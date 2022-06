‘Op de nachtbus liet de lerares plots haar hand in mijn broek glijden.’ Verboden liefde op school

Humo sprak met drie leerlingen over hun verboden relatie met een leerkracht en bevroeg een seksuologe over hoe (on)kies zoiets is. ‘Mijn lerares Nederlands heeft me ontmaagd. Ongelooflijk spannend om zoiets als 17-jarig broekventje mee te maken.’

(Verschenen in Humo op 2 juli 2018)

Thomas: ‘Kussen in de keuken’

Toen Thomas* in het zesde middelbaar zat, bekende zijn tien jaar oudere leerkracht dat ze verliefd was op hem. Hun relatie zou vier jaar duren.

HUMO Jij was 17, zij 27. Een puber die wordt verleid door zijn lerares. De ultieme natte droom?

THOMAS «Als zij het initiatief niet had genomen, was het idee nooit bij me opgekomen. Maar als een knappe lerares zegt dat ze verliefd op je is, is dat zo onwerkelijk dat je niet meer beseft waarmee je bezig bent.

»In september stond ze de eerste keer voor onze klas en in februari is onze affaire begonnen. Zowel zij als ik had een lief, maar dat hield ons niet tegen. Muziek was ons bindmiddel. Ik was van plan om samen met mijn bandje op te treden op het vrij podium van de school. Tussen de lessen door babbelden we daarover, en vertelde zij dat zang één van haar hobby’s was. Ik opperde dat ze mocht meedoen met ons optreden, al lachend. Maar even later kreeg ik een eerste sms. Of ze eens met de band mocht repeteren. Ik wist dat haar lief een dj was en dat hij veel waardevolle contacten had in de muzieksector. Dat maakte haar in mijn ogen nog veel cooler. Ze was benaderbaar, sympathiek en zowat één van ons. Maar verliefd was ik niet. Het was eerder een soort blinde idolatrie.»

HUMO Is er tijdens die eerste repetitie iets gebeurd?

THOMAS «We repeteerden in een leegstaand herenhuis. Heel idyllisch en romantisch, met stoffen muurbekleding en glazen kroonluchters. Er hing sowieso een intieme sfeer en de avond waarop zij binnenstapte nog veel meer. Terwijl de band in de woonkamer zat, is ze mij in de keuken beginnen te kussen. Toen de rest naar huis was en een andere vriend met zijn liefje al naar boven was, zijn we in bed beland. Dat was meteen ook mijn ontmaagding.»

HUMO Wou je die verovering de volgende ochtend niet meteen aan de grote klok hangen?

THOMAS «Nee, op school wist niemand ervan. Behalve die ene maat die ook in ons repetitiehok was blijven slapen. Hij vond het net zo spannend en surreëel als ik. ‘Ben je wel zeker dat dit een goed idee is?’ vroeg hij meermaals. Thuis heb ik wel alles verteld, na zes maanden. Mijn ouders waren net uit elkaar en hadden andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn dus nooit echt tegen die relatie ingegaan. Mijn moeder leek het zelfs tof te vinden dat een leerkracht gevallen was voor haar zoon. Mijn vader was sceptisch, maar stelde geen veto. Al was dat misschien beter geweest voor mij.»

HUMO Jullie hadden allebei een lief. Hoe is dat afgelopen?

THOMAS «Fout. Ik was jong en naïef en raakte er helemaal in opgeslokt. De eerste weken draaide alles rond seks. Voor mij dan toch. Zij was toen al verliefd. Elke vrijdagmiddag ging ik zogezegd thuis eten. Maar eigenlijk sprong ik elke keer op mijn fietsje en haastte ik me naar haar huis. Twee minuten voor ik aankwam, sms’te ik haar zodat ze de poort kon openzetten en ik zo snel mogelijk naar binnen kon verdwijnen. Niemand mocht me zien. Dat stiekeme gedoe zorgde elke keer voor een waanzinnige adrenaline-opstoot.

»Mijn lief wist van niets. Pas toen de schoolreis naar het buitenland dichterbij kwam en ik wist dat ze allebei zouden meegaan, heb ik gekozen. Ik heb het toen uitgemaakt met mijn vriendinnetje.

