Onze journalist blikt terug op het ophefmakende artikel over Anderlecht: ‘Onderschat de greep van Wouter Vandenhaute op de media niet’

Precies een week geleden publiceerde Humo een ophefmakend stuk over de malaise bij Anderlecht. Jan Hauspie, auteur van het artikel, blikt terug op de heisa.

HUMO Had je de opschudding verwacht?

JAN HAUSPIE «Ja, al was het maar omdat er tijdens de productie van het artikel al een ingebrekestelling van advocaat Walter Van Steenbrugge in mijn mailbox was gevallen. Dan weet je dat je op gevoelige materie zit. Dat Vandenhaute mij per se nog wilde zien, nadat hij eerst een week lang mijn verzoek om een interview had genegeerd, wees ook al in die richting. Maar goed, meer dan de klassieke pogingen tot intimidatie zijn dat niet. Dat het verhaal vervolgens zo breed opgepikt zou worden, had ik niet verwacht. Volgens mij wijst het er vooral op dat velen niet wisten hoe erg de situatie is bij Anderlecht. Of het wel wisten, maar er niet over durfden te schrijven of spreken. Onderschat in dat opzicht toch vooral Vandenhautes greep op de media niet.»

HUMO Over welke reactie was je het meest verbaasd?

HAUSPIE «Die op de verloning van Vandenhaute. Er werd vooral gefocust op de hoogte van het bedrag. Experts werden erbij gehaald om zich erover uit te spreken of die 500.000 euro per jaar nu marktconform is of niet. Maar eigenlijk gaat het daar niet over , wel over de vraag die men zich nu op Anderlecht stelt: of een voorzitter die niet langer uitvoerend is, wel betaald moet worden. Zeker in een club die er financieel niet florissant voor staat, mede door het soms impulsieve beleid van haar voorzitter, ligt dat gevoelig. Hier en daar was er ook iemand die het artikel ‘ongenuanceerd’ of ‘onevenwichtig’ noemde, of zich stoorde aan de anonimiteit van de opgevoerde bronnen. Maar dat zijn de klassieke bezwaren van mensen zonder inhoudelijk verweer.»

HUMO Vrienden en bekenden van Vandenhaute werd gevraagd of ze hem herkenden in het portret. Nog iets geleerd uit die stukken?

HAUSPIE «Dat het echt wel een patroon is, en niet alleen op Anderlecht: te veel mensen die dachten een vriend te hebben aan Vandenhaute, hebben op zeker ogenblik moeten vaststellen dat die vriendschap ondergeschikt is als ze zijn ambities in de weg staat of hij zijn vel moet redden. Ook opvallend is dat die vrienden en bekenden in hun verdediging van Vandenhaute altijd teruggrijpen naar de hoogdagen van Woestijnvis en de VRT. Terwijl dat ondertussen toch al bijna een kwarteeuw achter ons ligt. Zo succesvol als toen is Vandenhaute nadien met Bonanza, Humo, de tv-zenders Vier en Vijf, en nu Anderlecht niet meer geweest.»

HUMO Heb je intussen weet van onzorgvuldigheden in je stuk? Zo meldt Mark Uytterhoeven dat Vandenhaute geen 500.000 euro maar 420.000 euro per jaar factureert.

HAUSPIE «Volgens sommigen is het 420.000, volgens anderen 600.000. Maar opnieuw: daar gaat het niet over. Uytterhoeven vertelt wel meer rare dingen in dat interview in ‘Het Laatste Nieuws’. Zoals dat Vandenhaute Anderlecht gered heeft, of dat het anders in derde klasse zou spelen nu. Blijkbaar maakt ook vriendschap blind, want als journalist, zij het met ruste, zou hij beter moeten weten. Ik vermoed dat Uytterhoeven met zijn uitspraak verwijst naar het akkoord dat hoofdaandeelhouder Marc Coucke en de zogenaamde historische aandeelhouders in december 2021 bereikten over de redding van de club. Coucke schold toen 51 miljoen euro schuld kwijt, en er vond een cashinjectie van 42 miljoen euro plaats. Daarvan kwam 24 miljoen euro van Mauvavie, de vennootschap van Vandenhaute en Geert Duyck, en nog eens elf miljoen euro van Coucke en Joris Ide. Die cijfers spreken voor zich: iedereen heeft zijn steentje bijgedragen, ook Vandenhaute, maar Coucke toch net ietsje meer. Waarbij ik er ook graag op wijs dat het vooral diezelfde Coucke is die verantwoordelijk mag worden gehouden voor de financiële krater waarvoor Anderlecht op dat ogenblik stond. Trouwens, wat Uytterhoeven ons niet vertelde, is hoe groot Vandenhautes aandeel in Mauvavie is. Het zou interessant zijn om dat te weten. Zo vermogend als Duyck is hij in ieder geval niet.»

HUMO Heb je nog contact gehad met je gesprekspartners?

HAUSPIE «Jawel. Ze staan nog allemaal achter hun woorden en zijn opgelucht. ‘Bij velen heeft het artikel therapeutisch gewerkt’, zei iemand me zelfs. Vandenhaute heeft nu een goede vriend belast met een onderzoek naar mijn bronnen. Daar heeft die vriend blijkbaar nog tijd voor.»

HUMO Hoe denk je dat het verder moet met Anderlecht?

HAUSPIE «Belangrijk lijkt me hoe Marc Coucke zal reageren op de eerstvolgende raad van bestuur. Voor zover ik weet, is daar nog geen datum voor vastgelegd. Ondertussen verkeert de club min of meer in een impasse. De sportieve resultaten vallen voorlopig mee — al staat Anderlecht nog altijd in de tweede kolom —, maar de fundamenten van de club zijn wankel. Overal zitten jonge mensen uit het tv-verleden van Vandenhaute en het netwerk van de ontslagen CEO Peter Verbeke, waardoor Anderlecht op alle niveaus ervaring en métier mist om met crisissituaties in de sowieso al aparte voetbalwereld om te gaan. Ook de positie van Jean Kindermans, de directeur van de academie die door Vandenhaute is ontslagen en in vooropzeg geplaatst, zorgt voor grote onduidelijkheid. Temidden de chaos die het management heeft veroorzaakt, verlaten jonge spelers de club of kiezen ervoor om niet naar Anderlecht te komen. Coucke laat vooralsnog niet in zijn kaarten kijken, maar heeft intern wel al aangegeven achter Kindermans te staan. In de wetenschap dat er een Grand Canyon van wantrouwen gaapt tussen Kindermans en Vandenhaute, belooft het een boeiende raad van bestuur te worden.»