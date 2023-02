Nynke Nijman droomt van slaapkamers zonder schaamte: ‘Iedere man met een erectiestoornis denkt dat hij de enige is en schaamt zich daarvoor. Dat is erg jammer’

Van geurtjes en geluiden tot een spannende fantasie: veel mensen schamen zich voor hun seksualiteit. Seksuologe Nynke Nijman ziet in haar praktijk geregeld mensen die er stiekem van dromen eens geblinddoekt of vastgebonden te worden, maar te bang zijn om het aan hun partner te vertellen. Daarom schreef ze het boek ‘Schaamteloze seks’, voor iedereen die zich seksueel vrijer wil voelen.

NYNKE NIJMAN «We houden vaak vast aan een beperkt beeld over hoe seksualiteit er zou moeten uitzien. Met mijn boek wil ik laten zien dat seksualiteit juist heel divers is en dat het bevrijdend kan zijn als we erkennen dat erg verschillende behoeftes, verlangens en fantasieën bestaan.

»Nu denken we vaak dat we de enige zijn met een rood hoofd tijdens de seks, met een bepaald verlangen, met veel of juist weinig zin. Seks is voor veel mensen nog een taboe-onderwerp, en we zijn bang om ons kwetsbaar op te stellen. Daardoor blijven we onwetend, wat ertoe leidt dat we ons onnodig schamen voor van alles en nog wat.»

– Zoals de jongeman in jouw praktijk die dacht dat hij de enige was met een fetisj voor latex.

NIJMAN «Door die gedachte was hij doordrenkt van eenzaamheid en zelfhaat. Ik liet hem inzien dat er wereldwijd juist heel veel mensen zijn met dezelfde seksuele behoefte: kijk alleen maar naar het aanbod van pornovideo’s waarin alles draait om latex. Daardoor besefte hij dat hij niet de enige is met die specifieke voorkeur, waardoor hij zich minder schaamde.

»Weet je, iedere man die bij mij komt om te praten over zijn erectiestoornis, of iedere vrouw die nooit klaarkomt, denkt ook dat hij of zij de enige is en schaamt zich daarvoor. Dat is erg jammer, het zou echt anders moeten.»

– Tijdens de gesprekken die je voor je boek voerde, viel het je op dat mensen zich tijdens seks vaak schamen voor de meest normale dingen, zoals bepaalde geurtjes en geluiden tijdens de seks, of een bezweet hoofd.

NIJMAN «Iederéén krijgt daarmee te maken, dus het is zonde om je erdoor te laten belemmeren. Want schaamte maakt dat je je afsluit van de ander. Door jezelf te overschreeuwen of juist door te bevriezen of te dissociëren, waarbij je niet meer in contact staat met je eigen lichaam. Fijne seks is seks waarin je samen volledig kunt opgaan, los van allerlei remmende gedachten.»

– Hoeveel mensen lukt het om zulke schaamteloze seks te hebben?

NIJMAN «Helemaal vrij van schaamte? Vrijwel niemand. Het gaat om dat wat je in de weg staat om van seks te kunnen genieten. Als je begrijpt waar die schaamte bij jou vandaan komt, bijvoorbeeld door de manier waarop je bent opgevoed, kun je de emotie herkennen en vervolgens leren om ermee om te gaan.»

– Hoe kunnen we de schaamte over onze seksuele verlangens verkleinen?

NIJMAN «We leven in een wereld met een enorme focus op perfectie, en ook seks moet aan een bepaald scenario voldoen. Door open het gesprek aan te gaan met je partner en naasten krijg je een ander beeld van de verschillende kleuren van seksualiteit, en ontdek je dat er veel meer scenario’s mogelijk zijn.»

– Akkoord, maar het is niet voor iedereen even makkelijk om over zoiets intiems als seks te praten.

NIJMAN «Het belangrijkste is dat je je veilig voelt als je erover wilt praten, zonder de angst dat je wordt veroordeeld. Als iemand een verhaal over schaamte met je deelt, reageer dan altijd met empathie. Je hoeft niets voor de ander op te lossen, een luisterend oor bieden is vaak al voldoende.»

– Je geeft ook het voorbeeld van een vrouw die bang is om anale seks te proberen met haar vriend, maar er anders over denkt nadat ze er met vriendinnen over gesproken heeft.

NIJMAN «Inderdaad. Als je zo’n onderwerp bij je partner wilt aansnijden, van een fantasie tot een andere relatievorm, dan helpt het om het gesprek eerst te oefenen met een vriend of vriendin. Zo haal je de heftigste emotie er op voorhand al uit, en wordt het gesprek met je partner een stuk minder beladen.»

– Tot slot: je houdt ook een pleidooi om seksuele voorlichting door professionals te laten onderwijzen op school, omdat ouders hun eigen ervaringen, en dus ook hun eigen schaamte, doorgeven.

NIJMAN «Klopt. Kinderen leren nu nog te weinig over hoe divers seksualiteit eigenlijk is, en hoe belangrijk het is om je seksueel vrij te kunnen voelen. Als je de schaamte kunt loslaten en je je kwetsbaar kunt opstellen, geniet je het meest.»

Nynke Nijman, ‘Schaamteloze seks’, Lev Uitgevers