»Op reis, op de nachtbus, kwam de lerares naast me zitten. Mijn maten dachten: Thomas komt precies goed overeen met haar, het zal wel iets met muziek te maken hebben. Meer zochten ze er niet achter. Terwijl zij op die nachtbus wel haar hand in mijn broek liet glijden. Die reis was als een roes. Overdag speelden we braaf leerling en leerkracht, ’s nachts spraken we af om in de bosjes te gaan vrijen.»

HUMO Kreeg haar vriend niets in de gaten?

THOMAS «Toch wel. In juni gaf de leerkracht Latijn een barbecue in zijn tuin, voor leraren en leerlingen, om het einde van het schooljaar te vieren. De dag na het feest werd ik wakker en had ik een bericht van een onbekend nummer. ‘Smeerlap,’ stond erin. Meer niet. Ik wist meteen wie de afzender was. Haar vriend had in haar gsm gekeken en had al onze, vaak verhitte, berichten gelezen. De dag erna was ook hun relatie voorbij.»

HUMO Is jullie relatie toen in een stroomversnelling geraakt?

THOMAS «Ja, maar niet in de goeie zin. Ik begon aan mijn universitaire studies en we beslisten om te gaan samenwonen in Gent. Zij had veel opgegeven om onze onzekere relatie een kans te geven. Dat streelde mijn ego, maar ik heb er wel een prijs voor betaald. Tussen mijn 18de en 21ste ben ik nauwelijks uitgegaan. Telkens wanneer ik de deur uitging, kregen we slaande ruzie. Op één avond stuurde ze me soms wel vijftien berichten, vol verwijten. Ze chanteerde mij en haalde elke keer opnieuw hetzelfde argument aan: ‘Ik heb alles voor jou opgegeven, maar jij kunt blijkbaar niet hetzelfde engagement aangaan.’ Maar ik was een jonge gast, nog niet in staat om haar te geven wat ze wou. Over relaties wist ik niks.»

HUMO Was er een reden voor haar obsessief gedrag?

THOMAS «Alcohol. Tijdens onze relatie was ze stelselmatig verslaafd geraakt. Ze was niet gelukkig in haar job en voelde dat ik steeds meer nood had aan vrijheid, dat ik wou uitgaan.

»Op het einde van mijn studies wilde ik nog niet meteen gaan werken. Aangezien ik al een tijdje bezig was met gitaarlessen, schreef ik me in voor het ingangsexamen aan het conservatorium. Als bij wonder was ik geslaagd. Ik kwam in een volledig nieuwe omgeving met gelijkgestemden terecht, ver weg van het keurslijf van de unief. In haar hoofd zaten we dicht bij ‘huisje-tuintje-kindje’, maar ik had net geproefd van mijn vrijheid. Tijdens een avond op café kregen we vlammende ruzie, de dag erna ben ik bij een vriend gaan wonen.»

HUMO Heeft ze je makkelijk laten gaan?

THOMAS «Nee. Voor haar was het een tragedie. Haar grootste vrees kwam uit: ik die ervandoor ging, misschien wel met een meisje van mijn eigen leeftijd. Haar verbale agressie bereikte een hoogtepunt. Ze belde me tientallen keren per dag en haalde zelfs de ultieme truc boven: ‘Ik ben drie weken over tijd, misschien ben ik zwanger.’ Ze beschuldigde me van overspel, dokterde hele complottheorieën uit. Pas na een paar maanden heeft ze me losgelaten.»

HUMO Heeft jullie relatie haar problemen opgeleverd op school?

THOMAS «Het jaar nadat ik op die middelbare school was afgestudeerd, wist iedereen het. Maar voor zover ik weet, heeft ze nooit een berisping of schorsing gekregen. Op die school waren gelijktijdig trouwens nog twee andere leerkracht-leerlingrelaties aan de gang.»

HUMO Hoe kijk je terug op die periode?

THOMAS «Ik heb vier jaar van mijn leven verspeeld. Ik voelde me in de zak gezet. Maar uiteindelijk was het mijn eigen fout, ik had er maar niet in moeten meegaan. Soms vraag ik me af wat er gebeurd zou zijn als ik geen conservatorium had gevolgd en meteen was beginnen te werken. Misschien was ik dan nog altijd bij haar.

»Ik denk er tegenwoordig bijna niet meer aan, maar ik heb wel nog altijd het gevoel dat ze een paar van mijn mooiste jaren heeft afgepakt. Ooit wil ik haar dat zeggen.»

HUMO Dat is bij dezen gebeurd.



