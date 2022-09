‘‘Ontspan je, ontspan je,’ zei hij steeds. Ineens voelde ik zijn erectie tegen mijn arm.’ 12 verhalen uit de nieuwe Humo die u niet mag missen

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

Studeren wordt onbetaalbaar: ‘Als mijn vrienden op café gaan, verzin ik een smoes. Ik kan die paar glazen gewoon niet betalen’

Deze week start het nieuwe academiejaar, maar in de schaduw van het feestgewoel moeten steeds meer studenten elke euro omdraaien. De sociale diensten van universiteiten krijgen tot 50 procent meer hulpbehoevende studenten over de vloer dan vorig jaar, onder wie plots ook telgen van middenklassegezinnen. Humo bezocht Vlaanderens vochtigste studentenkoten en berekende de ware kost van studeren anno 2022.

Adil en Bilall: ‘Plots zag ik jongens met wie ik ben opgegroeid opduiken in jihadistische IS-filmpjes’

‘Ik heb gehuild toen ‘Batgirl’ is afgevoerd, maar nu heb ik er vrede mee. God heeft een plan, en die film maakte er blijkbaar geen deel van uit.’ Na de moord op ‘Batgirl’: de wonderbaarlijke verrijzenis van Adil El Arbi en Bilall Fallah. Volgende week komt hun nieuwe film ‘Rebel’ in de zalen.

Vakbondsvoorzitters Marc Leemans en Miranda Ulens: ‘De premier zegt dat hij de mensen niet wil laten kiezen tussen eten of zich verwarmen, maar dat is nu al de realiteit’

De driftig galopperende energie-, brandstof- en voedselprijzen drijven een deel van de bevolking tot wanhoop. En dus roeren de vakbonden zich: op woensdag 9 november komt er een nationale staking, tenzij de politiek nog magische oplossingen uit de hoed tovert. Vakbondsvoorzitters Miranda Ulens (53) en Marc Leemans (61) reiken die hier alvast graag aan. ‘Mensen kunnen pijn lijden als ze zien dat anderen in dezelfde mate afzien.’

Beeld Koen Bauters

Thomas Huyghe: ‘Wie twijfelt om aan kinderen te beginnen: gewoon niet doen’

Ondanks een energetisch dipje door het prille vaderschap ziet Thomas Huyghe (31) er vrij tevreden uit. Of dat te maken heeft met een geslaagde passage in ‘De allerslimste mens’, kunt u vanaf woensdag zelf ontdekken. Maar eerst: zijn 7 Hoofdzonden! ‘Mijn vriendin en ik beseffen ook dat het saai is om voor de rest van je leven bij één iemand te blijven. Soms kun je eens zin hebben in iemand anders.’

Frank Raes: ‘Ik heb thuis steken laten vallen. Journalist ben je nu eenmaal 24 uur op 24’

‘Ik kan de beeldvorming niet aanvaarden dat bij de VRT alleen luieriken, geldwolven en seksisten werken.’ Frank Raes werkt niet meer bij de VRT en spreekt vrijuit, onder andere over de driedelige documentaire ‘Heizel 1985'.

3M dreigt failliet te gaan: ‘Dan betaalt de belastingbetaler voor de PFOS-vervuiling’

Chemiebedrijf 3M dat in Vlaanderen verantwoordelijk is voor de grootschalige PFOS-vervuiling, kreunt onder een nooit geziene batterij schadeclaims. De vrees groeit dat de multinational binnen enkele jaren failliet zal gaan. Dat is slecht nieuws voor de inwoners van Zwijndrecht, omdat de deal tussen Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) en 3M in het water kan vallen.

Beeld Het Spectrum

Spice Girl Mel C: ‘‘Ontspan je, ontspan je,’ zei hij steeds. Ik verstijfde. Ineens voelde ik zijn erectie tegen mijn arm’

‘Ik hoop dat ik geen geheim verklap, maar ‘zig-a-zig-ah’ in ‘Wannabe’ betekent gewoon ‘seks’.’ Spice Girl Mel C (48) tells us what she wants, what she really really wants in een exclusieve voorpublicatie van haar biografie.

Arnon Grunberg in Oekraïne: ‘De nazi’s waren eigenlijk beschaafd, de Russen zijn echte beesten’

Arnon Grunberg is bepaald geen schrijver van de ivoren toren. Zelfs de oorlog in Oekraïne ziet hij liever met eigen ogen dan vanop veilige afstand. Dus reist hij het conflict tegemoet, om te praten met de inwoners van een land dat door de geschiedenis niet gespaard is. ‘De oorlog heeft mij Oekraïens gemaakt. Als je wordt aangevallen, wordt identiteit opeens iets van belang.’

Vlamingen die het nieuws mijden: ‘Ik heb geen flauw idee of de oorlog in Oekraïne nog bezig is, dat biedt me enorm veel rust’

Een groeiende groep Vlamingen mijdt het nieuws: maar liefst 64 procent kiest er geregeld voor om de actualiteit straal te negeren. Dat aandeel is sterk gestegen sinds het coronavirus ons elke dag met deprimerende cijfers om de oren sloeg. Maken de onzekere tijden ons binnenkort ook onwetend? Of worden we net gelukkiger door af en toe in een boog om Wim De Vilder heen te lopen? Humo vroeg het aan media-experts en nieuwsmijders.

Beeld © VRT - NyklyN

‘Chantal’-acteur Dries Heyneman: ‘Ik ben zot van vrouwen met een grote mond. Ik word graag overrompeld’

Elke zondagavond schiet de ‘Sheriff’ raak in kijkcijferkanon ‘Chantal’, en ook in Humo mist acteur Dries Heyneman (42) geen enkel doelwit: ‘‘We mogen niks meer!’, hoor je mannen vaak zeggen. Grappig vind ik dat: dat je nu geen vrouw meer mag slaan, is voor mij geen verlies.’

Ivana Noa, Wannes Lacroix en Bram Spooren, ‘Thuis’-acteurs: ‘De tieners van nu zijn zo zelfbewust! Ze gaan feesten met een fles wodka en gooien de beelden op tiktok’

De decibelmeter heeft een hele klus aan Ivana Noa (19), Wannes Lacroix (20) en Bram Spooren (21): in de prettige chaos waarin ze praten, lachen en juichen, tekent zich de achterbank van een schoolbus af. Al een jaar vormen ze de jonge driehoek in ‘Thuis’: Noa speelt Silke, Lacroix speelt haar broer Niels, en Spooren speelt haar lief Ilias. ‘Een verhaallijn in ‘Thuis’ komt er niet omdat iemand opwerpt: ‘Misschien eens iets over homo’s?’ Nee, ze komt er omdat ze nódig is.’

Yuval Noah Harari: ‘Poetin wil het verhaaltje uit zijn kindertijd naspelen: hij tegen de nazi’s’

In zijn bestseller ‘Sapiens’ wist historicus Yuval Noah Harari (46) de geschiedenis van de mens bevattelijk uit te leggen aan miljoenen volwassenen. Nu mikt hij hoger, of lager, en wil hij hetzelfde doen voor kinderen in ‘Het mysterie van de mens’. Want pas als die ons verleden leren doorgronden, zo meent Harari, kunnen ze straks de toekomst vormgeven. ‘Kinderen hebben het talent om vragen te stellen die niet meer bij volwassenen opkomen.’