Onze Man bij de Anderlecht-fans: ‘Wouter Vandenhaute kiest altijd voor off-the-recordcommunicatie’

Na de ophefmakende artikels over RSC Anderlecht, waarvoor de club Humo en journalist Jan Hauspie in het bijzonder voor de rechtbank sleept, werd Onze Man uitgenodigd in ‘Café Constant’. In de podcast voor en door Anderlecht-fans vertelt hij over de stukken die hij schreef, intimidatie van de pers en zijn gesprekken met Wouter Vandenhaute en Marc Coucke. ‘Na mijn artikels zei een gewaardeerde tv-journalist: ‘Of het nu waar is of niet, I couldn't care less.’ Ben je dan een journalist?’