Elise: ‘Eerst misbruikt, dan verliefd’

Elise* zat in het vijfde middelbaar toen ze een relatie begon met haar leerkracht Engels. Hij was haar steun en toeverlaat, die haar zou introduceren in de wereld van sm.

HUMO Hoe is het allemaal begonnen?

ELISE «Mijn middelbareschooltijd was niet zo doorsnee. Het jaar voor ik iets met mijn leerkracht Engels begon, ben ik aangerand door een andere leerkracht. Na schooltijd vroeg hij me om een paar dozen in zijn auto te helpen laden. Toen ik één van die dozen op de passagierszetel zette, voelde ik een dreun. Bleek dat hij het portier tegen mijn hoofd had laten knallen. Ik was half verdwaasd. Hij heeft me meegenomen naar zijn huis en heeft me gedwongen om seks met hem te hebben. Als ik er nu aan terugdenk, kan ik maar niet begrijpen dat ik dat heb laten gebeuren. Maar ik was 15 jaar, een kind, en vooral doodsbang.»

HUMO Ben je naar de politie gestapt?

ELISE «Nee. Ik was ervan overtuigd dat de politie me toch niet zou geloven. Het was het woord van een jonge leerlinge tegen dat van een geslepen leerkracht, die zijn plannetje duidelijk met voorbedachten rade had uitgedokterd. Ik zat ook met een schuldgevoel. Ik voelde me verantwoordelijk, want ik was zonder al te veel tegenstribbelen meegegaan naar zijn huis.

»Omdat ik alleen stond, werd het nog zwaarder. Ik kon of durfde er met niemand over te babbelen. Ik was bang om veroordeeld te worden. Pas een half jaar later heb ik het tegen mijn beste vriendinnen verteld. Later heb ik mijn verhaal nog eens gedaan, bij een vriend. Hij zei dat zoiets veel vrouwen overkomt.»

HUMO Maar aan je leerkracht Engels heb je wel al sneller je verhaal gedaan?

ELISE «Niet meteen. Mijn beeld van de leraar als vertrouwenspersoon was aan diggelen geslagen, dus ik stond niet te springen om mijn ziel bij hem bloot te leggen. Maar hij zag dat er iets was waaraan ik onderdoor ging. Op een dag riep hij me bij hem en is alles er in horten en stoten uitgekomen. Hij raadde me aan om alsnog naar de politie te gaan, maar ik durfde niet. Ik wilde niet dat mijn ouders het te weten kwamen. Hij heeft die andere leerkracht wel aangepakt, hem gezegd dat hij beter van school zou gaan. Wat die man uiteraard nooit heeft gedaan.»

HUMO Hoe is jullie vertrouwensrelatie verder geëvolueerd?

ELISE «We babbelden veel. Onze gesprekken werden diepgaander. Toen ik na schooltijd nog even bij hem in de klas bleef en hij een taak van mij verbeterde, legde hij een hand op mijn knie. ‘Is dit oké?’ vroeg hij. Ik voelde me veilig genoeg bij hem om dat toe te laten. Ik was ondertussen verliefd geworden en genoot van zijn aandacht. We hebben toen voor de eerste keer gekust. De keer daarna hadden we seks op school. In een klaslokaal, na de schooluren, met de deur op slot. Het is wel bij die ene keer gebleven, het risico om betrapt te worden was te groot. De weken en maanden daarna vertelde ik mijn ouders geregeld dat ik ’s avonds nog even bij een vriendinnetje ging studeren. En zo heeft onze relatie toch een paar maanden standgehouden.»

HUMO Hij heeft je laten kennismaken met sm. Vond je dat niet te ver gaan?

ELISE «Alles wat hij deed, deed hij met het grootste respect. Hij heeft me altijd om mijn toestemming gevraagd. Elke keer liet hij mij de keuze om verder te gaan of te stoppen. Ik heb nooit het gevoel gehad dat hij mij misbruikte.»

HUMO Hoe ging hij om met de ethische bezwaren van een leerkracht-leerlingrelatie?

ELISE «Hij zei dat hij onze relatie de moeite waard vond om voor ontslagen te worden. Hij hoopte uiteraard dat het nooit zou uitkomen – wat ook nooit gebeurd is – want de kans dat hij daarna nog als leerkracht aan de slag kon gaan, was nihil.»

HUMO Vind je nu, tien jaar later, dat er machtsmisbruik in het spel was?

