Oleksandra Matviichuk: ‘Het einde van Prigozjin bewijst: een mensenleven is niks waard in Rusland’

Tijdens ons gesprek met Oleksandra Matviichuk (39) gaat plots het luchtalarm af in Kiev. Bommen, raketten, killer drones? De mensenrechtenadvocate en recentste laureate van de Nobelprijs voor de Vrede haalt haar schouders op. ‘Ik ga zelfs niet meer naar de schuilkelders.’ Samen met haar team legt Matviichuk alle oorlogsmisdaden van de Russische troepen vast – intussen bijna vijftigduizend gedocumenteerde gevallen. Haar doel: de daders veroordeeld krijgen, Vladimir Poetin op kop. ‘Er moet snel iets veranderen, want de tijd tikt in zijn voordeel.’

In korte tijd is Oleksandra Matviichuk uitgegroeid tot één van de invloedrijkste figuren van de oorlog. Via haar organisatie, het Center for Civil Liberties, heeft ze al talloze gevangengenomen Oekraïners terug naar huis gebracht. Daarnaast verzamelt ze met haar team zoveel mogelijk bewijzen van Russische oorlogsmisdaden. Daarom kreeg ze vorig jaar, als eerste Oekraïner in de geschiedenis, de Nobelprijs voor de Vrede. Het tijdschrift TIME nam haar op in de ranking van de honderd invloedrijkste figuren van 2023. En Hillary Clinton, de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, noemt haar één van haar moderne heldinnen.

We videobellen met Matviichuk op de dag dat een vliegtuig met Wagner-leider Jevgeni Prigozjin aan boord is neergestort. De advocate denkt er het hare van.

OLEKSANDRA MATVIICHUK «Heeft president Poetin Prigozjin laten doden uit wraak, omdat hij twee maanden geleden oprukte naar Moskou? Dit incident bewijst in ieder geval dat een mensenleven niets waard is in Rusland.»

HUMO Dat verbaast u niet, want u documenteert al bijna tien jaar Russische oorlogsmisdaden.

MATVIICHUK «We zijn ermee begonnen in 2014, toen de Oekraïners in Kiev protesteerden tegen de Russischgezinde president Viktor Janoekovitsj. Ik zag hoe demonstranten en activisten mishandeld en zelfs vermoord werden. Na de inval van de Russen in de Krim hoorden we verhalen van mensen die de Russische gevangenschap hadden overleefd, maar die waren geslagen, gefolterd en verkracht. De Russen sloten hen op in kleine houten kisten of joegen elektriciteit door hun geslachtsdelen.

»In februari vorig jaar zijn Russische troepen Oekraïne binnengevallen en hebben de verhalen zich vermenigvuldigd. De oorlogsmisdaden gebeuren nu ook op grotere schaal: de Russen deporteren Oekraïners en bombarderen ziekenhuizen, flatgebouwen, kerken en scholen. Burgers zijn doelwitten geworden. Nergens kun je nog schuilen.»

HUMO Kunt u een cijfer plakken op het aantal oorlogsmisdaden?

MATVIICHUK «Sinds februari vorig jaar hebben we meer dan 49.000 oorlogsmisdaden geteld. Regionale medewerkers hebben die stuk voor stuk onderzocht. Wellicht is dat cijfer slechts het topje van de ijsberg.»

HUMO U praat ook zelf met slachtoffers.

MATVIICHUK «Ik teken de getuigenissen op van getraumatiseerde kinderen, misbruikte vrouwen, activisten die dagenlang gemarteld zijn... Op zoveel wreedheid was ik niet voorbereid. Sommige mensen vertellen me dat ze werden gedwongen om met hun eigen bloed spijtbetuigingen te schrijven, anderen over hoe één van hun ogen werd uitgelepeld. Pure horror, die verhalen spoken door mijn hoofd en branden me op. Na deze oorlog wil ik zoveel mogelijk vergeten.»

HUMO Uit onderzoek blijkt dat 63 procent van de Oekraïners minstens één naaste heeft verloren in deze oorlog. U ook?

