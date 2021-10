Officieel de best bekeken serie op Netflix: alles wat u moet weten over ‘Squid Game’

De Koreaanse serie ‘Squid Game’ is wereldwijd door maar liefst 111 miljoen abonnees bekeken. Daardoor is de reeks nu officieel de best bekeken serie ooit op Netflix, nog vóór ‘Bridgerton’. Maar wat maakt ‘Squid Game’ zo populair? Waar gaat het over? En kan iemand eindelijk eens uitleggen wat die rare snoepjes zijn?

‘Squid Game’ werd op Netflix gelanceerd op 17 september en werd op vier weken tijd door maar liefst 111 miljoen abonnees bekeken. Dat betekent overigens niet dat al die mensen de volledige reeks hebben uitgekeken. In het verleden gaf Netflix al aan dat abonnees die minstens twee minuten van een serie of film bekijken officieel meegeteld worden als kijker.

Waar gaat het over?

Onze Man deed een poging om het uit te leggen in zijn, overigens erg positieve, recensie van ‘Squid Game’. Het begint allemaal met ene Seong Gi-hun, die zich door zijn gokverslaving diep in de schulden heeft gewerkt en zijn vrouw is kwijtgeraakt. Hij kan niet eens een goed cadeau kopen voor de verjaardag van zijn dochtertje. Wanneer een mysterieuze man in maatpak hem in de metro voorstelt om deel te nemen aan de zogenaamde Squid Game – een paar kinderspelletjes die de winnaar zoveel geld opleveren dat alle schulden en zorgen in één klap verdwijnen – twijfelt hij dan ook niet.

Samen met een vijfhonderdtal anderen wordt Gi-Hun naar een onbekende, afgelegen plek gebracht, waar ze op een uitvergrote versie van een speelplaats op school meedoen aan Rood licht, groen licht (of 1-2-3 Piano zo u wil): ze moeten vooruitlopen wanneer een kind – in dit geval een grote robot in de vorm van een meisje – zich omdraait en stokstil blijven staan als ze worden aangekeken. Wat volgt, op het einde van de eerste aflevering, zijn niet alleen de meest intense tien minuten televisie die wij de afgelopen maanden hebben gezien, ze maken aan Gi-hun en zijn metgezellen ook meteen duidelijk dat de Squid Game op leven en dood wordt gespeeld.

Waarom is het zo populair?

Hoewel Zuid-Koreaanse kijkers al snel aangaven dat je als non-native speaker heel wat subtiele details mist die bijdragen tot de genialiteit van de serie, hoef je geen Koreaans te kunnen om te genieten van de rijke beeldtaal die ervoor zorgt dat de serie ook via social media snel verspreid wordt. De donkere plot staat in schril contrast met de kinderlijk kleurrijke arena waarin de spelletjes gespeeld worden, het spelelement zorgt voor toegevoegde spanning in een plot die zich nochtans traag ontwikkelt, en de rode overalls met zwarte maskers van de bewakers hebben nu al een plek in het museum voor visuele popcultuur verdiend.

Volgens regisseur Hwang Dong-hyuk zijn de gelaagde personages het succes van de serie: ‘Ik heb de spelletjes met opzet simpel gehouden, zodat kijkers zich niet moesten bezighouden met de regels begrijpen, maar in plaats daarvan konden focussen op de personages, op hun drijfveren en hun groei.’ Al denkt hij dat ook de herkenbaarheid aanslaat.

De populariteit van de serie zorgde in elk geval al voor heel wat pret op het internet. Anderzijds was het minder goed nieuws voor een Zuid-Koreaanse man wiens telefoonnummer bij toeval opdook in de reeks, op de achterkant van een visitekaartje. Hoewel het nummer maar kort in beeld was, ontving de man tegen de 4.000 telefoontjes per dag. Ook het bedrijfsnummer van een Zuid-Koreaanse vrouw dook op de reeks en ook zij ontving duizenden oproepen van fans. Netflix heeft nu besloten alle mogelijke telefoonnummers uit de reeks te knippen en roept in de tussentijd de kijkers op om de nummers niet langer te bellen.

Wat is dat met die snoepjes?

Wanneer de spelers van de Squid Game in aflevering drie een bizar grote speeltuin binnenlopen wordt ze gevraagd een rij te vormen voor een van de vier vormen. Een cirkel, een driehoek, een ster of een paraplu. Dan wordt de opdracht onthuld: iedere speler krijgt een karamelsnoepje met daarin een vorm gedrukt. Het is aan hen om de vorm met een naald helemaal schoon uit de karamel te pulken, zonder dat het vormpje breekt of beschadigt. Onder schot, natuurlijk.

De snoepjes in kwestie heten ppopgi en kan je thuis namaken - uit eigen vrije wil. Naar het schijnt is het verrukkelijk.

Welke series kan je nog bekijken als je ‘Squid Game’ eenmaal hebt uitgespeeld?