ELISE «Ik was 16, hij was 31. Het leeftijdsverschil en de machtspositie waren er, dat klopt. Maar ik heb het nooit als machtsmisbruik ervaren. Nu nog niet. Zelfs met het sm-aspect erbij. Ik was toen al matuur genoeg voor wat er is gebeurd.»

Kaat: ‘moeilijke driehoeksrelatie’

Kaat* was 17 toen ze verliefd werd op haar leerkracht. Tom* was 13 jaar ouder en getrouwd. Toen een driehoeksverhouding onmogelijk bleek, verliet Tom zijn vrouw en koos hij voor Kaat. Twintig jaar na de eerste vonk zijn ze nog altijd samen.

HUMO Waarom viel je voor Tom?

KAAT «Hij heeft zoveel kennis, dat intrigeerde me wel. Maar hij was ook ouder en getrouwd. Ik zag hem dus niet als een potentiële partner. Maar hoe vaker ik met Tom optrok, hoe meer dat veranderde. Hij was een geëngageerde leerkracht en organiseerde veel buitenschoolse activiteiten. Ik ging vaak mee en elke keer duurden onze gesprekken wat langer. De interesse evolueerde tot verliefdheid.»

HUMO Heb je je gevoelens opgebiecht?

KAAT «Aan hem én aan zijn vrouw, die ik intussen ook beter had leren kennen. Ze hadden me meegevraagd als begeleider voor een jeugdkamp, zij zaten beiden in de kookploeg. Op het einde van die tien dagen heb ik hun mijn gevoelens opgebiecht. Want ik voelde dat ik ook op háár verliefd was. Als ik er nu op terugkijk, speelde er een soort idolatrie mee. Ze schrokken, uiteraard. Maar ze beschouwden het niet zomaar als een kalverliefde van een onwetende puber. We besloten de dingen te laten rusten en een manier te vinden om met mijn verliefdheid om te gaan.»

HUMO Maar met verliefdheid valt niet om te gaan.

KAAT «Nauwelijks. De gevoelens bleken wederzijds. Toen ze besefte dat haar man verliefd was op mij, is ze ingestort. En hoe raar het ook klinkt, onze driehoeksrelatie is te midden van die crisis ontstaan. De moeilijke gesprekken, de tranen en het troosten gingen over in vrijen. De volgende ochtend waren we allemaal van slag, maar voelden we dat we met z’n drieën wilden verdergaan. Achteraf gezien was dat een foute beslissing. Maar op dat moment geloofden we in die utopie. We zagen elkaar graag met drie en dachten dat we samen een leven zouden opbouwen. Ik zou bij hen inwonen of in een aparte woning vlakbij m’n intrek nemen. Onze dromen waren groots.»

HUMO Maar niet veel later is de bom gebarsten?

KAAT «Enkele maanden later heeft Toms vrouw de driehoeksrelatie vrij plots stopgezet. Tom koos voor zijn gezin, maar was eigenlijk niet klaar om die droom met drie los te laten. Ook ik niet. Hun huwelijk was ontwricht, ze voelde dat ze haar man niet meer écht terugkreeg en vroeg hem om weg te gaan, wellicht om hem duidelijk te maken dat het menens was.»

HUMO Een ingrijpende situatie, zeker voor een 17-jarige. Kon je je verhaal kwijt?

KAAT «Een paar vriendinnen in de klas wisten ervan. Ik weet zeker dat zij niks hebben voortverteld, maar op één of andere manier kwamen de tongen los. Ons verhaal ging de school rond. Men dreigde om alles aan mijn ouders te vertellen. Ik wist dat het nog erger zou worden als ze het van de verkeerde persoon hoorden. Dus heb ik het, met een klein hartje, opgebiecht.

»Mijn ouders reageerden heel categoriek: ‘Je ziet hem nooit meer. Ofwel laat je hem vallen, ofwel ben je thuis niet langer welkom.’ Maar ik kon hem niet laten vallen. Iedereen had hem al verstoten. Zijn vrienden en familie namen het hem kwalijk dat hij zijn vrouw en kinderen achterliet. Hij zat daar alleen in een triestig studiootje. Dus stak ik wat kleren in een sportzak en ging ik naar hem. Plots stond ik, onaangekondigd, voor zijn deur. Wat meteen een gigantische druk op ons legde. Ik was eigenlijk niet toe aan samenwonen, en hij evenmin. Hij wist nog niet eens of de relatie met zijn vrouw definitief voorbij was. Daar zaten we dan, verliefd maar ook gekwetst, eenzaam en vol schuldgevoel.