MATVIICHUK «Ja. Soms zie ik dagenlang berichten op Facebook over vrienden of collega’s die gesneuveld zijn.»

HUMO Volgens u zaaien de Russen bewust terreur. Zouden ze niet beter goodwill creëren als ze de bezette gebieden graag in handen willen houden?

MATVIICHUK «Oorlogsmisdaden zijn een belangrijk onderdeel van hun strategie. Het Russische leger probeert het verzet in de kiem te smoren door de mensen te breken. En dat werkt: als je dag na dag het gevoel hebt dat je weerloos bent, bied je na een tijdje geen weerstand meer. Zo heeft Poetin het altijd en overal aangepakt. De Russen hebben Marioepol met de grond gelijkgemaakt, dat hebben ze tien jaar geleden óók gedaan in Syrië: daar moest Aleppo eraan geloven.»

HUMO Merkt u dat de bewoners van de bezette gebieden murw geterroriseerd zijn?

MATVIICHUK «Soms wel, maar veel mensen laten dat niet merken aan de Russen. Je mag nooit apathisch worden, anders hebben ze hun doel bereikt.»

HUMO Begrijpt u hoe een mens in staat is iemand anders te martelen en te verkrachten?

MATVIICHUK «Het geweld zit in de Russische legercultuur ingebakken. Zodra de militairen hun plunje aantrekken, worden ze andere mensen. Overal waar ze komen, plegen ze vreselijke misdaden, en er is nog nooit iemand voor gestraft. Daarnaast zijn de daders er na jarenlange indoctrinatie rotsvast van overtuigd dat de Oekraïners geen echte mensen zijn.»

HUMO Oekraïners denken net zo over de Russen: vorig jaar heeft een Oekraïense legerarts zijn team verplicht om gevangengenomen Russische soldaten te castreren. ‘Ik ben een humanist, maar dat zijn kakkerlakken, geen mensen,’ zei hij.

MATVIICHUK «Het grote verschil is dat dat soort oorlogsmisdaden geen deel van een Oekraïense strategie vormt, en dat we in die zeldzame gevallen kunnen ingrijpen. We starten dan een gerechtelijke procedure en de daders worden gestraft.

»Oorlog is een test voor je menselijkheid. Je kunt woedend zijn, zeker als je elke dag ziet welke gruwel de Russen aanrichten, maar je moet jezelf onder controle houden, anders word je zoals zij.»

'We proberen zo normaal mogelijk te leven, maar het leven is een loterij geworden: elk moment kan je laatste zijn.' (Foto: in december 2022 bij de aanvaarding van de Nobelprijs voor de Vrede.) Beeld AFP

GEDEPORTEERD

HUMO Eén van de stuitendste praktijken is de ontvoering van Oekraïense kinderen. Weet u hoeveel er verdwenen zijn?

MATVIICHUK «Russische topambtenaren hebben zelf verklaard dat ze minstens zevenhonderdduizend minderjarigen gedeporteerd hebben. Sommige kinderen hebben ze uit weeshuizen geplukt. Volgens de Russische wet kunnen ze een nieuwe naam krijgen, en zelfs een nieuwe geboortedatum en -plaats. Daardoor is het heel lastig om ze te lokaliseren, laat staan ze terug te halen.»

HUMO Kinderen worden ook gescheiden van hun ouders.

MATVIICHUK (knikt) «Als Oekraïners gearresteerd of vermoord worden, volgt vaak gedwongen adoptie. Dat is cynisch en wreed: die kinderen worden ontvoerd door de moordenaars van hun ouders.

»Ik sprak onlangs met Sofia, een meisje uit Marioepol. In de eerste weken van de invasie had ze zich samen met twee zusjes, haar broertje en haar moeder in een kelder verschanst. Toen hun flatgebouw werd gebombardeerd, was Sofia’s broertje op slag dood, en haar moeder lag zwaargewond onder het puin. ‘Ik probeerde haar te bevrijden met mijn blote handen, want ik had niets anders,’ vertelde Sofia me. ‘Ik was zo bang, maar ik moest mijn gezin redden. Ik maakte een opening zodat mijn moeder kon ademen en ging toen hulp zoeken.’ Tevergeefs, de vrouw stierf enkele uren later.

