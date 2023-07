‘Ook in de boksring trok Pedro de regels in twijfel’

‘Het voelt zo zwart, zo zwart is het nog nooit geweest,’ barstte Pedro Elias in tranen uit tijdens een therapiesessie in ‘Patiënt Pedro’, de breekbare docureeks waarin de doorgaans joviale programmamaker de strijd aanbond met de talloze angsten die al jaren door zijn lijf razen. Tegenover hem knikte de Nederlandse psychotherapeute Masja Otter (50) empathisch, om daarna vastberaden verder af te dalen in de diepe donkerte. ‘Pedro wilde eerst niet geloven dat de therapie jaren kon duren, maar nu beseft hij dat het nodig is.

De laatste aflevering van ‘Patiënt Pedro’ dateert al van een halfjaar geleden, maar de therapie van Pedro Elias is nog niet ten einde, vertelt Masja Otter in haar praktijk in het Nederlandse Zeist.

MASJA OTTER «Toen we Pedro vertelden dat de behandeling twee jaar kon duren, wilde hij ons eerst niet geloven: ‘Onzin!’ Maar intussen begrijpt hij wel dat het nodig is. De sessies verlopen soms nog erg heftig, maar dat is niet per se slecht.»

HUMO Wat was je eerste indruk van Pedro?

OTTER «Hij is een heel innemende persoon. Levendig, grappig, kwetsbaar, zo’n man van wie je moeilijk níét kunt houden. En tegelijk is hij iemand met een heel diffuus angstenpalet, van dwanggedachten over hypochondrie tot de angst om zijn partner te verliezen. We besloten met hem in de boksring te stappen, om een preciezer beeld te krijgen van wat er speelde.»

HUMO Vóór ‘Patiënt Pedro’ had ik nog nooit van bokstherapie gehoord.

OTTER «Ik ben ermee begonnen dankzij Chiel, een oud-patiënt die in zijn jeugd was mishandeld en misbruikt. Zijn ex-vrouw was na de scheiding met hun twee kinderen ingetrokken bij een nieuwe partner. Op een dag zag Chiel op het journaal hoe het lijk van zijn dochtertje uit een kuil werd gehaald. De stiefvader had het meisje doodgeslagen omdat ze haar boterhammen niet wilde opeten.»

HUMO Verschrikkelijk.

OTTER «Chiel stortte in en ontwikkelde agressieproblemen: thuis sloeg hij de boel voortdurend kort en klein. Hij was al jaren in therapie, maar niets hielp. Zo kwam hij uiteindelijk bij mij terecht.

»In onze eerste gesprekken merkte ik dat hij zijn razernij nauwelijks kon bedwingen, waardoor hij de hele tijd blokkeerde. Zijn vorige therapeut had me verteld dat hij graag bokste, en dat zette me aan het denken: misschien moest ik dat eens proberen?

»Na lang twijfelen ben ik met Chiel naar de lokale boksschool gegaan. Eerst liet ik hem op een boksbal meppen, maar dat had weinig effect. Uiteindelijk stelde Eugène, de eigenaar van de boksclub en een voormalige kampioen, voor om samen met Chiel in de ring te stappen. Dat was een gouden zet.

»Chiels agressie bleek een vorm van vermijdingsgedrag te zijn: hij gebruikte de razernij om alle pijnlijke, angstige herinneringen weg te duwen. Tijdens het boksen kon hij zijn agressie kwijt, maar hij moest ook voortdurend gefocust blijven op de wedstrijd. Op den duur móést hij zijn emoties wel toelaten, en kon hij het verlies van zijn dochter eindelijk beginnen te verwerken.»

HUMO Zag je dat vermijdingsgedrag ook bij Pedro?

OTTER «Zeker, maar bij hem was het veel subtieler. Zodra Pedro in de ring stond, begon hij te onderhandelen, te provoceren, de regels in twijfel te trekken... Toen we dat gedrag aan banden legden door duidelijke grenzen te stellen en precieze instructies te geven, kwam er bij hem een groot gevoel van onveiligheid naar boven. Dat gaf ons iets om op voort te bouwen.»

HUMO Dat onveilige gevoel bleek te wortelen in zijn jeugd.

OTTER «Negatieve ervaringen in de kindertijd kunnen gelieerd zijn aan gebeurtenissen – ongelukken, mishandeling, geweld... – maar ook aan een bepaald gemis, bijvoorbeeld geen troost of waardering krijgen van je ouders.

