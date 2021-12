Ook Nederlandse winkeliers niet blij met grensshoppers: ‘Wij moeten tevreden zijn met de kruimels. Dit is onverteerbaar’

De aanhoudende oranjedrukte in Antwerpen zorgt niet alleen voor frustratie bij de Antwerpenaren, maar is ook voor de Nederlandse winkelsector een doorn in het oog. Brancheorganisatie INretail noemt het schrijnend en pijnlijk om te moeten constateren dat Nederlanders hun euro's in de buurlanden uitgeven en niet in Nederlandse winkels.

Al meer dan een week wordt Antwerpen overspoeld met kooplustigen die vanwege de lockdown in eigen land elders hun vertier zoeken. In het oosten van Nederland steken mensen massaal de Duitse grens over.

‘Winkeliers zien met lede ogen aan dat hordes landgenoten hun geld gezellig uitgeven in de buurlanden’, zegt Paul te Grotenhuis van INretail. ‘Juist in deze periode, de belangrijke decembermaand, waar veel winkels het van moeten hebben, heeft de overheid de boel op slot gegooid en is pal over de grens alles open. Het gaat om een periode waarin veel mensen vrij hebben, extra salaris hebben gekregen en van de uitverkoop willen profiteren. Maar in eigen land mag niets, in Antwerpen kan alles: shoppen, uiteten, naar het café. Dit is schrijnend. Onverteerbaar.’

Rigoureus

Te Grotenhuis hekelt de wijze waarop de Nederlandse overheid in één klap alles op slot heeft gegooid. ‘Dat had nooit zo rigoureus mogen gebeuren. De overheid had dit intelligenter moeten aanpakken om de economie draaiende te houden. Waarom hebben ze niet gekeken naar maatregelen als het beperken van het aantal klanten in de winkels? Winkels zijn altijd veilig geweest, hebben nooit op lijsten van besmettingshaarden gestaan.’

Omzet

In Breda noemt ook Willem de Laat, voorzitter van het plaatselijke Ondernemersfonds, het ‘pijnlijk’ om te zien dat dagelijks talloze kooplustigen de grens oversteken. ‘Die geven hun geld dus niet uit in de binnenstad van Breda. Maar wat kunnen we er aan doen? Je kunt het ze in Antwerpen niet kwalijk nemen dat ze daar de Nederlanders met open armen ontvangen.’

De Laat vertelt dat de plaatselijke ondernemers hun uiterste best doen om via click & collect nog wat omzet te halen. ‘Maar dat zijn maar kruimels. Het is dramatisch wat er nu gebeurt, we kunnen alleen maar hopen dat dit snel voorbij is.’

Impact van huidige lockdown

INretail constateert dat verreweg de meeste ondernemers (ernstig) bezorgd zijn over de impact van de huidige lockdown op het voortbestaan van hun onderneming. Te Grotenhuis: ‘Ze hebben hun ziel en zaligheid in hun winkel gestort. Ze zien nu dat hun levenswerk ten gronde wordt gericht. Dan wordt er wel gezegd dat er regelingen zijn. Maar ondernemers leggen er enorm op toe. Eerder moesten ze ook al negentien weken dicht. Het vet is inmiddels van de soep.’

