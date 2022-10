‘Níét naar de televisie kijken kost je meer dan wél kijken’: Deze artikels leveren u geld op

Humo lezen is goed voor uw portemonnee, zo blijkt, want dankzij deze tien artikels over besparen floreert uw bankrekening vanzelf.

Deze herfst zal één op de twee gezinnen in financiële problemen belanden, omdat ze hun energiefactuur niet meer kunnen betalen. Voor veel huishoudens zit er weinig anders op dan te besparen. Maar energiezuinig leven, hoe doe je dat?

Vorige week startte het nieuwe academiejaar, maar in de schaduw van het feestgewoel moeten steeds meer studenten elke euro omdraaien. De sociale diensten van universiteiten krijgen tot 50 procent meer hulpbehoevende studenten over de vloer dan vorig jaar.

Beeld Anton Coene

De woekerende energiecrisis en de peperdure winkelkar doen de Belg naar adem happen. Bij consumentenorganisatie Test Aankoop leeft de vrees dat honderdduizenden landgenoten in de armoede zullen belanden, dus proberen boegbeelden Simon November en Ivo Mechels de gewone man te wapenen tegen de koude winter en de inhalige energieleveranciers.

Een gemiddeld gezin dat vandaag een variabel energiecontract afsluit, betaalt daarvoor 9.211 euro per jaar. Vier gezinnen geven inkijk in hun energiefactuur. Experts geven tips om te besparen.

Beeld Wouter Van Vooren

Het voorbije jaar is de energiefactuur verdubbeld, werd benzine bijna onbetaalbaar, stegen vrijwel alle prijzen in de supermarkt. Tot zover het slechte nieuws. Het goede nieuws: Humo verzamelde diverse huis-tuin-en-keukentips waarmee het bedrag op uw kassaticket zakt en het saldo op uw rekening stijgt.

Beeld Pieter Van Eenoge

Uw auto in de garage laten staan is goed voor uw portemonnee, uw gezondheid en die van de planeet.

Als het op besparen aankomt, valt er van niemand meer te leren dan van Norbert Verswijver. Hij noemde zichzelf de ‘Robin Hood van de Food en de Non-Food’, maar stond vooral bekend als ‘Bonnenman’.

Norbert Verswijver Beeld Gie Knaeps / Humo

De VN waarschuwen voor een voedselcrisis die zich niet tot prijsstijgingen in de supermarkt zal beperken. Toch gaat wereldwijd maar liefst een derde van het geproduceerde voedsel verloren. Dat is 1,3 miljard ton per jaar. Hoe zit dat in Vlaanderen?

De hoge energieprijzen zullen de komende jaren nóg meer mensen in de kou zetten, terwijl afgelopen winter al één op de vijf gezinnen in België het vuur in de haard zag bevriezen. Humo sprak met mensen die reeds een moeilijke winter doorkwamen.

Beeld Kamagurka

‘Het Wilde Westen.’ Zo omschrijven drie deur-aan-deurverkopers van gas en elektriciteit hun sector. Door de hoge energietarieven moeten ze klanten contracten zien aan te smeren die niet per se voordeliger zijn. In Humo klappen ze uit de biecht.