Ook Saartje Vandendriessche moet eraan geloven tijdens ‘bijltjesdag’ bij de VRT: ‘Het is een gitzwarte dag’

Bij de openbare omroep VRT vinden momenteel de gesprekken plaats met de medewerkers die gedwongen moeten vertrekken in het kader van het transformatieplan. Eén en Canvas worden het zwaarst getroffen, klinkt het bij de vakbonden, die dinsdagavond in pancartes tussen de programma’s hun medeleven betuigden.

‘Bijltjesdag bij VRT’, zo tweette VRT-journaliste Phara de Aguirre dinsdag. ‘In de ene gang tranen bij collega’s die een vergaderverzoek gekregen hebben, in de andere gang opluchting bij collega’s die dat niet gekregen hebben.’ Het massale ontslag is onderdeel van het transformatieplan van VRT-CEO Frederik Delaplace, die een forse besparingsoefening van 25 miljoen euro doorvoert.

De directie van de VRT stuurde maandag en dinsdag mails naar de betrokken personen met een uitnodiging voor een gesprek over hun ontslag, zo bevestigen Carlos Van Hoeymissen van ACV en Wies Descheemaeker van ACOD. De gesprekken werden dinsdag en woensdag ingepland. Beiden zeggen dat Eén en Canvas in verhouding het zwaarst getroffen worden.

Een betoging van VRT-medewerkers nadat het transformatieplan in mei werd bekendgemaakt. Beeld Tim Dirven

Onder meer Annick Ruyts gaf op sociale media te kennen dat ze ontslagen is: ‘Mooi verjaardagscadeau van de VRT. Na 33 jaar...’ Ruyts maakte voor de openbare omroep onder meer de reportagereeksen ‘Grenzeloze liefde’ en ‘We are from Belgium’. Haar laatste functie bij de VRT was die van eindredacteur bij het Canvas-programma ‘Alleen Elvis blijft bestaan’. Thomas Vanverveken, die dat programma presenteert, reageerde ook via Twitter: ‘Elk ontslag is een persoonlijk drama. Vandaag tientallen van die drama’s bij (dichte) collega’s en zelfs vrienden. Het is een gitzwarte dag voor alle VRT-medewerkers.’

Dinsdagavond waren tussen de uitzendingen pancartes te zien met een steunbetuiging voor de ontslagen personeelsleden. ‘We leven mee met alle collega’s die de VRT de afgelopen dagen hebben moeten verlaten’, stond erop. ‘Het programma dat u nu ziet was er zonder hen niet geweest.’

De raad van bestuur van de VRT keurde het transformatieplan een week geleden goed. Het aantal gedwongen ontslagen werd verminderd tot ongeveer 68, tegen een initieel aantal van 116. Woordvoerder Bob Vermeir benadrukt dat er ‘een ruim pakket aan ondersteunende maatregelen’ is, zoals outplacement, begeleiding en indien nodig ook psychologische ondersteuning. ‘Maar het blijft natuurlijk een moeilijke boodschap’ voor de betrokkenen.

‘Het is een van de zwartste dagen in de geschiedenis van de VRT. De openbare omroep wordt in het hart en in de ziel getroffen door het ontslag van de collega’s’, zegt Descheemaeker. De vakbonden bekijken volgens hem nog of er nog acties volgen.

Nog meer namen bekend

Intussen wordt meer en meer duidelijk wie precies moet vertrekken bij de VRT. Net als tientallen andere collega’s, kreeg ook Geena Lisa Peeters (50) te horen dat de omroep haar laat gaan. Zij werkte sinds 2000 voor het toenmalige TV1. Aanvankelijk als omroepster, later ook als presentatrice van programma’s als ‘Fata Morgana’ en ‘Vlaanderen Muziekland’. In een eerste reactie aan Het Laatste Nieuws laat Geena Lisa weten: ‘Ik verlaat na 22 jaar VRT en ben ontroerd door de vele reacties. Ik ben dankbaar voor de vele prachtige jaren’, klinkt het.

Geena Lisa Beeld Kristof Ghyselinck

‘Ik kies vandaag honderd procent voor mijn geliefde job als coach, trainer en auteur binnen de wereld van well-being en mentale gezondheid. Mijn ontslag geeft me de kans om voluit voor mijn passie te gaan’, aldus Lisa. ‘Meer dan ooit sta ik dan ook bewust positief in mijn leven.’

Ook met programmamaker Tomas De Soete zou de samenwerking nu stopgezet worden. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Daarnaast zou ook het contract met presentatrice Saartje Vandendriessche (47) stopgezet worden. Vandendriessche is volgens Het Nieuwsblad niet ontslagen, maar haar bediendecontract is wel stopgezet en zij gaat verder als zelfstandige.

De presentatrice was van 2005 tot en met 2015 te zien als omroepster bij Eén. Ze was ook een van de gezichten van ‘Vlaanderen Vakantieland’ en presenteerde onder meer ‘De Naaktkalender’ op Eén en ‘De Pretshow’ op Ketnet. Recent maakte ze voor de openbare omroep het programma ‘Op de man af’, waarin ze elke week een sportieve uitdaging aanging tegen een mannelijke tegenstander, en ‘Saar in het bos’, waarin ze drie weken lang probeerde te overleven in het bos.

Saartje Vandendriessche Beeld Jan Vandevyver

Vandendriessche benadrukt op Instagram dat zowel de VRT als zijzelf nog openstaat voor toekomstige samenwerkingen. ‘In de toekomst zal ik sowieso mijn tijd en energie blijven besteden aan die onderwerpen die me na aan het hart liggen en waar ik echt nog enthousiast van word. Bij de VRT of via andere kanalen.’

