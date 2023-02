Op 24 februari breekt de hel los, vreest Oekraïne: ‘We hebben een lange, zware weg achter de rug, maar de ergste gevechten komen nog’

Oekraïne verwacht de komende weken een ‘maximale escalatie’ en ziet alle tekenen dat Russisch president Poetin rond de verjaardag van de invasie op 24 februari een nog groter offensief zal lanceren. De vrees leeft dat de beloofde wapens uit het Westen misschien te laat komen.

Neen, Rusland zal niet wachten tot na de winter en het modderseizoen om een nieuw grootschalig offensief in Oekraïne te lanceren. Al de komende weken, richting ‘verjaardag’ 24 februari, wil Vladimir Poetin het initiatief opnieuw naar zich toe trekken. Tot een half miljoen gemobiliseerde troepen zullen dan op verschillende fronten tegelijkertijd door de Oekraïense verdedigingslinies proberen te breken.

Dat is, kort samengevat, de boodschap die Oekraïense toppolitici en militairen dezer dagen in de hoofdkwartieren van het Westen proberen te laten doordringen. Zo zal president Volodymyr Zelensky het bezoek van de bijna voltallige Europese Commissie aan Kiev vandaag en morgen aangrijpen om voor meer steun te pleiten.

In Kramatorsk in de provincie Donetsk sloeg woensdagnacht opnieuw een Russische raket in een appartementsgebouw in. Voorlopig vielen er 3 doden en minstens 20 gewonden. Beeld REUTERS

Tot half miljoen soldaten

In Parijs trok Zelensky’s dichtste luitenant, minister van Defensie Oleksii Reznikov, gisteren al aan de alarmbel. De Russen zullen rond 24 februari iets gaan proberen, zei de bewindsman. Officieel kondigde Moskou in september 2022 een ‘gedeeltelijke mobilisatie’ van 300.000 man aan, waarvan een groot deel zich nu in Oekraïne bevindt. Maar terwijl de wereld al wekenlang op de aankondiging van een nieuwe mobilisatiegolf wachtte, zou Rusland in stilte gewoon verder rekruten hebben opgevorderd onder de koepel van die eerste ronde.

‘Als we de troepen aan de grenzen zien, zijn het er volgens onze inschattingen veel meer, tot wel 500.000. We onderschatten onze vijand niet’, aldus Reznikov op nieuwszender BFMTV. Oekraïense inlichtingenbronnen schatten dat er op dit moment ongeveer 320.000 Russische militairen in Oekraïne zijn, nu al meer dan het dubbel van de oorspronkelijke invasiemacht. Daar zouden er dus nog bijna 200.000 bij komen.

Oleksii Danilov, hoofd van de Oekraïense Nationale Veiligheidsraad, voorspelde bij het Britse Sky News de komende twee tot drie weken de start van ‘de zwaarste gevechten sinds het uitbreken van de oorlog’. ‘We hebben een lange, zware weg achter de rug, maar ik besef dat de ergste gevechten nog moeten komen. Rusland bereidt zich voor op een maximale escalatie’, zei hij.

Volgens Oekraïne wil Poetin de komende weken maximaal gebruik maken van de tijd die nog rest tot de beloofde nieuwe westerse wapens en pantservoertuigen op het slagveld verschijnen. Hoe langer hij wacht, hoe gevaarlijker het voor hem wordt, is de redenering. De Duitse Leopard-gevechtstanks zouden net als de Britse Challengers pas ten vroegste eind maart in Oekraïne kunnen aankomen. Van de Amerikaanse Abrams-tanks is het zelfs nog niet zeker of die nog voor de zomer ingezet kunnen worden.

Zelfs de al eerder beloofde pantservoertuigen zoals de Amerikaanse Bradleys staan nog op een schip richting Europa, vanwaar ze pas volgende week naar Oekraïne zullen vertrekken. De opleiding van de Oekraïense militairen om de voertuigen te bedienen, is ook nog maar pas begonnen.

More than 60 Bradleys M2A2 ODS-SA on its way to Ukraine https://t.co/uzb3L3AP1u pic.twitter.com/FcCOAxY2aq — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) 31 januari 2023

Mogelijk vandaag of morgen zal Amerikaans president Biden wel een nieuw hulppakket ter waarde van 2,2 miljard dollar voorstellen, met dit keer voor het eerst waarschijnlijk ook langeafstandsraketten. Die zijn nodig om de Russische logistiek verder van het front te verstoren. Maar ook die nieuwe bommen zullen een dag later niet in de Oekraïense hangars liggen. In tussentijd draaien de Russische wapen- en tankfabrieken op volle toeren.

‘Situatie is verergerd’

Volgens sommige militaire waarnemers is het nieuwe Russische offensief, of in elk geval de voorbereiding ervan, zelfs al van start gegaan. Het Oekraïense leger meldt de laatste dagen een fors verhoogde druk op meerdere plaatsen op het front, zowel met artillerie als infanterie.

President Zelensky schetste woensdagavond al een opvallend somber beeld van de situatie, vooral in de Donbas in het oosten. ‘De situatie aan het front is verergerd’, gaf hij toe. ‘We zien een duidelijke toename aan offensieve operaties. De vijand probeert op zijn minst iets te bereiken om bij de verjaardag van de invasie te tonen dat hij toch nog kans maakt om de oorlog te winnen.’

Rond de felbevochten plaats Bachmoet in de provincie Donetsk zetten de Russen hun omsingeling stap voor stap verder, waarbij de huurlingen van de Wagner-groep ingewisseld lijken voor de elitetroepen van het reguliere Russische leger. De vrees bestaat dat de Oekraïners door het numerieke overwicht de stad binnen dit en twee weken zullen moeten opgeven om niet volledig door de Russen omsingeld te raken. In tussentijd komt het erop aan de aanvallende Russische troepen zo veel mogelijk verliezen aan te smeren.

Ook op andere plekken aan het front geselen de Russische artilleriekanonnen, raketbarrages en brandbommen de Oekraïners 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Frontdorpen zoals Voehledar, Marijinka en Avdijivka zijn compleet verwoest en lijken stilaan exacte kopieën van de frontsteden uit de Eerste Wereldoorlog. In Loehansk lijkt het Oekraïense leger zijn initiatief op de as Svatove-Kreminna opnieuw te zijn kwijtgeraakt doordat duizenden gemobiliseerde Russen hun makkers die in de verdediging zaten te hulp zijn gekomen.

‘Rusland probeert met alle macht door onze verdediging te breken en heeft een overwicht in soldaten en wapens’, gaf Reznikovs onderminister Hanna Maljar woensdagavond al toe. ‘Ze proberen de grenzen van Loehansk en Donetsk te bereiken.’

Recente dronebeelden van Marijinka in de Donbas tonen een compleet verwoest maandlandschap. Beeld rv

(DM)