‘Ook als ik mijn borsten níét toon, maak ik mensen boos’: tien verhalen uit de nieuwe Humo die u vanaf nu kan lezen

Het eerste dubbelinterview van Cath Luyten en Eshref Reybrouck: ‘Toen ik zei dat ik van voetbal hield, zag ik paniek in Caths ogen: niet opnieuw!’

Cath Luyten en Eshref Reybrouck vormen samen een vrolijke vergadering. De televisiemaakster en de regisseur zijn verliefd, verloofd en straks getrouwd, en onderbraken die drukke bezigheden voor een fraaie toevoeging aan de wereldbevolking: Jools, een jongen die van geluk mag spreken zodra zijn taalbeheersing dat toelaat.

Burn-out in de politiek: ‘Er flitste maar één ding door mijn hoofd: Ik. Wil. Hier. Niet. Meer. Zijn’

Niet alle politici zijn onvermoeibare, alwetende alfamannetjes en -vrouwtjes met een huid van roestvrij staal. Sven Gatz, Imade Annouri, Renate Hufkens en Francesco Vanderjeugd getuigen over hun mentale crash en de lessen die ze eruit trokken. ‘Mensen zijn erg hard voor ons, maar we hebben geen toverstokje waarmee we alle problemen kunnen wegtoveren.’

Douane-topman Kristian Vanderwaeren: ‘Het wordt een recordjaar: het feest voor de criminelen gaat gewoon verder’

Sinds hij in 2016 baas van de Belgische douane werd, zag Kristian Vanderwaeren de recordvangsten in de haven van Antwerpen jaar na jaar stijgen. Het Stroomplan XXL moet voorkomen dat drugscriminelen de haven volledig inpalmen. Maar de strijd moet vooral internationaler gevoerd worden: ‘Anders zitten we hier binnen tien jaar met Costa Ricaanse toestanden: daar durven douaniers zelfs geen containers meer te scannen uit schrik voor de drugsmaffia.’

De broederstrijd in het WK wielrennen: ‘Eén zaak stoort me aan Wout van Aert: hij is té veel een teamplayer’

Humo maakt samen met kenners Johan Museeuw, Dirk De Wolf en Peter Van Petegem jacht op de regenboog. ‘We zullen slim moeten zijn: het wordt beslist in de laatste twee ronden.’

Simon November en Ivo Mechels, boegbeelden van Test Aankoop: ‘De Belgen lijden méér dan andere Europeanen onder de energiecrisis. Dat is onaanvaardbaar’

Bij consumentenorganisatie Test Aankoop leeft de vrees dat honderdduizenden landgenoten in de armoede zullen belanden, dus proberen Simon November en Ivo Mechels de gewone man te wapenen tegen de koude winter en de inhalige energieleveranciers. Hoe kan u slim besparen?

Ann Van de Velde, vrouw van Yves Desmet: ‘‘Ik zie je even graag zonder haar,’ zegt Yves. Dat is niet waar, maar het doet veel om het te horen’

Ann Van de Velde had gezworen dat ze nooit een interview zou geven. Krantenpagina’s en weekbladen vullen liet ze liever over aan haar echtgenoot, journalist en Humo-oud‑strijder Yves Desmet. Maar sinds kanker zich botweg kwam bemoeien, heeft ze haar mening herzien.

De losbandigheid van Stella Bergsma: ‘Toen mijn relaties niet lukten, raadden vriendinnen me aan mezelf dommer voor te doen’

Schrijfster, zangeres en dichteres Stella Bergsma vond het woord ‘sletvrees’ uit, dat sindsdien in de Dikke Van Dale staat. Ze is kunstenaar in hart en nieren. En activiste tegen wil en dank: ‘Ook als ik mijn borsten níét toon, maak ik mensen boos. Ik hoef alleen maar te ademen.’

Kevin De Boevre, pleegzoon van Herman Van Goethem: ‘Vrienden zeggen me vaak dat ik hard op mijn pleegouders lijk, ook al heb ik een andere kleur’

Kevin De Boevre heeft zijn Indiase vader nog nooit gezien: hij is opgegroeid in het gezin van Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen. De burgerlijk ingenieur in spe is razend ambitieus, heeft verstand van beleggen en is wandelende reclame voor de pleegzorg.

Oekraïense historicus Serhii Plokhy: ‘We hebben de waanzin van Poetin en zijn kliek onderschat, net zoals we in de jaren 30 wegkeken van Hitler’

Serhii Plokhy, professor aan Harvard, geldt als dé wereldautoriteit als het over de geschiedenis van Oekraïne gaat. Hij ziet de toekomst somber in: ‘Ik geloofde rotsvast dat de mensheid lessen trekt uit de geschiedenis. Na de inval in Oekraïne weet ik wel beter: we leren helemaal niets.’

De 7 Hoofdzonden van Arctic Monkeys: ‘In België lijkt Alex Turner vaker dronken. Volgens mij kan hij gewoon niet tegen ons bier’

16 jaar na hun debuut en 2 maanden na hun teleurstellende Pukkelpop-passage: wat kunnen Alex Turner en co. nog? En ook: wie zijn ze, wat willen ze, en waar schieten ze het vaakst door het papier? Humo stak zijn licht op bij kenners en liefhebbers: de 7 Hoofdzonden van een eeuwig zoekende band.