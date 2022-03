Ooit was Vitali Klitsjko een gevierd bokser, nu vecht hij als burgemeester voor Kiev

Niemand kan ontkennen dat de burgemeester van Kiev, Vitali Volodomirovitsj Klitsjko (1971), een vechter is. Klitsjko won zijn eerste wereldtitel als professioneel bokser in 1999. Van de 47 gevechten in de ring verloor hij er slechts twee, vijftien maal versloeg hij een rivaal in een wereldtitelgevecht.

Pas in 2013 beëindigde hij zijn bokscarrière definitief. Hij zat toen allang in de politiek, maar had het gevoel dat hij moest kiezen: ‘Mijn focus ligt nu op de politiek in Oekraïne, ik heb het gevoel dat de mensen me daar nodig hebben.’

Dat Kiev hem nu nodig heeft, als internationaal boegbeeld, staat wel vast, ook al is Klitjsko’s blazoen als democraat wel iets minder onomstreden dan zijn kwaliteiten in de vechtsport (hij deed aanvankelijk ook nog aan kickboksen en karate). In de jaren negentig werd hij beschuldigd van maffiacontacten, een verwijt dat in het smerige politieke klimaat wel meer mensen trof.

Ook Vitali’s jongere broer Vladimir is een wereldkampioen in het boksen. Tegen elkaar hebben ze nooit gevochten – dat heeft hun moeder ze verboden, zeggen ze.

Straling

Klitsjko’s vader was kolonel in de luchtmacht van de Sovjet-Unie, en militair attaché in de DDR. Of hij in het communistische Oost-Duitsland ooit een zekere Vladimir Poetin, KGB-agent in Dresden, tegen het lijf is gelopen is niet bekend. In 1986, toen in Tsjernobyl een kernreactor ontplofte, was vader Klitsjko commandant van de militairen die probeerden te blussen. Hij overleed in 2011 aan lymfklierkanker, waarschijnlijk gevolg van de straling.

Klitsjko zette zijn eerste schreden in de politieke ring in 2005. Hij werd adviseur van de toenmalige president, Viktor Joesjtsjenko. Ambities om burgemeester van Kiev te worden koesterde hij toen ook al. Tweemaal, in 2006 en 2008, verloor hij de race.

In de politiek zijn vuisten niet genoeg, maar met zijn denkvermogen is weinig mis. Zijn bijnaam ‘Doctor Ironfist’ dankt hij aan zijn titel in de sportwetenschappen. Ook schaken is een passie: hij is – of was – bevriend met de Russische schaakgrootmeester Vladimir Kramnik.

Majdanplein

In 2014 schaarde Klitsjko zich vierkant achter de demonstranten op het Majdanplein in Kiev, die ijverden voor aansluiting bij de Europese Unie. Dat jaar werd hij – driemaal is scheepsrecht – wel gekozen tot burgemeester van Kiev; in 2020 begon hij zijn tweede termijn.

Zijn pro-Europese oriëntatie leverde hem de haat van Ruslands president Poetin op, maar ook de steun van de Duitse bondskanselier Merkel. Haar CDU-partij steunde Klitsjko’s Udar-partij, onder meer met opleidingen voor aspirant-politici.

Zijn broer Vladimir gaf zich onlangs op als reservist in het Oekraïense leger dat tegen de Russische invallers vecht. Vitali Klitsjko blijft in zijn belegerde stad. ‘Het Oekraïense volk is sterk’, liet hij vorige week via sociale media weten. ‘Een volk dat verlangt naar soevereiniteit en vrede. Een volk dat het Russische volk als broeders beschouwt.’

