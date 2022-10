‘Niemand weet hoe ik eruit zie, voor mijn eigen veiligheid’: de 11 opmerkelijkste verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

In de keuken begint de tv-ploeg aan de afbraak. Gesnipperde ui, morsige tomatensaus en roekeloos spelplezier hangen in de lucht. Boven kraakt Jeroen Meus (44), de verantwoordelijke voor al die prettig geurende bedrijvigheid, een biertje. Te vieren: op 26 oktober ligt met ‘Groentekost’ zijn eerste vegetarische kookboek in de winkel.

De vakbonden staken op 9 november. De N-VA voorspelt het failliet van België. Alweer een minister valt uit met geestelijke gezondheidsproblemen. Ancien Frank Vandenbroucke (67) predikt kalmte en korte douches: ‘Als je voorbij het spektakel kijkt, zie je dat deze regering wél hervormt.’

De oorlog in Oekraïne heeft de klimaatcrisis wat buiten beeld geduwd, terwijl die er met elke wegtikkende seconde alleen maar urgenter op wordt. Gelukkig is er Greta Thunberg, de nog steeds maar 19-jarige activiste die deze week wereldwijd ‘Het klimaatboek’ lanceert. ‘Mijn ouders zouden blij moeten zijn dat ik niet meer thuis woon.’

Greta Thunberg Beeld Stern

In ‘De allerslimste mens’ beloofde Het Nieuwsblad-hoofdredacteur Liesbeth Van Impe, hervallen na borstkanker: ‘Ik kom terug in bloedvorm. Ik heb mijn dokters gevraagd om de behandeling te starten tussen de voorrondes en de finale.’ Eén van die dokters is professor Sevilay Altintas (51).

Vijftien jaar lang heeft onderzoeksrechter Isabelle Panou (53) terroristen in ons land opgespoord. De bekendste jihadist die het in haar bureau mocht komen uitleggen, is Salah Abdeslam, die vier maanden na de aanslagen in Parijs werd gevat in Molenbeek. ‘Je hebt de straatcriminelen en de echte IS-strijders, maar ze zijn allemaal even gevaarlijk.’

Wanneer Yves Petry (55) met een nieuw boek komt, kun je er vergif op innemen dat overal dezelfde slagzin tevoorschijn wordt gehaald: ‘De beste stilist van zijn generatie!’ Hoe zwak. Waarom niet gewoon zeggen: het is weer prettig thuiskomen in dat unieke universum.

Op 7 juni 2021 werd poolreiziger Dixie Dansercoer opgeslokt door een verraderlijke spleet in een Groenlandse gletsjer. Met zijn Amerikaanse vrouw Julie Brown (58) kijken we uit over de heuvels van Huldenberg, die golfbewegingen maken voor het raam.

Hoewel zijn aanstelling als trainer van Club Brugge aanvankelijk nog met gemengde gevoelens werd onthaald, heeft Carl Hoefkens (44) zich nu al ontsterfelijk gemaakt. Hij deed wat geen enkele van zijn voorgangers bij blauw-zwart vermocht: overwinteren in de Champions League.

Carl Hoefkens Beeld ANP | Hollandse Hoogte | Gerrit van Keulen

Het is altijd mooi om zien hoe deelnemers aan ‘Hotel Romantiek’ met hervonden moed ‘ja’ zeggen tegen het leven én een nieuwe partner. Alleen namen Ronny (70) en Frieda (74) dit seizoen wel erg lang hun tijd. ‘Ik had hem al snel opgemerkt, maar ik hield de boot af omdat hij een snor heeft.’

De zesdelige dramareeks ‘This England’ reconstrueert hoe de Britse premier Boris Johnson – zeer overtuigend neergezet door Kenneth Branagh – de coronacrisis probeerde in te dijken. ‘De bizarste dingen uit die eerste coronamaanden zijn we alweer vergeten: dit is één grote aha-erlebnis.’

‘Music is not a competition, but BLUAI are winning somehow’ staat te lezen op de website van platenfirma Unday. Een understatement. Samen kan de groep zo goed als alles. Met de debuut-ep ‘Junkyard’ onder de arm zijn ze stellig: ‘Tot nog toe waren we een naïeve babyband. Nu moeten we het waarmaken.’