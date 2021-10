Op dag 1 van het proces Bart De Pauw viel het masker van de televisiemaker af: ‘70 keer stuurde hij dat hij me wou’

Op de eerste procesdag tegen televisiemaker Bart De Pauw zijn gisteren vooral de burgerlijke partijen aan het woord gekomen. Advocaten An-Sofie Raes en Christine Mussche haalden talloze voorbeelden van sms’en van Bart De Pauw naar actrices en medewerksters, van ‘Mag ik de vlinders in mijn buik loslaten?’ tot ‘Ik zou je willen neuken’.

Zeven van de negen vrouwen die zeggen slachtoffer te zijn van De Pauw en zich ook burgerlijke partij hebben gesteld, waren vandaag aanwezig op de correctionele rechtbank in Mechelen. Zij werden vertegenwoordigd door hun advocaten An-Sofie Raes en Christine Mussche, die het woord namen. Beide advocaten citeerden uit de verhoren en getuigenissen van de slachtoffers.

Raes startte met Maaike Cafmeyer, die Bart De Pauw ontmoette in de lente van 2003. ‘Ik heb op een dag een sms gekregen waarvan ik verschoot, een poëtische sms waarin hij vroeg of hij de vlinders in zijn buik mocht loslaten’, aldus Cafmeyer in haar verhoor, waaruit de advocaat citeerde. Daarna kwamen er meer poëtische berichten. ‘Elke dag, soms in vlagen van talrijke berichten. 70 keer stuurde hij dat hij me wou.’

Advocaten An-Sofie Raes, slachtoffer Maaike Cafmeyer en advocate Christine Mussche. Beeld BELGA

De berichten aan Cafmeyer zouden uiteindelijk - tijdelijk - stoppen, volgens Raes omdat De Pauw intussen zijn pijlen had gericht op een andere actrice: de 24-jarige Liesa Naert, die zal meespelen in ‘Willy’s en Marjetten’.

Op een avond, op 7 maart 2007, dook De Pauw op aan haar kot na aanhoudende sms’en. Hij had via sms aangekondigd dat hij zou komen, maar ze weigerde dat en na een stroom sms’en van De Pauw, schakelde ze zelfs haar gsm uit. Toen De Pauw aanbelde, deed ze niet open, maar een kotgenote liet hem wel binnen. De Pauw zou zich dan een weg hebben gebaand naar de binnendeur van haar kot, maar de kotgenote dreigde ermee om de politie te bellen als De Pauw niet onmiddellijk vertrok.

Actrice Lize Feryn is 21 jaar oud in 2014 als ze berichten krijgt van De Pauw, op dat moment ruim een kwarteeuw ouder. De Pauw presenteert de quiz ‘Twee tot de zesde macht’, en daarin zit een vraag over Feryn. De dag erna stuurt hij haar via Facebook dat ze zijn favoriete vraag van de avond was. In een van de berichten stuurt De Pauw ook: ‘Ik denk dat het leuk is om de nacht met je door te brengen.’ Ze antwoordt dat hij zulke dingen niet mag zeggen en dat ze niet weet wat ze moet antwoorden. Waarop hij zegt: ‘Ik vind je spannend en ben nieuwsgierig naar jou.’

Later ontmoeten ze elkaar voor het eerst op het filmfestival in Gent. Ook daarna start er weer een conversatie via Facebook-berichten. ‘Beginnen we een affaire?’, vraagt De Pauw. ‘Ok, dan niet, your loss.’ Feryn vertelt aan een vriend hoe ze zich misselijk voelt worden als ze denkt aan de berichten. Uit het relaas van haar advocaat blijkt de angst bij jonge vrouwen om zonder werk te vallen als ze De Pauws avances zouden afslaan.

Ella-June Henrard was 23 jaar toen ze in 2016 een rol te pakken kreeg in de nieuwe reeks ‘It’s Showtime’. De Pauw, dan 48 jaar, was scenarist, co-regisseur, producent en had zelf ook een rol in de serie. Vanaf de tweede week sms’te De Pauw gedichten, liedjes en complimenten. Ze kreeg bijvoorbeeld te horen dat ze lekker rook achter haar oor. Uiteindelijk maakt Henrard duidelijk dat De Pauw er écht mee moet ophouden, waarna de belaging aanvankelijk stopt. Maar wanneer de reeks wordt voorgesteld aan de pers op 23 mei 2017, krijgt Henrard het bericht: ‘Ik vind je zo lekker. Ik zit weer in zo’n zone dat ik niet mag zeggen wat ik denk of voel, want dat is ongepast. Ik vind je zo smoking hot. Ik zou je willen neuken.’