»Sofia en haar zusjes werden gedeporteerd naar de bezette stad Donetsk, waar ze aan een Russisch adoptiegezin overhandigd zouden worden. Sofia’s oudste zus hoorde dat en is halsoverkop naar Donetsk afgereisd. Dat was heel dapper van haar, want een 19-jarig meisje riskeert ontvoerd of verkracht te worden. Maar ze is erin geslaagd haar zusjes te vinden en mee te nemen. Net op tijd, want het adoptiegezin was al op komst. Dat die oudere zus haar familie teruggevonden heeft, gebeurt maar zelden. Ontelbaar veel Oekraïners zijn nog op zoek naar minderjarige familieleden, soms tot diep in Rusland, zonder succes.»

HUMO Critici zeggen dat veel kinderen door hun ouders naar Rusland gestuurd zijn, waar ze gewoon naar school gaan.

MATVIICHUK «Ik kan die ouders begrijpen, want ze willen dat hun kind veilig is. De afspraak met Rusland was dat de kinderen zouden terugkeren als de kust weer veilig is, maar dat gebeurt niet. Die kinderen weten niet dat hun ouders wanhopig op zoek zijn naar hen.»

LUCHTALARM

HUMO Hoe gaat het nu in Kiev?

MATVIICHUK «We proberen zo normaal mogelijk te leven. Mensen kunnen nog lachen op straat, kinderen spelen buiten, mensen pendelen naar hun job en gaan ’s avonds op café of naar het theater. Maar overal zie je sporen van de oorlog: ruïnes, gehandicapte militairen, rouwende nabestaanden. En er is die voortdurende onzekerheid: de Russen vuren willekeurig raketten af op flatgebouwen. Het leven is een loterij geworden, elk moment kan je laatste zijn.»

HUMO Hoor ik daar geen luchtalarm afgaan?

MATVIICHUK «Ja, waarom?»

HUMO We kunnen straks verder videobellen, waarom gaat u niet schuilen?

MATVIICHUK «Dan zou ik elke nacht naar de schuilkelders moeten en krijg ik overdag niets meer gedaan. In mei hebben de Russen ons 21 nachten gebombardeerd. Na een tijdje leer je leven met die sirenes en de onzekerheid. Ik wil niet leven op het ritme van de bombardementen, want dan geef ik toe aan de intimidatie van de Russen.

»Ik lig wel vaak wakker, maar we maken er grapjes over: ‘Ik heb eindelijk nog eens acht uur geslapen. Ik heb er drie nachten voor nodig gehad, maar toch!’»

HUMO Toen de Russen Oekraïne binnenvielen, sloegen miljoenen landgenoten op de vlucht. U niet, maar als mensenrechtenactiviste bent u nochtans een doelwit.

MATVIICHUK «Absoluut, maar het was geen rationele beslissing, ik voelde dat ik moest blijven. Dit is míjn land, ik hou van mijn landgenoten. Ik wilde al dat moois niet aan de Russen laten. Mijn manier om te strijden is door met slachtoffers van oorlogsmisdaden te praten. Ik móét hier zijn.»

HUMO Bent u nooit bang?

MATVIICHUK «Nee, eigenlijk niet. Ik was en ik ben vooral kwáád. De Russen beslissen in onze plaats dat we geen eigen identiteit en geen democratie verdienen. Hoe dúrven ze?

»Vóór de oorlog lag ik wakker over honderd-en-één onbenullige zaken. Toen Rusland Oekraïne binnenviel, besefte ik dat het belangrijkste is dat je vrij en veilig kunt leven. En ik ben niet de enige die er zo over denkt. Honderdduizenden Oekraïners doen nu buitengewone dingen. Ze riskeren hun leven om wildvreemden te redden. De echtgenoot van een goede vriendin van mij, bijvoorbeeld, nam het voortouw bij de evacuatie van burgers uit omsingelde gebieden. Hij heeft het niet overleefd.

