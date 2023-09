‘Nog voor je kan zeggen dat je iemand knap vindt, zitten er al vijftig ongewenste fallussen in je inbox’: de ruwe realiteit van datingplatformen voor jonge holebi’s

Voor jonge holebi’s biedt het internet mogelijkheden om relatief anoniem te experimenteren. Digitale platformen maken vaak deel uit van hun seksuele en romantische ontwikkeling, al maken ze hen ook extra kwetsbaar voor misbruik. ‘Nog voor je kan zeggen dat je iemand knap vindt, zitten er al vijftig ongewenste dickpics in je inbox.’

Fictie raakt soms het meest wanneer ze toont hoe de werkelijkheid zou kunnen zijn, en dat is bij de lancering van de Netflix-reeks ‘Heartstopper’ niet anders. De serie over de kalverliefde tussen twee tienerjongens behandelt de thematiek met zoveel vanzelfsprekendheid dat queer kijkers er graag bij wegdromen. In de verhaalwereld kunnen jonge holebi’s of transpersonen even makkelijk naar liefde en seks zoeken als andere leeftijdsgenoten, maar de realiteit is ruwer.

‘Voor queer personen is daten net heel anders’, zegt psycholoog Quinten (25), die als homoseksuele jongere veel gebruikmaakte van datingapps. Wanneer heteroseksuelen straks een regulier café binnenwandelen, zijn ze zeker dat zowat 90 procent van de andere bezoekers dezelfde seksuele oriëntatie heeft. Holebi’s vissen in een veel kleinere vijver, en hebben daarom meer nood aan hulpmiddelen om hun kansen op romantische en seksuele connecties te vergroten. Naast de fysieke feestjes spelen digitale platformen en apps een almaar grotere rol. In een bevraging van de Amerikaanse denktank Pew gaf zo’n 28 procent van de holebi’s aan zijn partner online ontmoet te hebben, tegenover 11 procent van de heteroseksuelen.

Apps als Grindr of Romeo zijn razend populair bij minderheden, en ook jongeren vinden er makkelijk hun weg naartoe. Voor wie in de kast zit, bieden de platformen mogelijkheden om gelijkgezinden te ontmoeten. Die uitweg uit isolement kan veel waard zijn, weet Quinten. ‘Ik zat op een katholieke school, en daar was geen ruimte om over seksualiteit te praten. Ik was de enige leerling die openlijk homoseksueel was’, vertelt hij. De accounts die hij als zestienjarige op datingapps aanmaakte, moesten hem dan ook opleveren wat leeftijdsgenoten op de lokale Chiro-fuif vinden. Nieuwe vriendschappen, de kans op eerste seksuele ervaringen en misschien zelfs een relatie.

Misbruik

De platformen zijn in theorie enkel toegankelijk voor meerderjarigen, maar door het gebrek aan handhaving kon de jongeman snel aan de slag gaan. De ervaring was intens. Naast verschillende fijne dates met aangename mannen, leerde Quinten ook de schaduwkant van de apps snel kennen. Op Grindr is er geen match nodig om berichten uit te wisselen, waardoor de jongeman ook vele ongewenste naaktbeelden ontving. ‘Er zullen altijd wel ouderen zijn die op jongeren geilen en misbruik van hen willen maken’, zegt hij daarover. Zo werd hij zelf gestalkt en kreeg hij als zeventienjarige met fysiek geweld te maken. ‘Mijn date, een jonge dertiger, respecteerde mijn grenzen niet en wilde misbruik van me maken. Ik kon gelukkig ontkomen omdat ik vrij sterk ben, maar voor vele anderen was het niet zo goed afgelopen.’

Het zal weinigen verbazen dat platformen die mensen gebruiken om romantiek of seks te zoeken soms tot misbruik leiden. Alleen vormen holebi’s daarbij een onderbelichte risicogroep. Recent Australisch onderzoek toonde aan dat 34 procent van de heteroseksuele appgebruikers in de voorbije vijf jaar het slachtoffer werd van fysiek geweld. Bij niet-heteroseksuele vrouwen ging het om 49,5 procent, bij mannen uit de minderheidsgroep om 45,5 procent. Erover spreken is niet evident: veel slachtoffers zijn jong en hebben het gevoel dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het misbruik.