Slachtoffers Helena De Craemer, Ella-June Henrard en Lize Feryn. Beeld BELGA

Ellen Lloyd werkt als 28-jarige als kleedster voor het programma ‘Twee tot de Zesde Macht’, wederom een format van De Pauw. De televisiemaker was op dat moment 46 jaar. Al onmiddellijk na hun eerste ontmoeting krijgt Lloyd berichtjes van De Pauw. Eerst vrij onschuldig, maar al snel worden de grenzen afgetast: ‘Ik ben nieuwsgierig naar jou’, klinkt het.

Hoewel de vrouw De Pauw er in een repliek op wijst dat hij getrouwd is, blijft de televisiemaker proberen. ‘Mag ik verliefd zijn op jou?’ Lloyd bleef de toenadering afwijzen, zo blijkt uit de in de rechtbank geciteerde berichten.

Ook zijn er getuigenissen van twee jonge vrouwen op de set van de film Loft eind 2007 en begin 2008. De 24-jarige V.P. stuurt hij: ‘Ik ben een beetje verliefd op u, maar het voelt wel prettig.’ Wanneer V.P. naar haar chef stapt, krijgt ze een boos bericht van De Pauw. ‘Amai het gaat echt rond. Ik durf echt niet meer naar de set te komen. Kust mijn kloten. Wat heb jij meegemaakt dat je zo cynisch bent?’

De toen 23-jarige E.T. doet stage bij Woestijnvis tijdens de ‘Loft’-opnames. De zaak escaleert bij de opnames in het casino van Oostende. Hij stuurt E.T. dat de deur van zijn kamer open zal staan. Even later, terug thuis, verschijnt De Pauw ongevraagd aan haar deur. Een melding leidt tot een gesprek tussen Bart De Pauw en de Woestijnvis-top, onder wie Wouter Vandenhaute.

Journaliste Cathérine Ongenae, die meewerkte aan ‘Het Geslacht De Pauw’, is een van de vrouwen die vandaag niet aanwezig was in de rechtszaal. Ongenae, op dat moment 32 jaar, deelt na een feestje op het einde van het eerste seizoen een kamer met Maaike Cafmeyer en is er getuige van dat De Pauw ‘s nachts de kamer binnenvalt en zich in bed legt. Nadat Ongenae haar verontwaardiging daarover uit, zou De Pauw de kamer hebben verlaten.

Lisa Naert (L) op het proces-De Pauw. Beeld BELGA

Daarna zou Ongenae De Pauw hebben aangesproken op zijn gedrag tegenover Maaike Cafmeyer. ‘Dat heeft ook bij mij een mitraillette aan sms’en opgeleverd’, zegt Ongenae in haar verhoor. Die sms’en zouden dagenlang komen en geen flirterige, maar een bedreigende toon hebben gehad, volgens Ongenae om haar te doen zwijgen.

De advocaten van de burgerlijke partijen gaven vandaag ook aan wat de drie getuigen die zich geen burgerlijke partij hebben gesteld, hebben meegemaakt.

Het gaat om een vrouw die destijds mee deed aan ‘De Mol’, ook een format van De Pauw. Ook hier is sprake van een amoureuze toenadering via liedjes op haar voicemail, waarover de vrouw in kwestie gecharmeerd is, maar ook in de war, omdat hij weet dat ze een relatie heeft.

De tweede vrouw krijgt ook liedjes op haar voicemail, zonder het nummer te kennen dat haar belde. Uiteindelijk geeft De Pauw aan haar toe dat hij het is. Ze zou hem toen hebben afgewimpeld, waarna hij nog altijd bleef hinten op een relatie. De dame vreest dat het incident impact heeft gehad op haar professionele carrière. Ze greep naast een job als presentator van een programma van zijn productiehuis.

De derde vrouw wiens getuigenis erbij is gekomen, krijgt een flirterig bericht van De Pauw terwijl ze met hem en haar eigen echtgenoot aan tafel zat. Ze spreekt hem er meteen op aan. ‘Gelukkig bleef het bij één berichtje en heeft het zich nadien niet meer voorgedaan.’

De burgerlijke partijen kwamen vanmorgen samen aan op de rechtbank. Beeld Photo News

(DM)