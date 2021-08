Onder leiding van zoon van ‘Leeuw van Panjshir’ houdt één Afghaanse provincie stand tegen taliban

Niet heel Afghanistan staat onder controle van de taliban. De bergachtige regio Panjshir ten noordoosten van Kaboel houdt vooralsnog als enige provincie stand.

Panjshir is een bolwerk van de Tadzjieken, de grootste minderheid van Afghanistan. Tijdens het vorige talibanbewind, tussen 1996 en 2001, werden de Tadzjiekse Afghanen vervolgd door de taliban die hoofdzakelijk tot de Pashtung of Pathanen behoren. Het verzet wordt nu geleid door Ahmad Massoud, de zoon van Ahmed Shah Massoud die beroemd werd in de strijd tegen de Sovjetinvasie van Afghanistan. Samen met de voormalige Afghaanse vicepresident Amrullah Saleh wil Ahmed Massoud besprekingen beginnen met de taliban voor een ‘representatieve regering’ in Afghanistan.

Dat de taliban niet het hele grondgebied van Afghanistan beheersen, werd woensdag ter sprake gebracht door Sergei Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken tijdens een persconferentie in Moskou. ‘Er komt informatie binnen over de situatie in de Panjshir-vallei, waar de verzetsgroepen van vicepresident Saleh en Ahmad Massoud zijn geconcentreerd,’ zei Lavrov. De voormalige Afghaanse vicepresident Amrullah Saleh wil zich niet onderwerpen aan de taliban. Hij heeft zich met een onbekend aantal elitetroepen verschanst in de ‘onneembare’ Panjshir-vallei. Deze bijna mythische en zeer moeilijk toegankelijke vallei is nooit in handen gevallen van de taliban tijdens de burgeroorlog van de jaren 90. Een decennium eerder konden ook de Sovjets de vallei niet veroveren. Menig Russische tank werd daar uitgeschakeld door de verdedigers die door de Amerikanen waren bewapend.

Tegenstanders van de Taliban poseren met Afghaanse vlaggen en Amerikaanse Humvee’s in Panjshir. Beeld AFP

De vader van Ahmad Massoud, Ahmad Shah Massoud, bijgenaamd de Leeuw van Panjshir, was een held van het anti-Sovjet-verzet en vervolgens van de strijd tegen de taliban. Twee dagen voor de aanslagen van 11 september 2001 werd hij bij een aanval gedood door een zelfmoordcommando, mogelijk gestuurd door de terreurorganisatie Al-Qaeda of door de taliban. In een opiniestuk in The Washington Post zegt Ahmed Massoud dat Amerika nog steeds het ‘arsenaal van de democratie kan zijn’ en dat hij ‘in Panjshir in zijn vaders voetsporen wil treden, maar dat hij wapens, munitie en bevoorrading nodig heeft.’

Vliegtuigen

Rusland is bereid vliegtuigen te leveren om Afghanen te evacueren uit hun land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou komt met dat aanbod terwijl westerse landen proberen hun landgenoten uit de hoofdstad te halen nu de taliban er de scepter zwaaien. Rusland heeft zijn ambassade in Kaboel niet ontruimd en heeft zelf geen evacuaties gepland. De Russen willen ook Afghanen vervoeren naar landen die hen willen ontvangen en huisvesten, aldus een woordvoerster van het departement.

Bij een protest op de onafhankelijkheidsdag van Afghanistan in de noordoostelijke provinciehoofdstad Asadabad zijn donderdag doden gevallen nadat talibanstrijders het vuur hadden geopend. Het is niet duidelijk of er mensen zijn geraakt of dat er doden vielen als gevolg van de paniek en het gedrang. De betogers voerden de nationale vlag mee in de stad die ongeveer 100 kilometer ten oosten van de hoofdstad Kaboel ligt.

Iets zuidelijker in dezelfde streek zijn bij een brug over de rivier de Kunar ook doden gemeld als gevolg van het schieten van talibanstrijders op demonstranten. Het zou daar om zeker drie doden gaan. Er zijn al twaalf mensen om het leven gekomen in de chaos op en rond de internationale luchthaven van Kaboel. Sommigen zijn doodgeschoten en er zijn mensen die in het gedrang bekneld raakten. De nieuwe machthebbers in Afghanistan, de taliban, hebben dit bekendgemaakt. Ze dringen erop aan dat iedereen die geen reisdocumenten heeft om te vertrekken, niet naar de luchthaven gaat.

