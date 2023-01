Ongemakkelijk: Gilles De Bilde herkent Gouden Schoen-kanshebster niet en richt vragen dan maar aan haar tafelgenote

‘Je lacht ermee,’ sprak Gilles De Bilde gisteren op het ‘Gala van de Gouden Schoen’ tegen Sari Kees. Ja, lachen deed ze, maar zé was niet Sari Kees. De Bilde richtte zijn dertig seconden durende vraag zonder blozen aan haar tafelgenote, terwijl de OHL-verdediger verbaasd toekeek. Wiens chihuahua houdt De Bilde gegijzeld in ruil voor dat VTM-contract?

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Gilles De Bilde herkent zijn interviewee niet. Waar? Het ‘Gala van de Gouden Schoen’ op VTM Waarom is het opvallend? De Bilde moest drie gezichten herkennen voor zijn interviews, maar toonde met zijn fout gerichte vragen hoe belangrijk hij het vrouwenvoetbal vindt.

Wanneer De Bilde één van de drie kanshebbers voor de gouden schoen voor vrouwen niet kent en dus maar de vraag stelt aan de persoon naast haar... #goudenschoen #kees #debilde pic.twitter.com/hqdmfBnbZT — Sander Dejonghe (@sanderdejonghe) 25 januari 2023

Het vrouwenvoetbal is in opmars, lees je weleens in de gespecialiseerde sportpers, maar er is één persoon die zich daar heldhaftig tegen verzet: Gilles De Bilde! Zijn vragen mikt hij minder nauwkeurig dan zijn elleboogjes. In dertig seconden, die de kids ongetwijfeld als ‘cringe’ zouden omschrijven, toonde De Bilde exáct wat hij van de vrouwencompetitie denkt: zelfs niet belangrijk genoeg om dríe namen en gezichten uit zijn bolle kop te leren.

Sinds 2016 wordt naast de mannelijke Gouden Schoen ook de beste speelster van het jaar verkozen, nota bene nadat de Gouden Pump voor WAG’s, een prijs voor de beste vrouw ván, al jaren werd uitgereikt. Maar dat terzijde. Sari Kees, 21-jarige verdediger bij OH Leuven en dé revelatie bij de Red Flames, was dit jaar logischerwijs één van de drie kanshebbers voor de grote prijs. Maar niet volgens Gilles De Bilde. Neergezeten aan haar tafel - oef, die had hij toch al juist - stelde hij zijn vragen vrolijk in de foute richting, terwijl de cameraman tevergeefs bleef inzoomen op een zichtbaar verbaasde Kees. Wij snapten het ook niet.

Voor De Bilde kon elk vrouwelijk specimen het podium betreden om de prijs in ontvangst te nemen en het was voor hem welletjes geweest. Snel terug over naar de mannen! Die herkent hij mééstal wel.

Beeld VTM

Uiteindelijk trok Kees’ ploeggenote Nicky Evrard aan het langste eind en won ze de Gouden Schoen met grote voorsprong op drievoudig winnaar Tessa Wullaert. Die laatste was niet aanwezig en reageerde op sociale media met niets meer dan een clown-emoji, moeilijk fout te interpreteren. Oh ja, ondertussen eerde Sporza ook nog minutenlang winnaar ‘Nick Evrard’ op hun site. Geen grootse avond voor het vrouwenvoetbal helaas, maar the only way is up. En eerlijk: zelfs dit jaar was de vrouwencompetitie de enige reden om ook maar enkele minuten van dit pompeuze gala uit te zitten.

Dan is er enkel nog een welgemeende proficiat op zijn plaats voor alle genomineerden en vooral een nog welgemeendere kust mien kloten aan Gilles De Bilde, die wij vanaf nu trouwens consequent aanspreken met Tom Soetaers. Of met ploert, dat mag ook.