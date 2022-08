Olivia Newton-John zal altijd als Sandy in de harten van babyboomers voortleven

Eigenlijk vond Olivia Newton-John, die op 73-jarige leeftijd is overleden, zich veel te oud voor de rol die haar wereldberoemd zou maken. Als Sandy in de hitmusical ‘Grease’ moest zij een Amerikaanse tiener spelen. Maar de Australische actrice van Engelse origine was toen al 28 jaar oud.

‘Het was John Travolta, mijn tegenspeler, die mij uiteindelijk overhaalde om toch een screentest te doen’, schrijft Olivia Newton-John in haar memoires. ‘Hij kwam speciaal naar mijn huis om met mij te praten. Uiteindelijk wist hij mij te overtuigen. Hij zag de potentie in van deze film, ook omdat hij al in de theaters met ‘Grease’ had opgetreden.’

De rest is filmgeschiedenis. ‘Grease’ werd een enorme bioscoophit en leverde onvergetelijke hits op als ‘Hopelessly devoted to you’, ‘Summer nights’, ‘You’re the one that I want’ en ‘Greased lightning’. De wisselwerking tussen de actrice en Travolta, die ook de tienerjaren was ontgroeid, werkte aanstekelijk voor een miljoenenpubliek.

STOERE NOZEM

Terugblikkend op het succes van Grease constateerde Newton-John dat de energie die de film uitstraalde de voornaamste verklaring was. ‘De dans en de muziek vulden elkaar perfect aan. Bovendien waren John en ik een stereotiepe in de film. Hij was de stoere nozem en ik het dartele meisje. Daarin konden - of wilden - veel kijkers zich herkennen.’

De weg naar de roem begon voor Olivia, blond met blauwe ogen, toen zij in Australië een talentenjacht won. Zij was toen 15 en keerde na een afwezigheid van tien jaar terug naar Engeland waar zij in 1948 in Cambridge was geboren. Haar grootvader was een Duitse wetenschapper die de Nobelprijs had gewonnen. Haar vader, Brinley Newton-John, werkte voor de Britse geheime dienst MI6, die onder meer betrokken was bij de arrestatie van de nazi Rudolph Hess.

Olivia Newton-John in 2018. Beeld EPA

Newton-John trad als tiener op in het Engelse pubcircuit, waar zij werd ontdekt door producer Don Krishner, die onder meer de popgroep The Monkees onder zijn hoede had. Als soloartiest had zij haar eerste hit met een Bob Dylan-nummer, If not for you, dat het begin werd van een lange reeks hitnoteringen.

PHYSICAL

Haar grootste successen boekte zij met ‘Physical’, waarvan meer dan twee miljoenen exemplaren werden verkocht. Maar ook met nummers als ‘Xanadu’, ‘Magic’ en ‘I honestly love you’ scoorde Newton-John aan de lopende band. Maar toch zijn de liedjes uit Grease haar grootste hits.

Veel steun kreeg de Australische toen zij heel openhartig sprak en schreef over haar strijd tegen borstkanker. In 1992 kreeg zij de eerste diagnose, daarna keerde de ziekte terug in 2013 en 2018. Ze werd ervoor in Melbourne behandeld in het ziekenhuis dat ook haar naam droeg. Newton-John kon de pijn verdragen door onder meer medicinale cannabis te gebruiken die door haar echtgenoot werd verbouwd.

De laatste jaren verscheen ze zelden in het openbaar. Tijdens een speciale voorstelling van veertig jaar Grease tijdens het Filmfestival van Cannes in 2018 was ze alleen via een videoboodschap present. De warme woorden die Newton-John onder meer richtte aan het adres van John Travolta leverde van de aanwezige fans een staande ovatie op. Ze zal voor altijd als Sandy in de harten van vele babyboomers voortleven.

Newton John overleed gisteren vredig op haar ranch in Zuid-Californië, omringd door familie en vrienden.

