‘Ook voor de vagina geldt: rust roest.’ 10 verhalen uit de nieuwe Humo

Ella Leyers: ‘Mijn leven is een goede deurenkomedie. En meer hoeft dat ook niet te zijn’

Ella Leyers acteerde al in ‘De ideale wereld’, maar vanaf maandag presenteert ze dat heerlijke ding ook gewoon. ‘Ik ben een romantische ziel met een hang naar grootse momenten. Zoals mijn ‘Slimste mens’-record.’

Beeld Koen Bauters

‘Ineens zag ik voor mij hoe ik zou eindigen: dakloos, in de gevangenis of in de psychiatrie’

Voor steeds meer jongeren is de schoolloopbaan één lange calvarietocht, bezaaid met C-attesten, schorsingen en uitsluitingen. Ze worden als hete aardappels van de ene naar de andere school doorgeschoven, tot ze op de bodem van het watervalsysteem belanden. ‘Als maatschappij moet je je ervan bewust zijn dat van bepaalde jongeren niet veel zal terechtkomen, wat je ook doet.’

Misdaadjournalisten Joris Van der Aa en Paul Vugts: ‘Tien jaar geleden brak een vendetta uit over een paar honderd kilo coke. Nu spreken we over tónnen’

Het regent aanslagen en afrekeningen in het drugsmilieu. Misdaadjournalisten Joris van der Aa (49) en Paul Vugts (48) zitten al twintig jaar met hun neus tegen de beduimelde vitrine van de onderwereld en zien het geweld van de cocaïnemaffia driester worden, tot afgehakte hoofden en martelingen toe. ‘We zíjn nog geen narcostaat, maar we zitten op een gevaarlijk kantelpunt.’

‘Hoe vaker een vrouw het doet, hoe minder last ze heeft van vaginale droogte. Ook voor de vagina geldt: rust roest’

Dat de vagina een belangrijk orgaan is, zullen zelfs Jeff Hoeyberghs en Eddy Demarez niet ontkennen, maar de medische wetenschap leek er lange tijd anders over te denken. Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt, pas sinds eind jaren 90 weten we hoe de clitoris écht in elkaar zit. Het zegt iets over de prioriteiten van de veel te lang door witgejaste heerschappen gedomineerde geneeskunde.

Beeld Geert Van de Velde

‘De hitte maakt mensen agressief: we moeten veel meer slachtoffers van vechtpartijen verzorgen’

De zomer van 2022 is er één voor de recordboeken. Juli was de droogste maand sinds de 19de eeuw en augustus deed er nog een hittegolf bovenop. Nu september nadert, meet Humo de schade op. Gigantische wespen, uitgestelde kankeronderzoeken, stervende bomen en kleinere frietjes: dit is de tol van de zomer in vijf conclusies die nóg meer doen zweten. ‘Als het waterverbruik plots piekt, kan onze voorraad wel héél snel slinken.’

‘Het beeld van die drie verkoolde, gekrompen kinderlijkjes is altijd door mijn hoofd blijven spoken’

‘Ik hoorde mijn dochters roepen en hoesten, maar ik kon hen niet meer redden,’ verklaarde Thioro Mbow. Het bleek al snel een leugen: ze had Madyson (6), Abbygail (4) en Oumy (2) zelf opgesloten in een bijgebouw van hun huis, dat ze daarna in brand stak. Mbow was razend dat haar partner niet alleen het hoederecht over hun kinderen opeiste, maar haar ook op straat wilde zetten. Ze plande de ultieme wraak, als een woeste Medea.

‘De broeders hadden ‘speciale vrienden’ onder de leerlingen. Die jongens konden bij niemand terecht’

In 2005 overleed kunstschilder Luc-Peter Crombé, die een deel van zijn leven had doorgebracht in het klooster van Oostakker. Jaren later vond zoon Dominique zijn verscheurde dagboeken. Hij las ze met open mond: ze onthulden schokkende feiten van kindermisbruik in het klooster. ‘In zijn dagboek stond een tekening van een broeder met een aureooltje rond zijn hoofd en een stijve penis. Dat zegt het allemaal.’

Noa Aliya: ‘De beste seks heb ik met getrouwde mannen’

Een taxi had Noa Aliya (27) eigenlijk helemaal niet nodig, de luxe-escort laat zich doorgaans door een privéchauffeur naar haar klanten rijden. Gelukkig besloot ze begin dit jaar toch in de taxi van Joris Hessels te stappen, want het leverde een prikkelende inkijk in het leven van de sekswerker op. Prangende vraag: zaten er tussen de ogenschijnlijk preutse en oudere Canvaskijkers ook nieuwe klanten?

De kinderen van Chris Van den Abeele: ‘Na de scheiding was papa zo hard veranderd dat we hem niet meer vertrouwden’

Chris Van den Abeele (58), de man die ons ’s nachts met fluwelen stem en een kwinkslag van wat radionieuws voorziet, is naar eigen zeggen met zijn gat in de boter gevallen wat zijn kroost betreft. Apetrots is hij op dochter Fiene en zoon Robbe. En nog mooier: dat zijn ze ook op elkaar. ‘Van jongs af leerde papa ons: trek je niks aan van wat anderen denken, fuck them all.’

Beeld Saskia Vanderstichele

Hélène en Martijn uit ‘Down The Road’: ‘Ik zou graag een romantisch huwelijksaanzoek krijgen, op een knie met een ring’

Op maandag 29 augustus trekt Dieter Coppens voor de vijfde keer de reiskaravaan van ‘Down the Road’ op gang. Tussen al de ups, downs en emotionele mijlpalen door durft de vonk al eens over te slaan. Het overkwam Hélène (26) en Martijn (37), die Dieter in het vorige en het eerste seizoen vergezelden.