»Later hebben mijn ouders beseft dat ze de situatie op de spits hebben gedreven en dat ze me in zijn armen hebben geduwd. Een jaar lang hebben we elkaar niet gezien. Mijn moeder vertelde me later dat ze altijd wel wist dat Tom een goed mens is, maar dat ze niet kon goedkeuren wat hij had gedaan. En dat begrepen wij ook.»

HUMO Hebben jullie nooit getwijfeld aan de slaagkansen van de relatie?

KAAT «Voor ons was het nooit spielerei. Wij geloofden echt dat het voor altijd zou zijn. Maar de buitenwereld reageerde altijd hetzelfde: ‘Hij zal wel een pervert zijn, en zij een dom schaap dat zich laat gebruiken. Dat blijft toch niet duren.’

»Ik heb op veel momenten getwijfeld. In het begin heeft onze relatie geregeld op springen gestaan. Ik was eigenlijk veel te jong om al zo’n serieus engagement aan te gaan. We begonnen met een serieuze rugzak: een misgelopen huwelijk, een omgeving die ons niet erkende als koppel en stiefkinderen die amper jonger waren dan ikzelf. Terwijl mijn studiegenoten op kot gingen feesten, keerde ik elke avond terug naar huis. Ik ben later in onze relatie ook nog verliefd geworden op andere mannen. Dat zoekende zit wat in mijn aard.»

HUMO Was je ook verliefd geworden op Tom als hij niet in de machtspositie van leerkracht had gezeten?

KAAT «Macht erotiseert, dat is waar. Maar na twintig jaar is dat aspect al lang uit onze relatie verdwenen, en toch zijn we nog een koppel. Er moet dus meer aan de hand zijn. Hij was toen, en nu nog steeds, mijn ideale partner.

»Soms komt de leerkracht in hem wel weer boven als we een gesprek hebben over iets dat in de wereld gebeurt. Dan lach ik met het feit dat hij uitleggerig doet, en opnieuw mijn leraar lijkt te zijn. Maar net dat heeft me destijds voor hem doen vallen. Slimme mannen trekken mij aan.»

HUMO Op wiens initiatief werd het ook een lichamelijke relatie?

KAAT «Ik heb de eerste stap gezet. Zo ben ik nu eenmaal (lacht). Na dat jeugdkamp ben ik nog samen met Toms gezin gaan kamperen. Toen iedereen sliep, is er wel al wat gebeurd. Lange tijd heb ik dát moment als het begin van onze relatie gezien, maar eigenlijk was dat het begin van het bedrog. Ik denk er niet graag aan terug.»

HUMO Hebben jullie ook seks gehad in het schoolgebouw?

KAAT «Nooit. In het zesde middelbaar kreeg ik geen les meer van Tom, maar we kwamen elkaar uiteraard wel tegen in de gangen. Dan probeerden we elkaar zo strategisch mogelijk te negeren. Ik zat op internaat, en vaak stak Tom een briefje of een cassettebandje met muziek onder mijn deur. Of hing er een zak met appels aan de deurklink. Meer is er in de school zelf nooit gebeurd.»

HUMO Geeft Tom ondertussen nog les op die school?

KAAT «Ja. Hij heeft een tijd een andere opdracht gekregen, maar aangezien hij vastbenoemd was, konden ze hem niet ontslaan en is hij opnieuw gaan lesgeven. Het heeft wat moeten slijten, maar ondertussen zijn veel collega’s met pensioen en is er een nieuwe generatie aan de slag.»

HUMO Denk je dat relaties tussen leerkrachten en leerlingen vaak voorkomen?

KAAT «Toen ik 17 was, had ik weet van minstens vier andere leerling-leerkrachtrelaties. We zijn eens in Brussel gaan winkelen omdat we anoniem hand in hand wilden rondwandelen, zoals verliefde koppels doen. Toen we de H&M binnengingen, zagen we een priester-leraar hand in hand rondwandelen met een knappe leerlinge. We zijn toen achter de rekken gesprongen om een gênant moment te vermijden.»

HUMO Wat als jouw tienerdochter morgen vertelt dat ze een relatie heeft met haar leerkracht?

