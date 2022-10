Nirvana’s ‘Smells Like Teen Spirit’ is het beste nummer aller tijden volgens Willy-luisteraars. Ook The Killers halen top 10

Top 10 van de Willy 1000

1. Nirvana - Smells Like Teen Spirit

2. Pearl Jam - Black

3. Rage Against The Machine - Killing In The Name Of

4. The Cure - A Forest

5. Tool - Schism

6. The Killers - Mr. Brightside

7. Metallica - Master Of Puppets

8. Foo Fighters - Everlong

9. System Of A Down - Chop Suey!

10. Beastie Boys - Sabotage