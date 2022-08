Nu Frontnacht niet doorgaat, gaat Jürgen maar naar Pukkelpop: ‘Plassen in een flesje en zoeken naar Anuna De Wever’

Bronson, Flak én DJ Dré Draait Graag Plaatjes: de affiche van Frontnacht was een natte droom voor menig muziekliefhebber, maar helaas stak het vermaledijde Ieperse stadsbestuur daar een stokje voor. Ook Jürgen keek al maanden uit naar die avond en zelfs zijn rugzak met Cara en Aiki-noodles stond al klaar. Dan maar naar Pukkelpop, dacht hij. Op vraag van Humo hield hij een dagboek bij.

07.30 Alarm gaat. Vlaamse Leeuw hijsen, ‘De Vlaamse Leeuw’ door de trompet knallen. Staat het u niet aan? Keer terug naar uw eigen tent.

07.35 Campinggangers die klaagden over vroeg getrompetter een klap voor hun kanus verkocht. Hippies.

07.45 Ieperse vlag verbranden, op foto van Conner Rousseau spugen.

08.00 Facebook openen, woede over afgelasting Frontnacht herhalen want die linkse bakfietsbleiters begrijpen het blijkbaar nog steeds niet.

09.00 Planning maken met enkel artiesten die voortspruiten uit Vlaamse grond. Noem mij de meerwaarde van al die gelukszoekende importmuzikantjes.

09.10 Fucking aluminium piketten van mijn tent zijn meteen stuk. Had voor ijzer moeten gaan #nietmijnlegering

09.30 Plassen in een flesje en zoeken naar Anuna De Wever.

10.00 Niet gevonden. Dan maar zoeken naar geel-zwarte vlaggen. Zoals de leeuw thuis klauwt, klauwt hij nergens.

10.15 Ook niet gevonden. In 2019 was het plezanter.

Beeld Francis Vanhee

10.30 Smetvrees speelt op: even al die multikul van me af douchen. Je kan nooit zuiver genoeg zijn.

10.45 #Healthcare, maar géén zonnecrème. Viriele Vlaamse huid is bestand tegen de zon.

11.00 Enkele afleveringen van ‘Kies Dries’ beluisteren. Knowledge is food for the soul.

11.30 Wandeling naar de festivalweide. En zeker niet stoppen na 65 procent zoals die linkse watjes.

11.40 Wei ziet er prachtig uit in die bruintinten. Climate change is a hoax. #JeanMarieKnowsBest

11.45 Twijfelen over Go_A: Oekraïense band die kameraad Vladimir kielhaalt. Waarom moet er aan politiek gedaan worden op een muziekfestival! Ik vind uitroeptekens trouwens altijd beter dan vraagtekens. ‘Shum’ is wel een fijn deuntje.

11.50 Naar Go_A kijken, vanop een afstandje. Tof, al die vlaggen. En een volksdans, de max.

Beeld Francis Vanhee

12.30 Middagmaal: per ongeluk veganburger besteld, uuurgh. Precies zand! Doorgespoeld met bier van hier.

13.15 IBE kijken. Note to self: stap toch maar af van die Vlaamse muziekplanning.

14.00 Zon begint toch te branden, stiekem toch even insmeren op de toiletten.

14.05 Even piepen bij Al-Qasar: klinkt gevaarlijk, blijkt tjingeltjangel.

15.00 Gestoken door Aziatische hoornaar. Naar EHBO, maar blijkt niet van het Vlaams Kruis te zijn. ’t Zal wel gaan: pijn is een emotie.

17.10 Eindelijk tijd voor een normale gast: George Ezra. Blond haar, blauwe ogen: muziek is bijzaak bij zo’n jongen.

17.45 Patriottische gezangen inzetten, maar niemand viel in. In 2019 was het plezanter.

18.00 Na tien minuten aanschuiven eindelijk een toilet te pakken, maar er komt net een jongen met een croptop uit. Weer achteraan de rij aansluiten.

18.31 Wat is er eigenlijk gebeurd met de goeie ouwe DIXI? De jeugd is niks meer gewoon.

18.35 Geen toiletpapier meer. Mijn Vlaemsche anus afkuisen met de afgrijselijke Humo-column van Tom Lanoye.

19.00 Avondeten: importbrol in Food Wood oogt oneetbaar. Gelukkig zijn er nog frietkramen.

19.40 Vijf minuten stilte voor de gevallen soldaten. The Opposites weigeren te zwijgen. Landverraders!

20.50 Kansenparel op het podium geklommen, security gealarmeerd. Blijkt Sean Paul te zijn.

Beeld Koen Keppens

22.15 Dr. Martens afspoelen in toiletten, linkiewinkie ging erop staan met zijn gore Birkenstocks.

23.00 Nina Kraviz kijken, tenminste geen landverrader.

00.05 Vanuit een hoekje Viagra Boys checken. Voor een vriend.

01.00 Charlotte de Witte gezien. Fantastische naam, maar de techniek is duidelijk het werk van een gastarbeider.

02.00 Eindelijk samenkomst van gelijkgezinden gevonden, veel gestrekte armen.

02.01 Blijkt Boilerfeestje te zijn, zo dansen de kids tegenwoordig.

02.05 Dan maar naar de tent en slapen. Ontembaar Vlaams Leeuwtje ligt al de hele dag te wachten.

Beeld /

02.30 Kan de slaap niet vatten, met één van de gewraakte ‘F.C. De Kampioenen’-afleveringen die onze woke staatszender ons wil afpakken zal het wel lukken!