»Mensen verlaten schuilkelders om slachtoffers onder het puin te zoeken, of ze smokkelen eten en medicatie naar omsingelde gebieden. Duizenden gezinnen vangen mensen op die dakloos geworden zijn. Rusland probeerde de voorbije winter zoveel mogelijk infrastructuur te vernietigen, en als reactie nodigden mensen hun buren uit om op hun gasfornuis te koken.

»Al die verhalen hebben me diep geraakt. Het lijkt raar, maar de oorlog brengt het beste in mensen naar boven. Rusland mag dan een kernmacht zijn, wij hebben een ander wapen: menselijke waardigheid. Vrijwilligerswerk is onze nationale religie geworden. Dat heeft Poetin enorm onderschat. Hij ging ervan uit dat we snel zouden breken, maar de moed en de solidariteit van miljoenen mensen heeft Oekraïne tot nu toe overeind gehouden.»

‘Meer wapens leveren is de beste manier om nog meer menselijk leed te voorkomen. Zo bescherm je ook de rest van de wereld.’ Beeld AFP

TERUG NAAR DE TSAREN

HUMO U noemt de oorlog in Oekraïne een genocide.

MATVIICHUK «Zeker. Volgens Poetin en zijn topfunctionarissen hebben de Oekraïners geen bestaansrecht. We moeten Russen worden of sterven. In de bezette gebieden vernietigen ze daarom onze taal, onze cultuur en onze geschiedenis. Wie zich verzet, vermoorden ze. Kinderen deporteren ze, zodat die heropgevoed kunnen worden: ze leren dat Rusland hun moederland is en ze mogen geen Oekraïens meer spreken. Noem het zoals je wilt, maar het ís een genocide.»

HUMO Heeft het Westen zich verkeken op Vladimir Poetin?

MATVIICHUK «Ja. Hij heeft zijn bedoelingen nochtans nooit verborgen. Hij noemt de instorting van de Sovjet-Unie de grootste catastrofe van de 20ste eeuw. Meteen nadat hij in 1999 aan de macht was gekomen, begon hij een oorlog tegen de zelfstandig geworden republiek Tsjetsjenië. Hij verbood de Tsjetsjenen hun eigen taal te spreken, vernietigde hun cultuur en dropte er een vertrouweling, de dictator Ramzan Kadirov.

»Niets wees er toen op dat Poetin zou stoppen. Hij wil het grote Russische rijk van de tsaren herstellen en zet daarvoor alle mogelijke middelen in. Hij gelooft niet in mensenrechten of democratie, alleen in macht.»

HUMO Politici zoals de Duitse bondskanselier Angela Merkel dachten dat ze hem onder controle konden houden door economisch met hem samen te werken.

MATVIICHUK «Voor de beschaafde wereld was het business as usual. Je kunt het de Russen nauwelijks kwalijk nemen dat ze dachten dat ze konden doen wat ze willen. Poetin smoorde in eigen land alle kritische stemmen en zijn leger pleegde oorlogsmisdaden in Tsjetsjenië, Moldavië, Georgië, Syrië, Mali en Libië.»

HUMO Kort na de annexatie van de Krim in 2014 sprak u met Joe Biden, die toen vicepresident van de VS was. U vroeg hem om meer militaire hulp. ‘Als hij toen had geluisterd, was Rusland Oekraïne niet binnengevallen,’ zei u in de Amerikaanse pers. Bent u kwaad?

MATVIICHUK (wuift weg) «Nee. Ik begrijp dat politici onder druk beslissingen nemen die vooral op korte termijn lonen, dat is ook menselijk. Nu moeten we vooral allianties smeden. Het belangrijkste is dat westerse staatsleiders nu wel wapens leveren.»