»Bij Pedro speelt een combinatie van beide. Hij heeft traumatische herinneringen – als kind heeft hij met z’n hand vastgezeten in een lift, bijvoorbeeld – en hij worstelt met de onveilige, impulsieve en onvoorspelbare bohemien-opvoeding die hij heeft genoten. Zijn moeder was een stabiele factor, maar de stemming van zijn vader bepaalde vaak hoe de dag verliep. Niemand in het gezin wist wat ze mochten verwachten, terwijl Pedro als kind net veel behoefte had aan structuur. Dat begint hij nu steeds beter te beseffen.»

HUMO Is het moeilijk om zo’n onvervulde nood uit de kindertijd op te sporen?

OTTER «Veel mensen zeggen: ‘Ik ben niet misbruikt of geslagen, ik heb een normale jeugd gehad.’ Maar dan blijken zich toch kleine eigenaardigheden te hebben voorgedaan, die een grote impact hebben op hun latere leven.

»Stel dat je ouders je elke keer naar je kamer sturen wanneer je huilt. Als kind zie je daar niets bijzonders in: je leert gewoon om niet meer te huilen. Maar als volwassene stel je dan plots vast dat je iemand bent geworden die nooit steun vraagt, of zelfs geen steun wíl. Dat kan problemen opleveren in een relatie, bijvoorbeeld als je je partner buitensluit wanneer die je wil troosten.»

HUMO Is het mogelijk om gedragsgewoontes te veranderen die al zijn ingesleten sinds de kindertijd?

OTTER «Dat kan, maar het is supermoeilijk. Eerst moet je de patronen herkennen en begrijpen, en daar is heel wat tijd voor nodig. Pas dan volgt de gedragsverandering zelf, die heel beangstigend kan zijn: ‘Misschien word ik weer vernederd of afgewezen, net als vroeger!’ Daarom blijven veel mensen veiligheidshalve in hun oude gedrag hangen.»

HUMO Tijdens de behandeling hebben jullie ook lichaamsgerichte interventies gedaan. Daar reageerde Pedro erg heftig op.

OTTER «Pedro is zó hard bezig met de mensen in zijn omgeving. Ik dacht: die kan geen moment in z’n eigen binnenwereld verblijven. Maar hij bleek bijzonder gevoelig te zijn voor de interventies.»

HUMO Je vroeg hem om zijn ogen te sluiten en te beschrijven wat hij voelde.

OTTER «Ja, zodat hij contact kon maken met z’n eigen lichaam. Mensen denken niet in emoties, we ervaren ze in ons lijf. We wilden Pedro dichter bij zijn lichamelijke sensaties van angst laten komen.

»Soms is een lichamelijke reactie sterker dan een visuele herinnering. Pedro was 4 jaar oud toen hij zijn vingertopje verloor in die lift: daar heeft hij dus geen beelden meer van, maar tijdens de interventie voelde hij plots een stekende pijn in zijn hand.»

HUMO Er kwam heel wat kritiek toen de schrijfster Griet Op de Beeck in Humo en ‘De wereld draait door’ vertelde over een herinnering die ze door middel van therapie had opgedolven: ze zou door haar vader zijn misbruikt.

OTTER «Ik begreep de controverse wel: het is een gevoelig thema en het verhaal bevatte een aantal dubieuze elementen, maar ik vond de keiharde kritiek afschuwelijk.

»Ik ben van de klassieke school: je start geen behandeling op als er geen traumatische gebeurtenis is geweest. Tegelijk ben ik ervan overtuigd dat het lichaam een eigen entiteit heeft als het om trauma’s gaat. Ik vind dat we daar jarenlang veel te weinig oog voor hebben gehad. In de boksring zie ik soms merkwaardige dingen: patiënten die plots bevriezen, buikpijn krijgen, hun benen niet meer uit elkaar durven te zetten... Dat zijn lichamelijke reacties die sterk gelinkt kunnen zijn aan bepaalde herinneringen. Een persoon met een dominante, agressieve vader heeft in de ring vaak de neiging om in elkaar te krimpen, om plaats te maken voor die autoriteitsfiguur.

»Ik wil de klassieke psychotherapie absoluut niet overboord gooien, maar het lijkt me nuttig om dat soort therapieën óók een plaats te geven.»

HUMO Kortom: het stereotiepe beeld van een psychiater met een notitieboekje naast een patiënt die languit op de sofa ligt...

OTTER «... mogen we stilaan naar de prullenmand verwijzen, dat klopt. Vaak moet je samen met je patiënt op zoek gaan naar de beste aanpak en verschillende behandelmethodes uitproberen. De mensen hebben het graag simpel en zwart-wit, maar zo werkt het helaas zelden.»

Masja Otter en Damiaan Denys, ‘Psychotherapie in beweging’. Verschijnt op 3 oktober bij LannooCampus.