Onze Man bij de Anderlecht-fans over dagvaarding: ‘De club eist 25.001 euro, ik ben mijn geld aan het tellen’

Na de ophefmakende artikels over RSC Anderlecht, waarvoor de club Humo en journalist Jan Hauspie in het bijzonder voor de rechtbank sleept, werd Onze Man uitgenodigd in ‘Café Constant’. In de podcast voor en door Anderlecht-fans vertelt hij onder meer over de 25.001 euro die de club van hem eist. Hauspie: ‘Ik heb mij vragen gesteld bij wat er gebeurde bij een voetbalclub en heb daarop antwoorden gezocht.’

In het veelbesproken artikel dat Jan Hauspie schreef over de werking van voetbalclub RSC Anderlecht, beschrijft hij hoe het er aan toe ging met Wouter Vandenhaute aan het roer als uitvoerend voorzitter. Daarbij werd ook de samenwerking met - intussen vertrokken - rechterhand Peter Verbeke uitvoerig besproken. Via anonieme bronnen kwam Hauspie te weten hoe het duo tot eind vorig jaar de club leidde en waarom het zo rommelde achter de schermen.

Later deze maand vindt de dagvaarding van Humo en Hauspie plaats. In ‘Café Constant’, een voetbalpodcast van en voor Anderlecht-fans vertelt hij er zelf over. ‘Anderlecht eist 25.001 euro, wat kan ik daarop zeggen? Dat ik mijn geld aan het tellen ben en dat we het wel zullen zien als we voor de rechter komen te staan.’

Ook vertelt Hauspie over het moment waarop hij bericht kreeg over de aanklacht. ‘Ik was net op reis. Dan is het wel even schrikken, ja. Een dagvaarding maakte ik nog niet eerder mee in mijn journalistieke carrière. Het is intimiderend. Er waren ook al intimiderende telefoons naar mij toe vanuit de club in de laatste dagen van het schrijfproces van mijn artikel.’

‘Dit stuk ging niet over Wouter Vandenhaute, Marc Coucke, Peter Verbeke of Anderlecht. Ik heb mij vragen gesteld bij wat er gebeurde bij een voetbalclub. Ik heb contacten gelegd en antwoorden gezocht. Ik vind het niet abnormaal dat je je als journalist vragen stelt bij de situatie waarin een club met de status van Anderlecht is verzeild geraakt.’