitten.

JAECQUES «Die analyse vind ik niet terecht. Misschien heeft de voorzitter die perceptie wat in de hand gewerkt met bepaalde uitspraken, maar als je door de blabla heen kijkt, zie je hoe Antwerp in vijf jaar tijd van een tweedeklasser is uitgegroeid tot een club die vier keer play-off 1 heeft gespeeld, twee keer de Europese poulefase heeft bereikt en de beker heeft gewonnen. Iedereen beschouwt Antwerp nu als een topclub. Dat beeld van een gekke voorzitter klopt dus niet. Als mensen dat niet willen inzien, het zij zo.

»Het is wel zo dat de verwachtingen nu groter zijn. We moeten winnen. Daarvoor was het absoluut noodzakelijk om iemand als Marc Overmars binnen te halen. Met hem kun je een ander niveau van spelers aantrekken.»

Sven Jaecques: 'De titel is inderdaad het doel, dat steken we niet weg. Alleen gaan we niet in de val lopen en zeggen dat het dit jaar móét.' Beeld BELGA

HUMO Transfers zoals die van Alderweireld en Vincent Janssen zijn buiten Antwerp alleen voor Club Brugge haalbaar: dat haalde Simon Mignolet op uit de Premier League, maar deed dat wel met eigen middelen.

JAECQUES «Het is genuanceerder dan dat. Na de overname door Bart Verhaeghe heeft het vijf jaar geduurd voor Club Brugge iets gewonnen heeft. In die eerste vijf jaar waren zij lang niet zo succesvol als wij. Zij zijn gestaag gegroeid, wij doen het inderdaad sneller. Dat kunnen we omdat we een multiculturele wereldstad achter ons hebben en de oudste club van het land zijn, met een rijke historie. En we hebben een voorzitter die wil investeren. Het leuke aan die voorzitter is dat hij dat doet met een businessplan. Tegelijk met de sportieve plannen bouwt hij ook aan een stadion. Dat gaat in stappen: momenteel liggen er plannen op tafel om het stadion helemaal dicht te bouwen. Paul Gheysens wil snel gaan. Hij wil er geen tien, vijftien jaar over laten gaan. Maar zonder wereldstad en zo’n supportersschare mag je doen wat je wil: dan lukt het niet. Anders zou iedereen met een beetje geld die ooit in het voetbal is gestapt, succesvol zijn. Dat is niet zo.»

HUMO Wat als hij eruit stapt? Houdt die afhankelijkheid geen risico in voor Antwerp?

JAECQUES «Het is altijd een risico, maar in ons geval niet zo groot als jij het voorstelt. Paul Gheysens heeft zijn portefeuille niet vanaf het eerste jaar helemaal opengetrokken. Zijn investeringen houden gelijke tred met de resultaten. Ondertussen staat er een stadion, vertegenwoordigt de spelerskern een bepaalde waarde, en zijn er resultaten neergezet. Kortom, de club is aantrekkelijk voor een eventuele nieuwe overnemer. Daarom zeg ik: het risico is vrij klein.»

HUMO Wie Alderweireld, Janssen en Van Bommel aan zich bindt, kan met weinig minder dan de titel tevreden zijn.

JAECQUES «De titel is inderdaad het doel, dat steken we niet weg. Alleen gaan we niet in de val lopen en zeggen dat het dit jaar móét. Wat men ook mag beweren: een titel koop je niet. Ik bedoel maar: zie hoelang Club Brugge erover heeft gedaan voor het zijn machine gebouwd had. Wij hadden een oude spelersgroep. Die hebben we vorig jaar opgekuist. We hebben veel goeie jongeren gehaald. Dit jaar zullen we minder transfers doen. Dat heet bouwen. Maar uiteraard wordt zo’n proces versneld als je spelers als Toby en Vincent kunt binnenhalen.

»Nu, dat gaan we natuurlijk geen vijf jaar kunnen blijven zeggen. We moeten gewoon play-off 1 halen en dan is iedereen titelkandidaat. Misschien lukt het dit jaar al. Niemand heeft er wat aan als Club Brugge nog eens tien keer kampioen wordt.»