Een vertrouwenspersoon onder de arm nemen wordt bovendien alleen maar lastiger als de gebruikers van de apps nog niet openlijk over hun seksualiteit gesproken hebben. ‘Mijn ouders wisten wel dat ik accounts op de platformen had, maar ze wisten niet dat ik ook effectief met mannen afsprak. Daarom sprak ik niet over die negatieve ervaringen met hen, al kon ik gelukkig wel bij vrienden terecht’, zegt Quinten. Het taboe wordt bovendien alleen maar groter door een populair frame dat extreemrechtse groepen graag de wereld insturen. Queer personen worden daarbij afgeschilderd als perverts die het op minderjarigen gemunt hebben. In zo’n context over een genuanceerd issue praten, vraagt om een luisterend oor dat de samenleving niet altijd kan bieden.

Machtsdynamiek

Sam* (23), een non-binaire en biseksuele student, vreest eveneens dat hun getuigenis koren op de molen van extreemrechtse complotdenkers zal zijn, maar tegelijkertijd vindt die het belangrijk om over hun ervaring te vertellen. Als tiener was het internet voor hen een uitlaatklep om connecties te leggen die op de schoolbanken ontbraken. Op platformen als Tumblr vond die een manier om gelijkgestemde queer personen te ontmoeten, en het internet was belangrijk voor hun identiteitsontwikkeling, maar de donkere kanten vielen onmogelijk te ontkennen. ‘In iedere film of serie met een homoseksueel of trans personage zit wel een scène waarin die een seksuele ontdekking via Grindr doet. Als kijker die nog in de kast zit, neem je dat in je op. Je downloadt die app en schrikt dan toch wel van hoe het werkt. Nog voor je kan formuleren dat je iemand knap vindt, zitten er al vijftig ongewenste dickpics in je inbox.’

Sam verliet Grindr snel, maar waarschuwt dat online wantoestanden ook buiten de apps bestaan. Wie weet dat er telkens nieuwe, jonge queer personen naar online omgevingen trekken om er te experimenteren, kan daar snel misbruik van maken. Onderzoek toont aan dat plegers een soort radar hebben voor mensen die niet zeker in hun schoenen staan, en grooming blijft daarbij een probleem.

Wanneer Sam als vijftienjarige een Instagram-bericht krijgt van een bekende acteur, op dat moment 23 jaar oud, is die in de eerste plaats onder de indruk. Zijn complimenten over hoe knap en matuur die is, vallen in goede aarde en de conversatie verplaatst zich snel naar Snapchat. Op het vluchtige medium wordt de toon pikanter. Sam heeft weinig ervaring op seksueel vlak en het voelt goed om er op een open manier over te praten. Toch schrikt die wanneer de acteur plots naaktfoto’s stuurt. Het gesprek valt even stil, maar de aandacht en complimenten van de oudere man charmeren de minderjarige, zodat die ook seksueel getinte beelden van zichzelf toont. Een fysieke afspraak komt er nooit en het contact verwatert na enkele jaren. Sam vertelt nu dat die onbewust altijd wel voelde dat er iets niet helemaal lekker zat, maar pas recent stond die stil bij de impact van de ongelijke machtsdynamiek.

‘Tijdens een gesprek in mijn studententijd realiseerde ik me hoe fout die verhouding eigenlijk was. Ik kon toen op geen enkele manier toestemming geven voor wat gebeurde. Ik ging erin mee omdat ik naar hem opkeek. Nadien wilde ik geen legale stappen zetten omdat ik bang was dat ik medeplichtig was. Ik dacht dat ik me door foto’s in bloot bovenlijf te sturen schuldig had gemaakt aan de verspreiding van kinderporno.’ Sam zegt dat die de ervaring ondertussen een plaats kon geven, al knaagt het wel dat de acteur niet aan zijn proefstuk toe was. Een vriend van hem, Thomas*, was net vijftien toen hij in 2014 een gelijkaardige ervaring met de man had. Screenshots van gesprekken van toen tonen opnieuw expliciete foto’s waarop de acteur zich bevredigt. ‘Je hebt daar als vijftienjarige weinig autonomie in’, zegt Thomas. ‘Zeker als queer jongere zoek je gewoon mensen op die zoals jij zijn. Je zoekt validatie en gaat erin mee.’

Trauma

Aangezien beide jongeren niet naar de politie stapten, werd er nooit een formeel onderzoek gestart. Het is meteen ook de reden waarom de man niet bij naam genoemd wordt in dit stuk.