KAAT «Daar heb ik al vaak over nagedacht. Ik zou haar alleszins nooit dwingen te kiezen zoals mijn ouders hebben gedaan. Ik hoop dat het haar nooit overkomt. Niet voor mezelf, wel voor haar. Want het is niet de makkelijkste weg.»



Rika Ponnet: ‘Leraren beschamen zo het vertrouwen’

Wordt de ethische grens tussen leerling en leerkracht vandaag makkelijk overschreden? En hoe gaat een school het beste om met zulk gedrag? Seksuologe en relatiebemiddelaar Rika Ponnet pleit voor openheid.

HUMO Klopt het dat een leerling en een leerkracht per definitie in een machtsrelatie zitten, en dat macht erotiseert?

RIKA PONNET «Je kunt niet ontkennen dat het gaat om een hiërarchische relatie, waarbij de ene persoon de andere overstijgt in leeftijd, maturiteit en zeggenschap. In de overgrote meerderheid van de gevallen zijn het mannelijke leerkrachten die iets beginnen met een vrouwelijke leerling. Die meisjes voelen zich bevestigd, uitverkoren én hebben daardoor het gevoel specialer te zijn dan de anderen in de groep. Dat verlangen leeft heel sterk bij jongeren, omdat ze nog volop zoekende zijn naar een identiteit en hun plaats in de groep. Leerlingen die aandacht krijgen van een leraar, ervaren dat vaak als verwarrend, maar ook als iets waartegen ze moeilijk neen kunnen zeggen.»

HUMO Dus meisjes zijn er vatbaarder voor dan jongens?

PONNET «Mannen die aandacht hebben voor een jongere vrouw zijn nu eenmaal veel talrijker dan oudere vrouwen die vallen voor een jonge gast. Het eerste wordt in onze maatschappij ook veel meer geaccepteerd.

»Daarbij komt dat meisjes, alle emancipatie ten spijt, nog altijd veel meer de neiging hebben te willen behagen. Het gevoel heerst nog altijd dat je pas een echte vrouw bent als je wordt uitgekozen. Ook op volwassen leeftijd zijn er nog altijd veel meer vrouwen die willen opkijken naar hun partner, die hem zien als een beschermer die hun leven kan verrijken.»

HUMO Worden amoureuze relaties tussen een leerkracht en een leerling in #MeToo-tijden minder geaccepteerd dan vroeger?

PONNET «Enerzijds is de omgang veel informeler dan 30 jaar geleden: de leerkracht aanspreken met de voornaam of na schooltijd chatten op een online platform is gemeengoed. Anderzijds is de bewustwording rond het thema veel groter geworden. Net zoals het in de sportwereld niet meer door de beugel kan dat een coach jonge vrouwen aanraakt, vinden we het verwerpelijk dat een leerkracht zijn boekje te buiten gaat.»

HUMO Wat kan een leerkracht doen als hij of zij merkt dat een leerling verliefd is?

PONNET «De gepaste afstand bewaren en heel duidelijk aangeven dat zoiets niet kan. Iedereen die in een machtspositie zit, moet zich van die positie bewust zijn en ethisch handelen.

»Maar getuigenissen zoals hierboven zullen altijd bestaan. We zijn nu eenmaal mensen. Dus als je voelt dat je de situatie niet langer de baas kunt blijven, kun je er best over praten met een vertrouwenspersoon. Je gedachten en gevoelens uitspreken doet de spanning meestal al in grote mate afnemen. Doorbreek je dat spanningsveld niet, dan raak je verstrikt in een eigen logica: je maakt jezelf wijs dat het geen probleem is, dat je het allebei wil… Zo versterk je net je gevoelens.»

HUMO Wat kunnen scholen doen om de bewustwording te vergroten?

PONNET «Als een leerkracht iets begint met een leerling, begaat hij een zware beroepsfout. Een leerkracht verbindt zich ertoe leerlingen te respecteren, ook in hun seksualiteit. Zo niet, beschaamt hij het vertrouwen van het kind, de ouders en de school.

»Consequenties zijn dus zeker nodig, maar in mijn ogen zijn er zinvollere sancties dan een definitieve schorsing. Meer bewustwording via begeleiding lijkt me beter. Scholen kunnen ook proactief met het thema aan de slag gaan en leerkrachten én leerlingen sensibiliseren.»

*De namen van de getuigen in het artikel zijn veranderd.