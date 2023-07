Nooit tackelde iemand zo driest als de BBC-journalist die een Marokkaanse voetbalster vroeg haar ploeggenoten te outen

Twee voeten vooruit, de bal al 3 meter verder, de enkel aan gort: de vraag van de BBC World Service-reporter aan de kapitein van het Marokkaanse vrouwenvoetbalteam was een tackle driester dan de beruchte aanslag van Witsel op het been van Wasilewski. ‘Zijn er gay speelsters in jullie ploeg en hoe is het leven voor hen in Marokko?’, vroeg de journalist in kwestie aan Ghizlane Chebbak, goed en wel beseffende dat hij een vraag stelde waarop het antwoord verschillende vrouwen in een Marokkaanse gevangenis kon doen belanden. En Eddy Demarez, die keek lijdzaam toe.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Een journalist van BBC World Service vraagt aan Ghizlane Chebbak, de kapitein van het Marokkaanse vrouwenelftal, of ze gay ploeggenoten heeft. Waar? Op een persconferentie vlak voor de WK-wedstrijd Duitsland - Marokko. Waarom is het opvallend? Iemand outen doe je nooit, en al helemaal niet wanneer er voor de persoon in kwestie gevangenisstraffen tot drie jaar op staan.

Aanvaller Ghizlane Chebbak, kapitein van het Marokkaanse elftal bij de vrouwen, sloot de ogen alvorens fel te grimassen: had iemand haar nu net gevraagd om een in haar land strafbaar feit op te biechten? Tijd om te antwoorden of om de reporter een welgemeende middelvinger toe te werpen kreeg ze niet, want de moderator van de persconferentie kwam onmiddellijk tussen. ‘Sorry, maar dit is een zeer politieke vraag. We houden het bij voetbalgerelateerde vragen.’ ‘Nee, dit is geen politieke vraag’, sputterde de journalist van BBC World Service, de grootste radiozender ter wereld, tegen. ‘Het is een vraag over mensen en heeft niets te maken met politiek. Geef haar alsjeblieft de mogelijkheid te antwoorden.’ Chebbak glimlachte, zachtjes nee schuddend.

Een vraag over mensen? Ja. Menselijk? Nee. De journalist wist donders goed dat zijn vraag mogelijk een aantal speelsters een kaartje naar de gevangenis kon opleveren, want begon met de stelling dat homoseksualiteit strafbaar is in Marokko. Best was om alle woorden die nadien volgden in te slikken, maar helaas. De vraag om enkele speelsters onder de bus te gooien volgde, net als een storm van verontwaardiging en excuses van de BBC.

Zou het mannelijke Marokkaanse voetbalteam ooit een vraag hebben gekregen over hun geaardheid? Zou er überhaupt één journalist bestaan in wiens brein het ooit al opkwam dat van een mannelijke voetbalploeg toch minstens een bepaald aandeel spelers gay moet zijn? We kennen het antwoord niet, maar het laat zich raden. Op persconferenties gaat het gewoonlijk over de speltactiek, over blessures, over de opstelling - over alles wat er toe doet, dus. Wat er op geen enkele manier toe doet, is iemands seksuele geaardheid. Niet bij de amateurfanfare, niet op een familiefeest, niet in een dark room en zeker niet bij een voetbalploeg.

Intussen spelen de vrouwen op hun negende FIFA-wereldkampioenschap nog steeds in slechtzittende mannenschoenen, werken ze zich in vergelijking met de mannen in het zweet voor een appel en een ei en zijn topspeelsters als Vivianne Miedema en Beth Mead er niet bij omdat ze in de lappenmand liggen met een bij vrouwen opvallend vaak voorkomende kruisbandblessure, een die met betere ondersteuning allicht vermijdbaar is. U ziet, collegae, er bestaan wel degelijk genoeg relevante vragen.