Het is onvermijdelijk dat de ervaringen die jonge holebi’s tijdens hun online zoektocht naar liefde en seks opdoen ook op langere termijn doorwegen. Klinisch seksuoloog en psychologisch consulent Lara Wuyts schreef in samenwerking met Wel Jong zo een thesis over de relationele en seksuele gevolgen van grensoverschrijdend gedrag. Tijdens gesprekken met niet-heteroseksuele cisgender mannen ontdekte ze dat slachtoffers van misbruik de schuld vaak bij zichzelf leggen, en dat geweld ook een impact op nieuwe relaties kan hebben. ‘Tijdens de seks met hun partner kan een beweging plots een trauma triggeren. Dat maakt het moeilijker om geslachtsgemeenschap te hebben. Daarnaast raakt hun vertrouwen in de mens in het algemeen beschadigd.’ Voor sommigen ontstaan er zo hechtingsproblemen, anderen gaan net meer dan ooit inzetten op goede communicatie.

Het onderzoek is misschien weinig opbeurend, maar het blijft ook belangrijk om te benadrukken dat datingapps en andere digitale platformen voor queer personen ook tot erg waardevolle ontmoetingen en inzichten kunnen leiden. Quinten vertelt zo dat hij op die manier een uitgebreid netwerk van niet-heteroseksuele vrienden en kennissen uitbouwde. ‘Het heeft me als jongere warm gemaakt voor de Pride en latere feestjes. Via apps ben ik mee deel van de holebigemeenschap geworden.’

In de toekomst lijkt de uitdaging er dan ook vooral uit te bestaan om de verzuchtingen van queer personen ernstig te nemen en om de online omgevingen veiliger te maken. Daar is nog behoorlijk wat werk aan de winkel: recent onderzoek van hulplijn 1712 en UCLL Resilient People toont aan dat het nog steeds bijzonder makkelijk is om over je leeftijd en identiteit te liegen op datingapps. ‘Er zou een zekere regulering moeten zijn als het op de preventie en aanpak van geweld op die platformen aankomt’, zegt Wim Van de Voorde, coördinator van 1712.

Dat minderjarigen zonder enige moeite op platformen voor volwassenen kunnen inloggen, en dat er lang niet altijd controle is over wie hun berichten kunnen sturen, is een doorn in het oog voor hulpverleners. Bij plannen over een strengere regulering spelen wel verschillende bezorgdheden rond privacy mee, zeker omdat de aantrekkingskracht van bepaalde platformen net is dat ze gebruikers toestaan om op een vluchtige en behoorlijk anonieme manier met elkaar in contact te komen. Al verschuilen commerciële platformen zich vaak ook achter die argumenten om de status quo te verdedigen en om vooral geen inkomsten mis te lopen.

Onderwijs

Een laatste verantwoordelijkheid ligt volgens Wuyts daarom ook bij het onderwijs. In heel wat scholen is seksuele opvoeding nog steeds op de leest van hetero’s geschoeid, terwijl holebi’s net een groter risico op misbruik lopen. ‘Er moet een omgeving ontstaan waarin queer personen veel meer over die ervaringen kunnen spreken, daar valt nog veel vooruitgang in te boeken’, zegt de seksuologe. Het gaat dan niet alleen om conversaties over direct fysiek geweld, maar ook over de impact die datingapps op het zelfbeeld kunnen hebben. Platformen als Grindr en Romeo zijn zo veel specifieker gericht op seks, waarbij gebruikers gefilterd kunnen worden op basis van hun lichaamstype.

‘Volgens de heteroseksuele standaarden ben ik mager, maar sinds ik wat aankwam werd ik op de apps al mollig genoemd. Als je onzeker bent, komt zoiets wel binnen’, zegt Sam. De mogelijke link met eetstoornissen werd daarbij nog onvoldoende onderzocht, maar Wuyts gelooft wel dat het zelfbeeld een extra punt blijft om aandacht aan te besteden wanneer het over queer jongeren op datingapps gaat. ‘Gebruikers denken vaak dat hun gesprekspartners tegelijkertijd met verschillende anderen praten. Die vleeskeuring kan ze het gevoel geven dat ze niet genoeg zijn en dat er altijd wel iemand is die er beter uitziet.’

Net omdat datingapps niet snel zullen verdwijnen en omdat ze zo belangrijk zijn voor veel queer jongeren, hoopt Quinten dat er een meer open cultuur ontstaat waarin over de thematiek gesproken kan worden. ‘Voorlichting is de kernboodschap voor jongeren. Toen ik tien jaar geleden op de middelbare school zat, zeiden leerkrachten dat ik niet kon weten of ik wel homoseksueel was omdat ik nog geen seks had met een vrouw. Daar is nog een lange weg in af te leggen. Want kinderen en jongeren niet voorlichten, leidt tot gevaren.’

* Sam en Thomas zijn schuilnamen, hun identiteit is bekend bij de redactie.

Wie vragen heeft of hulp zoekt bij seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik of geweld kan terecht bij hulplijn 1712.