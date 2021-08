OnlyFans bant expliciete naaktbeelden, modellen in zak en as: ‘Toen ik het nieuws hoorde, kreeg ik een paniekaanval’

Gisteren maakte het onlineplatform OnlyFans bekend dat het vanaf oktober expliciete naaktbeelden zal verbieden. Opvallend, want net die content maakte het platform wereldberoemd. De kritiek op de beslissing zwelt aan, en OnlyFans-makers maken zich zorgen over hun inkomen.

Kort samengevat is OnlyFans een pikante versie van Instagram. Gebruikers bieden er tegen betaling ‘exclusieve content’ aan, wat in de praktijk neerkomt op naaktbeelden en expliciet pornografisch materiaal. Het concept sloeg aan: OnlyFans werd bekend over heel de wereld en erotische modellen hadden van de ene op de andere dag een mooi inkomen. Er werd ook met lof gezwaaid: OnlyFans zou veel ethischer zijn dan de gemiddelde pornosite, omdat de gebruikers zelf uploaden wat ze willen en er rechtstreeks voor betaald worden.

De beslissing om expliciete content vanaf oktober te verbieden kwam dan ook als een donderslag bij heldere hemel. Het lijkt in de eerste plaats om een imago-operatie te gaan. OnlyFans liet namelijk weten dat de beslissing ingegeven is door hun banking partners. Het zou concreet gaan over Mastercard en Visa, die niet geassocieerd willen worden met pornografische content.

*sigh* You can’t abandon the audience that got you to where you are in the first place. Happened to MySpace, Tumblr, and now OnlyFans. Respect sex workers — Delaun A (@Duhlawnmower) 19 augustus 2021

Op sociale media wordt er veel kritiek op de beslissing geuit. ‘OnlyFans laat de sekswerkers vallen die van het platform een succes hebben gemaakt’, luidt het. Gisteren liet ook het ondertussen steenrijke Vlaamse OnlyFans-model Nanoe Vaesen haar onvrede blijken op HLN.be. Ook kleinere content creators hebben het moeilijk met het nieuws: vaak gaat het om jonge personen die op OnlyFans bijklussen om hun studies te kunnen betalen of een spaarcentje te verdienen. Humo sprak met de Vlaamse Elisabeth (24), die sinds een paar maanden content op OnlyFans aanbiedt onder de naam lichtoranje.

ELISABETH «Ik had een kleine paniekaanval toen ik het nieuws hoorde. Ik heb op dit moment geen job, en was net van plan om mijn OnlyFans-profiel uit te bouwen en er mijn hoofdinkomen van te maken. Nu voelt het alsof het al voorbij is terwijl ik nog niet eens voor écht was begonnen.»

HUMO Staat er content op jouw profiel dat vanaf oktober wellicht verboden zal worden?

ELISABETH «Er staan wel wat expliciete foto’s en video’s op, ja. Als dat binnenkort niet meer mag, heb ik een probleem.

»Het gebeurt ook wel dat ik expliciete beelden naar volgers stuur via een privébericht. Ik weet niet of OnlyFans ook dat zal kunnen opvolgen en verbieden. Er is nog veel onduidelijk.»

HUMO Als expliciete content verboden wordt, zal je wellicht fans verliezen.

ELISABETH «Klopt. Die beelden zijn de enige reden waarom mensen mij volgen. En als mijn volgers wegvallen, valt ook mijn inkomen weg.»

HUMO Hoeveel verdien je momenteel met OnlyFans?

ELISABETH «In de voorbije twee maanden ongeveer tweeduizend euro. Genoeg om mijn huur te betalen en eten te kunnen kopen. Ik ben momenteel aan het verhuizen, ik ga voor het eerst alleen wonen. Mijn plan was om me in mijn nieuwe woonst volledig te gaan focussen op het uitbouwen van mijn OnlyFans-carrière.»

HUMO Je hebt momentel 45 volgers. Hoe leveren die 1000 euro per maand op?

ELISABETH «Het kost 6,99 dollar om mij te volgen. Mijn volgers kunnen me contacteren en vragen om custom content: beeldmateriaal dat ik speciaal voor hen maak. Afhankelijk van de inhoud en de lengte van de video plak ik er een prijs op.

»Het valt me op dat de meest vrijgevige volgers de mensen zijn die ik persoonlijk ken. Mensen van mijn middelbare school. Mensen die mij ooit leuk vonden maar die ik niet leuk vond (lacht).»

HUMO Waarom ben je enkele maanden geleden begonnen met OnlyFans?

ELISABETH «Een vriendin van mij deed het al een tijdje, en ik zag hoeveel geld zij ermee verdiende. Ik dacht: waarom niet. Ik ben single en trots op mijn lichaam, zeker als trans vrouw. Natuurlijk speelde geld ook een rol, want mijn geslachtsoperatie had veel gekost.»

HUMO Denk je eraan om over te stappen naar een ander platform?

ELISABETH «Ik denk er alvast aan om in mijn Instagram-bio content aan te bieden. Andere opties moet ik nog bekijken.»

HUMO Blijf je nog ijverig verderwerken tot die eerste oktober?

ELISABETH «Zeker en vast! (lacht)»

HUMO Succes!