HUMO Hoe rijmt u dat met de Nobelprijs voor de Vrede?

MATVIICHUK «Ik wou dat het niet nodig was, maar het is de beste manier om nog meer menselijk leed te voorkomen. Moskou denkt nog altijd dat het zomaar andere landen kan binnenvallen en koloniseren. Door Oekraïne te steunen bescherm je ook de rest van de wereld.»

HUMO Hoe bedoelt u?

MATVIICHUK «Dit is een oorlog tussen het autoritarisme en de democratie. Als Rusland straks verregaande toegevingen in de wacht sleept, weten andere schurkenstaten dat ze kunnen doen wat ze willen. Als ze kernwapens hebben en geweld durven te gebruiken, kunnen ze internationaal erkende grenzen hertekenen. En landen die in het defensief gedrongen worden, zullen óók kernwapens willen, omdat dat hun enige garantie op veiligheid is. Daarom is dit een oorlog van iedereen. De uitkomst van dit conflict zal de toekomst van de wereldpolitiek bepalen.

»Veel mensen denken net zo. Toen de beelden van de slachtpartijen in Boetsja de wereld rondgingen, kwamen er plots massaal wapens onze richting uit. Het was alsof mensen ineens beseften dat deze gruwel iederéén kan overkomen.»

HUMO U wilt de oorlog tegen Rusland ook in de rechtszaal winnen.

MATVIICHUK «Ja, want waarom blijven de Russen zoveel oorlogsmisdaden begaan? Omdat ze nog nooit gestraft zijn. Er zal nooit vrede zijn zonder gerechtigheid voor de slachtoffers. President Poetin, de hoogste vertegenwoordiger van de Russische staat, moet ter verantwoording geroepen worden.»

HUMO U wilt hem voor de rechter slepen?

MATVIICHUK «Ja. Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft in maart al een arrestatiebevel uitgevaardigd wegens de deportaties van Oekraïense kinderen naar Rusland. Laten we hopen dat het daar niet bij blijft. We hebben een speciaal tribunaal nodig voor álle moorden, verkrachtingen en martelingen. Daarom leggen we alle Russische oorlogsmisdaden vast: wij willen dat de daders echt berecht worden. We overspoelen de Oekraïense justitie met onze aangiftes, dus er zal internationale hulp nodig zijn om iedereen te straffen.»

HUMO Hoe realistisch is dat? U hebt al bijna vijftigduizend misdaden geregistreerd.

MATVIICHUK «De Raad van Europa (dat ook het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft opgesteld, red.) kan zoiets aan.»

HUMO Zoiets is nooit eerder gebeurd.

MATVIICHUK «De eerste internationale tribunalen werden pas na het einde van WO II opgericht. Wij kunnen net zo goed met iets nieuws komen. Als de Oekraïense justitie financiële en logistieke steun krijgt, en bijstand van buitenlandse rechters, aanklagers en rechercheurs, moet het lukken.»

HUMO Het internationale rechtssysteem heeft deze oorlog alvast niet kunnen tegenhouden.

MATVIICHUK «Dat is mijn grote teleurstelling. Rusland is één van de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad (naast de VS, China, Frankrijk en het VK, red.) en heeft te veel macht: het kan elke beslissing blokkeren met zijn vetorecht. Dat het een andere staat zomaar kan binnenvallen, bewijst het failliet van die raad. We hebben een systeem nodig dat iedereen beschermt, niet alleen de naties die toevallig in de gunst staan van landen met een groot leger of kernwapens.»

HUMO U vindt ook dat Oekraïne lid van de NAVO moet worden. Volgens critici zal de oorlog dan escaleren.

MATVIICHUK «Nee. Autoritaire leiders zijn heel voorspelbaar: ze vallen nooit sterke tegenstanders aan. Als Oekraïne lid van de NAVO wordt, zal Poetin juist geneigd zijn om in te binden. Meer nog, zolang we dat niet zijn, zal hij blijven vechten. De tijd tikt in zijn voordeel, er moet dus iets veranderen.»